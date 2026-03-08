和食麺処サガミ　『北海道味めぐり』フェア販売開始!!

株式会社サガミホールディングス

和食麺処サガミを展開するサガミレストランツ株式会社（本社：名古屋市守山区八剣2丁目118番地 代表取締役社長 鷲津 年春）は、2026年3月18日（水）より、北海道産の厳選素材をメインに使用した「北海道味めぐりフェア」の販売を開始します。

北海道産の「するめいか」「水たこ」「帆立」など、海の幸をふんだんに盛り込んだ「北海道と海のめぐみ丼」や「栗蟹」「鮭」「帆立」の旨みを存分に引き出した、北海道味噌仕立ての「北海道海鮮浜鍋」、北海道の大自然が育んだ“ブランド豚”「ゆめの大地」を使用した「“炙り”豚丼」など、北海道の美味しさを堪能できる料理を提供いたします。

また、本フェア期間中は、全店で北海道産そばの実を使用し、店頭の石臼で丁寧に挽いたそば粉で製麺。

「挽きたて・打ち立て・湯がきたて」の北海道産そばをお楽しみいただけます。

（※そばのつなぎには米国、オーストラリア産などの小麦を使用しております。）

素材本来の旨みを活かした料理の数々を、心ゆくまでご堪能ください。

【北海道味めぐり】フェア_販売概要

販売期間：2026年3月18日（水）～

対象店舗：和食麺処サガミ161店舗

■詳細URL：https://www.sagami.co.jp



【販売商品】

『北海道と海のめぐみ丼と麺』 税込1,860円

北海道産のするめいか、帆立、水たこを中心に、本ずわい蟹やいくら、赤海老など選りすぐりの海の幸を贅沢に盛り合わせました。ひと口ごとに異なる海の味わいに出会える、至福の丼です。

北海道産そば粉を使用した、のど越しの良いお蕎麦とともに、北の海のめぐみを心ゆくまでご堪能ください。

『北海道味めぐり膳 “北海道 海鮮浜鍋”付』 税込3,070円

海の幸をふんだんに盛り込んだ、贅沢な御膳をご用意いたしました。お刺身には、北海道産のするめいか、帆立、水たこなどを盛り込み、北海道産の栗蟹、帆立、鮭の旨みを北海道味噌で仕立てた、北海道の港町で親しまれている、熱々の“海鮮浜鍋”、そして北海道産そば粉を使用したのど越しの良いお蕎麦を組み合わせています。甘味の白玉ぜんざいには北海道産小豆を使用し、随所に北海道産食材のこだわりをちりばめました。他にも、天ぷら・茶碗蒸し・小鉢・ご飯・漬物など、多彩な料理が織りなす豊かな味わいを、ぜひ心ゆくまでお楽しみください。

『炙り豚丼と麺』 税込1,860円

帯広市発祥とされる「豚丼」。上品な脂の旨みと柔らかな肉質が魅力の、北海道が誇るブランド豚「ゆめの大地」を使用し、甘辛いタレで香ばしく焼き上げました。さらに“炙り”のひと手間を加えることで、深いコクと食欲をそそる香りを際立たせています。

丼いっぱいに盛り付け、仕上げに北海道産の山わさびと卵黄をトッピング。卵黄のまろやかさと山わさびの爽やかな辛味が豚肉の旨みを引き立て、味わい・ボリュームともに心ゆくまでご満足いただける一杯に仕上げました。北海道産そば粉を使用した、のど越しの良いお蕎麦との相性も抜群です。ぜひご一緒にお楽しみください。

『“北海道産するめいか“いか丼セット』 税込1,770円

主役となるのは、甘みが際立つ「北海道産するめいか」。そのとろけるような食感と素材本来の旨みを存分に堪能できるよう、贅沢な丼に仕上げました。北海道産のがごめ昆布と大和芋を合わせた「特製とろろ」をいか丼にたっぷりとかけることで、いかの甘みがさらに引き立ち、喉越しの良い豊かな味わいが広がります。中央に添えた卵黄を絡めて、まろやかなコクが全体を包み込み、より一層深い美味しさへと変化します。北海道産そば粉を使用した、のど越しの良いお蕎麦との相性も抜群です。ぜひご一緒にお楽しみください。

『がごめ昆布とろろそばと本ずわい蟹ミニ丼』 税込1,790円

北海道産がごめ昆布を使用し、その旨みを存分に抽出した「昆布水」の味わい。がごめ昆布特有の強い粘りと深いコクに、大和芋とろろを混ぜ合わせることで、なめらかな食感が加わり、北海道産そば粉を使用したのど越しの良いお蕎麦との相性も抜群です。

北海道産山わさびの爽やかな辛味がアクセントとなり、最後の一口まで飽きることなくお楽しみいただけます。本ずわい蟹をふんだんに盛りつけたミニ丼とのセットで、ボリューム・味わいともに大満足いただける内容に仕上げました。

『大海老天と北海道天ざるそば』 税込2,090円

サガミ自慢の大海老と、北海道産の帆立・鮭をご注文ごとに丁寧に揚げる、サクサクの天ぷら。合わせるのは、素材からこだわり抜いた自慢の「北海道産そば」です。

サガミでは「挽きたて」「打ち立て」「湯がきたて」にこだわり、毎日店頭の石臼でそばの実を挽き、毎日かかさず店頭で製麺し、注文のたびに湯がき上げます。店内製麺だからこそ味わえる豊かな香りと喉ごしは、まさに自慢の逸品。北海道の豊かな魅力と、サガミこだわりの味わいが融合した、至福のひとときを彩る贅沢な一品です。

『夕張カレーそば 鮭ザンギセット』 税込1,900円

夕張の炭鉱労働者たちの活力を支えたスタミナ食。サガミの「夕張カレーそば」は、約30種類ものオリジナルスパイスを調合した奥深い香りと、とろみのある濃厚なスープが特徴です。具材には北海道のブランド豚「ゆめの大地」と玉ねぎを使用し、豚肉の旨みが溶け出した一杯に仕上げました。セットには、北海道のソウルフード「ザンギ」を北海道産鮭でアレンジした「鮭ザンギ」をご用意。濃いめのタレでしっかりと下味をつけてカラッと揚げた鮭は、スパイシーなカレーそばとも相性抜群です。使用するお蕎麦もこだわりの北海道産。スパイスの刺激、豚肉の甘み、そして鮭ザンギの香ばしさ。北の大地のエネルギーを堪能できる、満足度抜群のセットです。

『北海道産水たこ 山わさび和え』 税込530円

北海道産の「水たこ」と、同じく北海道産の「山わさび」を使用した一品です。噛むほどに広がる水たこ本来の甘みと旨みに、山わさび特有のツンと抜ける爽やかな辛味が絶妙に調和します。ちょっとした一品にも、北海道の豊かな魅力を凝縮。お食事の前やお酒のお供にぴったりの「たこわさび」を、お楽しみください。

『北海道産がごめ昆布 松前和え』 税込430円

北海道産の「するめいか」と、強い粘りが特徴の「がごめ昆布」を使用した、北海道の郷土料理です。ちょっとした一品にも、北海道の豊かな魅力を凝縮。お食事の前やお酒のお供にぴったりの「がごめ昆布 松前和え」を、お楽しみください。

【和食麺処サガミのこだわり】

東海地方を中心に、関東、関西、北陸で164店舗を展開しております。挽きたて、打ちたて、湯がきたての“三たて”にこだわり、全店舗に石臼を設置し毎日そば粉を挽いています。

そば・うどんなどの「麺料理」、みそ煮込、手羽先などの「なごやめし」、四季折々の素材を活かした「和膳」など、幅広いメニューを取り揃えております。

テイクアウト専用麺、更科そば、うどん、きしめんは弊社工場にて製造しております。

■石臼挽き北海道産そば

厳選素材「北海道産そば」を「挽きたて」「打ち立て」「湯がきたて」にこだわり、毎日店頭の石臼でそばの実を挽き、毎日かかさず店頭で製麺し、注文のたびに湯がくことを全店行っています。

店内製麺だから感じる「香り・喉ごし」が自慢の逸品です。

■みそ煮込

販売数日本一※の名古屋名物「みそ煮込」。秘伝の味噌は、赤・白・八丁味噌の黄金バランスが味の決め手。

みそ煮込専用麺を生麺から煮込むことで独自の風味、コシを引き出します。味噌の効能は、「味噌は医者いらず」と言われる程、栄養価が高いとされています。※レストラン部門

■手羽先

サガミ不動の人気No.1の一品メニュー「自慢の手羽先」。その味は認められた味で、2018年手羽先サミットで殿堂入り認定を受けた逸品。タレ・塩より選べて、パリッとした皮とジューシーな肉の味わいが人気の商品です。

■厳選素材 黒毛和牛宮崎牛

国内屈指の黒毛和牛の産地は宮崎県。その中でも最上級のものだけが「宮崎牛」と名前を許され、その豊潤で奥深い味わいは国内外で最高の評価を得ています。

※名古屋市の店舗は飛騨牛を使用しています。

■自社工場製品『細うどん』

サガミの冷たいうどんは、愛知県産の小麦粉「きぬあかり」をブレンドし、のど越しともちもち感を楽しめる『細うどん』を使用しています。

