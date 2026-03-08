誰がこの「再結集」を正気だと言えるか。 ライブレボルト『Re:UNION』が渋谷に刻んだ、不屈と執念の咆哮

3度の断絶、そして4度の産声

株式会社Blackbox2026年3月7日。東京・渋谷GRIT。 そこにあったのは、エンターテインメントの形をした「祈り」であり、あるいは「呪い」にも似た執念の証明だった。

メディアミックスプロジェクト『ライブレボルト』。その歩みを振り返ることは、残酷なまでの挫折の歴史を辿ることに等しい。体制変更、キャスト降板、コロナ禍による活動終了……。このコンテンツは、過去に3度、その物語を強制的に「完結」させられたはずだった。

通常、娯楽の海において一度沈んだ船が再び浮上することはない。だが、このプロジェクトだけは違った。バラバラになったパーツを拾い集め、剥がれ落ちた看板を叩き直し、血を流しながらも立ち上がる。その不器用で、あまりにも非効率な「生存」への渇望。それを人は「狂気」と呼ぶのかもしれない。

14名の表現者が放つ、臨界点突破の熱量

暗転したステージに、14名の影が並び立つ。オリジナルメンバー8名、そして新世代を担う「Re:venge」の6名。新旧が交錯するその光景は、一度は潰えたはずのバトンが、今この瞬間、確かに繋がっていることを示していた。

「REDROCK」の咆哮から始まったライブは、ユニットごとのドラマと楽曲が螺旋状に絡み合い、観客の情緒を容赦なく揺さぶる。激しいダンス、張り裂けんばかりの歌声、そしてフロアを埋め尽くす「革命軍（レボルター）」の絶叫。

中盤、怒涛の勢いで披露されたカバー曲の数々は、このIPが歩んできた混沌とした時間を肯定するように響いた。そして終盤、新ユニットが「Reignited Force」で新たな火を灯せば、オリジナルメンバーはアンセム「革命の唄」でそれに応える。14名が揃ったその瞬間、渋谷GRITの空気は、物理的な温度を超えた「何か」に支配されていた。

終わりなき革命の序章

「Re:UNION」--このタイトルが意味するのは、単なる再会ではない。それは、過去のすべての痛みと絶望を飲み込んだ上での、完全なる「融合」だ。

4度立ち上がった者にしか見えない景色がある。

幾度断絶しようとも、離れなかった者にしか歌えない歌がある。ライブレボルトは、この日、ただの「復活」を成し遂げたのではない。

「私たちは、まだここにいる」

その一言を証明するためだけに費やされた、あまりにも贅沢で狂おしい2時間半。 革命は、終わらない。いや、終わらせないことを、彼らも、私たちも、もう知っているはずだ。

【特報】

5ヶ月連続！新曲リリースラッシュ決定

熱狂の余韻が冷めぬ中、ステージ上では『ライブレボルト』の未来を切り拓く新たな展開が次々と発表された。

4月から8月にかけて、各ユニットによる新曲の連続リリースが決定。

4/17：リサイタルズ「ノー！One More Time」

5/8：FIREVOLT「instinct」

6月：REDROCK

7月：ETERNAL BLUE

8月：PALETT3(ハート)

次なる舞台は5月・6月。大型ライブ2公演開催

プロジェクトの更なる飛躍を誓う、待望の単独公演が決定。

5/16：LiveRevolt Originals 4th Live 「Re:Flection」

~All songs from 2nd phase~ / ~All Abyss~

LiveRevolt

藤原あかね役 KASUMi

野田ここみ役 秋場ゆり

瀬戸マリン役 道井悠

紫咲クリス役 花見色

宮代りな役 五味茉莉伽

平井かな役 池羽悠

時音ひなた役 堀内まり菜

白石まどか役 荒井瑠里

チケット情報：

限定グッズ付Sエリアチケット：\15,000 +1D

Aエリアチケット：\7,500 +1D

チケット最速先行抽選受付：

2026年3月7日（土）21:00～2026年3月22日（日）23時59分

https://unknownrecords.zaiko.io/e/liverevolt202605(https://unknownrecords.zaiko.io/e/liverevolt202605)



6/13：LiveRevolt Re:venge 【1st】 Live 「RE:DO」

表公演 -GENESIS- /裏公演 -EVOLVE-

出演

LiveRevolt Re:venge

燈色まいか役 末永香乃

野田あさひ役 塙有咲

瀬戸アクア役 小茅楓

水蓮スイ役 里浜千晴

留守メモリ役 柏木椎名

紫月ネオン役 星乃まりな

チケット情報：

限定グッズ付Sエリアチケット：\13,000 +1D

Aエリアチケット：\6,500 +1D

チケット最速先行抽選受付：

2026年3月7日（土）21:00～2026年3月22日（日）23時59分

https://unknownrecords.zaiko.io/e/liverevolt202606(https://unknownrecords.zaiko.io/e/liverevolt202606)

本日21時よりチケット最速先行抽選受付を開始。

新たに最前ブロック「Sエリア」を設けたレギュレーションが導入され、

よりダイレクトに熱量を感じられる空間となる。

RumBlue「Blue PoisoN」PV、公演終了直後に解禁

ライブ「Re:UNION」終演直後、RumBlueの最新PV「Blue PoisoN」を公式YouTubeチャンネルにて公開。

https://youtu.be/wndHqz3n2GQ(https://youtu.be/wndHqz3n2GQ)

近日のイベント・配信情報

3/15：ANISONIC# SP3man Live!!!（REDROCK, PALETT3(ハート) チェキ撮影会初解禁）

3/17：Webラジオ「り！レボルティックれいでぃお！ #4」配信

3/22：末永香乃定期公演 れっつごー!! #かのんぱふぇ(ハート) Vol.3（ETERNAL BLUE出演）



ライブレボルトとは

「ライブに革命を。」を掲げ、観客の感情を解放する自由で熱狂的なライブ空間を追求する音楽メディアミックスプロジェクト。 多彩な音楽性を持つ4ユニット8名の「LiveRevolt」と、2024年8月の再始動に伴うオーディションを勝ち抜いた精鋭6名により結成された

「LiveRevolt Re:venge」3ユニットが、唯一無二のステージを展開する。

2017年の発足以降、Shibuya O-EASTでのワンマンや東名阪ツアーを成功させ、楽曲評価も獲得。 2020年に一度活動を終了したが、熱烈な声に応える形で2024年にプロジェクトを再始動。再び革命の狼煙を上げる。

株式会社Blackboxとは

株式会社Blackboxとは、2.5次元IPをプロデュース・マネジメントするスタートアップ企業です。

名称：株式会社Blackbox

代表者：代表取締役CEO 坂本龍優

所在地：東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワーN棟30階

企業HP：https://blackbox-inc.com/