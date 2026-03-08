【絶賛配信中!!】『CRAFT vol.122』キュンを届けるBL雑誌最新号(ハート)

写真拡大 (全19枚)

株式会社大洋図書


電子BL雑誌『CRAFT』（株式会社大洋図書 刊）の最新号vol.122が、3月1日（日）より各電子書店にて大好評配信中！


表紙を飾るのは、寿ののこ先生が贈る新連載『ふたりきりの自由』。


今号も豪華ラインナップでお届けいたします。どうぞお見逃しなく！


【新刊情報】※最新号は毎月1日発売

●『CRAFT vol.122』


発売日：2026年3月1日（日）順次配信開始


表　紙：寿ののこ


販売ページ一覧：https://hc.bs-garden.com/craft-vol-122/



ラインナップ：

ネオンテトラの夢を見る……シロリ


恋の教え方なんて知らない……蔦池メヰジ


おくびょうなディア 百武先生の贅沢な悩み……秋雨るい


ふたりきりの自由……寿ののこ


あめとつち 番外編……庭田羊々


仮眠室の僕らは……巣守カモメ


灰色と赤……パース


GAPS cosset……里つばめ


鄙には稀なエリー……木下けい子




＜豪華巻頭カラーで本誌初登場＆新連載!!＞


●『ネオンテトラの夢を見る』シロリ









＜本誌初登場!!　注目作前編＞


●『恋の教え方なんて知らない』蔦池メヰジ







＜堂々完結＞


●『おくびょうなディア 百武先生の贅沢な悩み』秋雨るい







＜豪華カラー扉で本誌初登場＆新連載!!＞


●『ふたりきりの自由』寿ののこ







＜大注目デビューコミックス絶賛発売中!! 番外編＞


●『あめとつち 番外編』庭田羊々





＜大好評連載中＞


●『仮眠室の僕らは』巣守カモメ







＜大好評連載中＞


●『灰色と赤』パース







＜大好評連載中＞


●『GAPS cosset』里つばめ







＜大好評連載中＞


●『鄙には稀なエリー』木下けい子








●『CRAFT vol.122』の詳細はこちら：https://bs-garden.com/product/00109/



【NEWS】

『CRAFT』は「vol.118」から月刊化となりました！


月刊化を記念しまして、豪華コンビニプリントブロマイドを販売中★


詳細はこちら：https://bs-garden.com/information/31295/



【株式会社大洋図書 b's-garden公式HP】https://bs-garden.com/



【ihr HertZ&CRAFT編集部X（旧Twitter）】https://x.com/ihrHertZ_CRAFT