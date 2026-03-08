全授業マンツーマンのQQEnglish、春のセブ島留学キャンペーン開始 3月申込限定で留学費用が10%OFFで提供
株式会社QQEnglish（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤岡頼光）は、セブ島留学を検討する方を対象に、2026年3月申込限定の留学キャンペーンを実施します。
本キャンペーンでは、留学費用が10%OFFとなるほか、4週間以上の留学の場合は入学金150ドルも免除されます。
QQEnglishのセブ島留学は、すべての授業がマンツーマンレッスンで行われる英語学習環境が特徴で、TESOL資格を持つフィリピン人教師による指導や、日本人スタッフによる生活サポートなど、英語初心者でも挑戦しやすい環境を提供しています。また、多国籍の留学生と交流できるグループレッスンやアクティビティ、イベントなどを通じて、英語を実際に使う機会も用意されています。
新年度を前に、英語学習や海外体験への関心が高まる春。QQEnglishでは、「春から挑む人生を、次のステージへ」をテーマに、海外挑戦を後押しする取り組みを展開しています。
https://qqenglish.jp/mar26_campaign
QQEnglishのセブ島留学の特徴
QQEnglishのセブ島留学は、マンツーマンレッスンを中心とした集中型の英語学習環境が特徴です。教師は正社員として採用され、英語教授法や指導スキルを学ぶ500時間以上のトレーニングを受けた教師のみがレッスンを担当しています。これにより、どの教師でも安定した品質のレッスンを提供できる体制を整えています。また、日本人スタッフが現地に常駐しているため、初めての海外生活でも安心して留学生活を送ることができます。
＜主な特徴＞
・全授業マンツーマンレッスン
・TESOL資格を持つフィリピン人教師が指導
・教師は正社員として採用/500時間以上の研修
・日本人スタッフが現地常駐多国籍の留学生と学べる環境
・留学後も同じ教師とオンラインレッスンを継続可能
QQEnglishでは、セブ島留学で担当した講師と、日本帰国後もオンライン英会話を通じてレッスンを継続することができます。留学中に築いた学習環境をそのまま日本でも続けられるため、英語学習を長期的に継続しやすい仕組みとなっています。
留学中の英語を「学ぶ」だけでなく「使う」体験
QQEnglishでは、英語学習だけでなく、現地で英語を使う体験も重視しています。授業以外にも以下のようなアクティビティやイベントを開催しています。
＜主なアクティビティ・イベント＞
ショッピングモール訪問、アイランドホッピング、英語交流イベント、スポーツイベント など
教師と一緒にナイトマーケットで食事をする様子
休日にアイランドホッピングに参加している生徒たちの様子
スポーツアクティビティでバトミントンをやる生徒たちの様子
社会体験プログラム
さらに、セブ島の子どもたちを支援するNPO法人「DAREDEMO HERO」と連携したスタディツアーなどの機会も提供しています。リゾートとして知られるセブ島ですが、観光地を少し離れると貧困地域が広がっています。スタディツアーでは、こうした地域の子どもたちへ食事の配膳や衣類の寄付を行い、ゲームやダンスなどを通じて交流します。 英語学習だけではなく、現地の子どもたちや地域との交流を通じて文化や社会に触れる体験ができることも、QQEnglish留学の魅力の一つです。
スタディーツアー参加者と貧困地域で暮らす子どもたちとの記念写真
学習環境で選べる2つのキャンパス
QQEnglishのキャンパスは、いずれも周辺にレストランやカフェ、商業施設などが集まる発展したエリアに位置しており、生活しやすい環境が整っています。
ITパーク校
ITパーク校
セブ島のビジネス街「ITパーク」に位置する都市型キャンパス。周辺にはレストランやカフェ、商業施設が集まり、利便性の高い環境で留学生活を送ることができます。
ビーチフロント校
ビーチフロント校
2024年7月に完成した新キャンパス。マクタンニュータウンに位置し、学校から徒歩5分でビーチにアクセスできる環境で英語学習に集中できます。
キャンペーン概要- キャンペーン名：3月申込限定キャンペーン
- 特典内容：
・留学費用 10%OFF
・4週間以上の留学の場合
- 入学金150ドル免除適用条件：
・2026年3月31日までに申し込み
・2026年5月31日までに入校
- 対象留学期間：2週間以上（平日レッスン日数10日以上）
- キャンペーンページ https://qqenglish.jp/mar26_campaign
1ヶ月の割引例（食事・学生寮付き）
※割引前価格は1ドル153円の場合
QQEnglishとは
QQEnglishの教師たち
QQEnglishは、CampusTopグループが運営するオンライン英会話ブランドです。
同グループは、フィリピン人教師を正社員として採用し、"To be the gateway to the world"をミッションに掲げ、オンライン英会話サービスとフィリピン・セブ島での留学事業を展開しています。
英語学習サービスの提供にとどまらず、社会貢献活動「Lesson for Smile Project」にも取り組むほか、人材派遣・紹介事業を含む多角的な事業を通じて、グローバルなコミュニケーションを支援しています。
オンライン英会話サービスは、"世界累計80万人（2025年7月時点）"を超える生徒が利用。
子どもから大人まで、幅広い学習者に英語学習の機会を提供しています。
