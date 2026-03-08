【株式会社STILE】新代表取締役に満武和樹が就任。支援先の年間売上12億円突破。箱根駅伝の挫折を「人生の伴走」へ変えた、一人のランナーが描くキャリア支援の新たな形

株式会社STILE

キャリアスクールおよびマーケティングDX支援を展開する株式会社STILE（本社：東京都新宿区、読み：スタイル、以下STILE）は、2026年2月12日付で、新代表取締役に満武 和樹（みつたけ かずき）が就任したことをお知らせします。

STILEは『挑戦のパートナーであり続ける』をミッションに掲げ、累計受講生1,353名のキャリアスクール「ONEマーケ(https://one-marke.jp/)」や、累計所属人数672名の事業者育成コミュニティ「MARKE LAB.」を運営しています。

今回の代表就任は、事業の急成長に伴い、一人ひとりの「挑戦のパートナーになる」という決意を、組織として最後まで背負いきる責任体制の構築を目的としています。

2025年の支援先累計売上実績は12億円を突破。2026年は、才能がないと立ち止まっている人々が自らの限界を突破し、自分らしくキャリアを歩める「最強の伴走支援体制」を強化してまいります。

◆ 新代表・満武和樹の歩み：挫折から「伴走」のプロフェッショナルへ

【 "伴走者" としての原点】

自分が走ることから、走る人の隣に立つ「伴走者（コーチ）」へ転換。自分には才能がないと絶望していた時、信じてくれた人の存在が再起の鍵となりました。

【 "YouTube登録者10万人" まで支持された挑戦への確信】

2014年より開始した「SPIRITS RUN(https://www.youtube.com/channel/UCOMXa6Up-Xyc4L9dd-sUElQ)」によるオンラインでのランニング指導実績は、YouTube登録者10万人近くに支持される活動へと成長。自分が走ること以上に、誰かの挑戦が実り、人生が変わる瞬間に立ち会うことが天職だと確信。

【「選ばれない側」からの逆転】

自身のSPIRITS RUNでの事業立ち上げやマーケティングの経験を活かして、マーケティング領域に転身後、事業主支援コミュニティ「MARKE LAB.」を創設。エリートではない個人が、自らの価値を再発見し、社会で必要とされる「主人公」へと変わるプロセスを仕組み化。

【実益へのコミット】

創設した事業主支援コミュニティ「MARKE LAB.」では、2025年通期の支援先年間売上実績は12億円を突破。2023年に創設したキャリアスクール「ONEマーケ」では、総受講者数は1,000人、累計会員数は5,000人を突破(https://stile-inc.jp/news/2025-06-10/)。「何者でもない自分」から脱却し、自らの手で人生を正解にしていく事業者の育成に注力しています。

◆ 新代表・満武和樹のコメント

満武 和樹（みつたけ かずき）

株式会社STILE 代表取締役／国士舘大学陸上部出身。箱根駅伝への挑戦と挫折を原体験に、2014年ランニングコミュニティ「SPIRITS RUN(https://www.youtube.com/channel/UCOMXa6Up-Xyc4L9dd-sUElQ)」を創設。その後、マーケティング領域に転身後、「MARKE LAB.」「ONEマーケ(https://one-marke.jp/)」を創業。

かつての僕は、負けるたびに『自分には価値がない』と、誰よりも先に自分の可能性を否定していました。だからこそ、今立ち止まっている人の気持ちが痛いほどわかります。

今までどれだけ負け続けていたって、大丈夫。何度だって、今この瞬間からやり直せばいい。

僕たちが運営するキャリアスクール『ONEマーケ』は、ただの手法を教える場所ではなく、レールのない世界で自分だけの光を見つけるための場所です。そして、それを事業という形に変え、仲間とともにさらなる高みを目指していく場所が、事業者育成コミュニティ『MARKE LAB.』です。

一人では折れてしまう挑戦も、志を共にする仲間と『束』になれば、想像を超えた景色を見に行ける。僕はそう信じています。

代表として、受講生や事業者の皆さんが自分の人生の主導権を握り、自分を信じられるようになるまで、絶対に手を離さず引っ張り続ける。その覚悟を持って、先頭を走ります。

◆ 就任の背景・物語を本人の言葉で

【公式note】

箱根駅伝を走れなかった人間が、代表になりました。｜株式会社STILE 満武和樹(https://note.com/one_marke/n/na27f4b8fbbd9)

【コーポレートサイト】

代表取締役就任および新体制発足のお知らせ(https://stile-inc.jp/news/20260212/)

◆ 株式会社STILE：サービス概要

【フリーランス志望のキャリアスクール：ONEマーケ】

人生のレールが消えた世界で、自分らしいキャリアを切り拓くためのスクールです。SNSマーケティング等のスキル習得を通じ、累計1,353名（2026年1月時点）の挑戦を支援しています。

【事業者育成コミュニティ：MARKE LAB.】

専門性を事業へ変え、拡大させるための実践コミュニティです。多様なスキルを持つ挑戦者が集まり、所属事業者の年間売上実績は12億円（2025年）を突破しました。

【チャレンジ応援メディア：ONLYONE】

何者でもない自分から一歩踏み出した「挑戦者」のストーリーを発信するメディアです。多様な生き方を肯定し、次の一歩を踏み出す勇気を届けます。

【法人研修・コンサルティング：MARKE LAB. BIZ】

実務経験に基づいた実践的な事業戦略支援、法人研修およびコンサルティングを提供しています。

【公式サイト】

株式会社STILE（コーポレートサイト）：https://stile-inc.jp/

ONEマーケ（公式サイト）：https://one-marke.jp/

ONLYONE（メディアサイト）：https://one-marke.jp/media/

【公式SNS】

ONEマーケ 公式X：https://x.com/one_marke

ONEマーケ 公式note：https://note.com/one_marke

STILE代表 公式X：https://x.com/one_mitsutake