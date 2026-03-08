グラングリーン大阪も加わり、過去最大規模となったストリートミュージシャンの祭典「MUSIC BUSKER FESTIVAL IN UMEKITA」開催！

一般社団法人グランフロント大阪TMO

一般社団法人グランフロント大阪TMO、一般社団法人うめきたMMOおよび株式会社ＦＭ８０２は、ストリートミュージシャンを応援するプロジェクト「MUSIC BUSKER IN UMEKITA」の一環として、施設公認のミュージシャン「MUSIC BUSKER（ミュージックバスカー）」が一堂に会する音楽イベント「MUSIC BUSKER FESTIVAL IN UMEKITA」を3月28日（土）にグランフロント大阪・グラングリーン大阪で開催します。

本プロジェクトは、2013年のグランフロント大阪まちびらき以来、グランフロント大阪とFM802が共同で取り組んでおり、2025年4月からはグラングリーン大阪を加えた3者共同プロジェクトとして、ストリートミュージシャンたちの活動をサポートしています。「MUSIC BUSKER FESTIVAL IN UMEKITA」は年間活動の中でも最大規模のイベントとなり、今年で10回目を迎えます。

グラングリーン大阪へのプロジェクト拡大後初開催となる今回は、両施設7カ所を舞台にしたサーキット形式で実施し、54組が出演する過去最大規模での開催となります。緑豊かな春のうめきたのまちを巡りながら、個性あふれるアーティストによるライブをお楽しみいただけます。さらに特別プログラムとして、藤井怜央（Omoinotake)、竹中雄大／圭吾／ねぎ（Novelbright）をゲストに迎えた、FM802『SUPERFINE SUNDAY』の番組公開収録も実施します。

「夢を応援するまち」グランフロント大阪・グラングリーン大阪とFM802は、これからもうめきたから全国へ、そして世界へ羽ばたくミュージシャンたちの活動を応援してまいります。

■MUSIC BUSKER FESTIVAL IN UMEKITA イベント概要

※昨年開催の様子

＜開催日時＞ 2026年3月28日（土）11:30スタート（予定）

＜開催場所＞ グランフロント大阪 うめきた広場

グラングリーン大阪 ロートハートスクエアうめきた 他

＜入場料＞ 無料

＜出演者＞ 54組 ※次頁参照

＜Ｍ Ｃ＞ 浅井博章（FM802 DJ）

＜主催者＞ 一般社団法人グランフロント大阪TMO、一般社団法人うめきたMMO、株式会社ＦＭ８０２

※イベント内容は一部変更となる可能性がございます。

※天候により、中止もしくは内容を変更して開催する可能性がございます。中止・変更する場合は、当日9時までにグランフロント大阪公式HP/ミュージックバスカー公式Xでお知らせいたします。

■タイムテーブル・会場マップ

特別プログラム FM802 『SUPERFINE SUNDAY』 番組公開収録

グラングリーン大阪へのプロジェクト拡大を記念した特別プログラムとして、FM802『SUPERFINE SUNDAY』（毎週日曜7:00～12:00）の番組公開収録をグランフロント大阪・グラングリーン大阪各会場で実施します。ゲストは藤井怜央（Omoinotake）、竹中雄大／圭吾／ねぎ（Novelbright）。それぞれの公開収録の優先観覧エリアに100組200名様をご招待します。後方エリアは観覧フリーですので、是非お越しください。

【グラングリーン大阪会場】

＜時 間＞ 14:20～14:50

＜場 所＞ グラングリーン大阪 ロートハートスクエアうめきた

＜ゲスト＞ 竹中雄大／圭吾／ねぎ（Novelbright）

【グランフロント大阪会場】

＜時 間＞ 16:40～17:10

＜場 所＞ グランフロント大阪 うめきた広場

＜ゲスト＞ 藤井怜央（Omoinotake）

＜M C＞ 浅井博章（FM802 DJ）

＜詳 細＞ https://funky802.com/site/pickup_detail/8170

※各公開収録に優先観覧エリア100組200名様をご招待（3/15応募〆切）

※応募詳細等はFM802のホームページをご確認ください。

※後方エリアは来場者多数の場合、観覧を規制する場合がございます。

≪番組概要≫

『SUPERFINE SUNDAY』 毎週日曜 7:00～12:00

DJ：浅井博章 番組HP：https://funky802.com/site/blog/1707

※9:41-9:48「UMEKITA GET THE CHANCE」では毎週ミュージックバスカーの情報を発信しています

スペシャルグルメ

グランフロント大阪・グラングリーン大阪各会場にはキッチンカーが出店し、大阪産(もん)の食材を使用したフードやスイーツなどをお楽しみいただけます。グランフロント大阪・北館6Fウメキタフロアの「BAK」も特別出店します。

＜時 間＞ 11:00～19:30 ※終了時間は店舗により異なる

＜場 所＞ グランフロント大阪 うめきた広場

グラングリーン大阪 ロートハートスクエアうめきた

グランフロント大阪北館6Fウメキタフロア「BAK」

「おもしろくて、たのしくて、おいしい。」をテーマに、常識に縛られない自由な発想で、個性豊かなクラフトビールを発信し続けている、大阪・堀江発の都市型ブルワリー。

■MUSIC BUSKER IN UMEKITAについて

「MUSIC BUSKER IN UMEKITA」は、「うめきたを音楽あふれるまちに！」との思いから、うめきたから全国へ、さらに世界へ羽ばたくミュージシャンを発掘・応援するプロジェクトとして、2013年からグランフロント大阪とFM802共同で取り組んでおります。2025年からは、活動エリアをグラングリーン大阪にも拡大し、3者共同プロジェクトとして継続的に取り組んでいくことで、若手アーティストたちの夢を応援しています。

大阪はストリートライブ出身のアーティストをこれまでも多く輩出してきましたが、近年、ストリートライブを行える場所は減少傾向にあります。「MUSIC BUSKER IN UMEKITA」では、選考オーディションを通過したミュージシャンたちに「MUSIC BUSKER（ミュージックバスカー）」として施設公認のライセンスを付与し、グランフロント大阪・グラングリーン大阪内の様々なパブリックスペースでストリートライブの機会を提供しています。

これまでに計21回のオーディションを行い、現在69組のストリートミュージシャンが「ミュージックバスカー」として日々活動しており、2025 年の年間活動数（1 月～12 月）は約800回にも上りました。また、年間のグランプリを決定するイベント「MUSIC BUSKER IN UMEKITA AWARD」や、ミュージックバスカーたちが一堂に会するライブイベント「MUSIC BUSKER FESTIVAL IN UMEKITA」等を開催することにより、ストリートライブ活動の認知向上やメジャーデビューへのPR活動を応援しています。

＜H P＞ https://www.grandfront-osaka.jp/music_busker/

＜SNS＞ 公式X（＠BUSKER_UMEKITA(https://x.com/BUSKER_UMEKITA)）

＜提供番組＞

FM802『SUPERFINE SUNDAY』内「UMEKITA GET THE CHANCE」

毎週日曜 9:41～9:48 DJ浅井博章