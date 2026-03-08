平成フラミンゴが新曲「LUCKY」を発表！楽曲リリース&MV公開！

写真拡大 (全3枚)

株式会社リバティタウン

SNS総フォロワー数1000万人を超える日本一の幼馴染女性クリエイター「平成フラミンゴ」（株式会社リバティタウン所属、本社：東京都目黒区、代表取締役社長：本田一世、以下リバティタウン）が新曲となる「LUCKY」を発表しました。



「LUCKY」MV撮影中の平成フラミンゴ
平成フラミンゴの想いが詰まった楽曲

5年間の活動をしてきた中で、動画やイベントで話してきた本人たちの思いが、軽快なメロディと共に曲となった。



バレー部の応援から始まるイントロや学校生活をイメージしたMVは誰もが経験する学生時代を思い出させる。たくさんの人の背中をそっと押せるような一曲になればという思いから綴られた。



歌詞やMVに制作から平成フラミンゴ本人達が参加し、2人の思いが詰まった一曲。



「LUCKY」のMV撮影に密着した動画も後日公開予定なのでそちらもご注目ください。





[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2X9XgI0FVVI ]

また、平成フラミンゴは5周年最終日の2026年4月2日に、5周年スペシャルイベント「select rain」を横浜アリーナにて開催。


本イベントは平成フラミンゴ最大規模となる1万2千人のキャパシティで開催される。



▼楽曲内容


アーティスト名：平成フラミンゴ


楽曲タイトル：LUCKY


配信URL：https://linkco.re/2HXNfrg1


作詞：平成フラミンゴ、DIRTYY K


作曲,編曲：DIRTYY K


Guitar,Bass,All Programing：DIRTYY K


Trumpet,Trombone：maaz.






▼5周年イベント内容


会場｜横浜アリーナ


日程｜2026年04月02日(木)


開場｜16:30予定


開演｜18:00予定


※開場・開演時間については変更の可能性がございます


イベント専用ページ：https://libertytown.co.jp/heiseiflamingo_event/selectrain/


イベント公式X：https://x.com/HEIFLA_event






▼平成フラミンゴプロフィール


幼馴染で結成されたアラサー独身コンビ。 ミリオン再生を叩き出したあるある動画から支持を獲得し、人気TOPのクリエイター。現在はYouTube登録者370万人を超えている。 幼馴染だからこそ出せる素や面白さが最大限引き出された2人の掛け合いは、視聴者からも人気で羨ましがれるほど。



【SNS】


・YouTube


平成フラミンゴ：https://www.youtube.com/@HeiseiFlamingo



・Instagram


平成フラミンゴ：https://www.instagram.com/heiseiflamingo/


NICO：https://www.instagram.com/___nicoichi___/


RIHO：https://www.instagram.com/riri_94413/



・TikTok


NICO【平成フラミンゴ】：https://www.tiktok.com/@___nicoichi___


RIHO【平成フラミンゴ】：https://www.tiktok.com/@___rinrinrin___



・X(旧Twitter)


平成フラミンゴ：https://x.com/HEIFLA_official


NICO：https://x.com/___nicoichi___


RIHO：https://x.com/RinrinFlamingo




広告、メディア関連、番組出演、楽曲制作、配信等のお問い合わせお待ちしております。
sales@libertytown.co.jp
担当：須田