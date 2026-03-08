【スパンモデル セミナー】なぜ経験者ほど勝てなくなるのか―感覚トレードを終わらせ、再現性ある判断構造を築く無料実践講座

株式会社PhoenixConnect

株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、FX・CFDのトレード経験者を対象にした無料の【スパンモデル セミナー】をオンラインで開催いたします。本スパンモデル セミナーでは、長年トレードを続けているにもかかわらず結果が安定しない原因を「手法の問題」ではなく「判断構造の欠落」と再定義。AI分析と日本発のスパンモデルを融合し、エントリー・利確・損切・資金管理を一つの論理構造として整理します。感覚や裁量に依存しない、誰が見ても同じ判断に行き着くトレード設計を学ぶ、経験者限定の実践型FXセミナーです。

【スパンモデル セミナー】経験者向け｜AI分析×スパンモデルで構築する再現性トレード設計｜無料オンライン実践講座

■スパンモデル セミナーが「経験者向け」である理由

FX・CFDを学び、

検証を重ね、

実戦経験も積んできた。

それでも――

結果が安定しない。

この状態にあるトレーダーは非常に多く、

しかも初心者ではなく経験者ほど深刻です。

なぜなら経験者ほど、

自分なりの相場観を持ち

過去の成功体験に縛られ

判断が属人化していく

からです。

本スパンモデル セミナーは、

その属人化した判断を一度解体し、

再現可能な構造として再設計するための場です。

■スパンモデルは「インジケーター」ではない

スパンモデルを

「テクニカル指標の一種」

として理解している方も少なくありません。

しかし本質は、

相場を構造として捉えるための判断フレームです。

・今はトレンド相場なのか

・どの価格帯に優位性があるのか

・どこでリスクが限定されるのか

これらを、

感覚ではなく“条件”で判断する。

本スパンモデル セミナーでは、

スパンモデルを

売買サインではなく

判断基準の軸として扱います。

■なぜ学び続けても結果が安定しないのか

多くの経験者は、

「もっと精度の高い手法があるはずだ」

と考えます。

しかし実際には、

手法の問題ではありません。

エントリー根拠が場面ごとに変わる

損切りが感情でズレる

ロットが一貫していない

これらはすべて、

判断が構造化されていない症状です。

スパンモデル セミナーでは、

相場環境 → 判断 → 行動

という流れを一本の線でつなぎます。

■AI分析×スパンモデルという組み合わせ

人の感覚は、

どうしてもブレます。

だからこそ必要なのが、

客観性です。

本スパンモデル セミナーでは、

AI分析による統計的視点と

スパンモデルによる相場構造理解を融合。

トレード可否が明確になる

無駄なエントリーが減る

勝ち負けの理由を説明できる

トレードは、

「当てる作業」から

「判断に従う作業」へ変わります。

■スパンモデル セミナーで扱うのは“勝ち方”ではない

本セミナーは、

短期的に勝たせることを目的としていません。

目的は、

長期で崩れない判断構造を持つことです。

・なぜその相場でトレードするのか

・なぜ今は何もしないのか

・なぜそのリスク量なのか

これらを論理的に説明できる状態こそが、

再現性の正体です。

■このスパンモデル セミナーが向いている方

FX・CFDの実戦経験が3年以上ある

勝てる時と負ける時の差が激しい

感覚トレードから抜け出したい

自分の判断を言語化・構造化したい

一方で、

「簡単に儲かる方法」

「勝率100％の手法」

を求めている方には向いていません。

■なぜ無料でスパンモデル セミナーを開催するのか

本来、本セミナーで扱う内容は

個別コンサルティングで提供しています。

しかし、

「まずは判断基準そのものを体験してほしい」

という考えから、

無料開催としました。

参加後に、

無理な勧誘や即断を求めることはありません。

■スパンモデル セミナーのゴール

このセミナーのゴールは明確です。

判断に迷わなくなる

トレード後に後悔しなくなる

相場が変わっても対応できる

トレードとは、

技術ではなく意思決定の設計です。

■最後に

もし今、

「このまま続けていて大丈夫だろうか」

と感じているなら、

その違和感は正しいものです。

本スパンモデル セミナーは、

感覚から構造へ移行するための

“確認の場”になります。

