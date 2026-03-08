【絶賛配信中!!】『CRAFT vol.122』キュンを届けるBL雑誌最新号(ハート)
電子BL雑誌『CRAFT』（株式会社大洋図書 刊）の最新号vol.122が、3月1日（日）より各電子書店にて大好評配信中！
表紙を飾るのは、寿ののこ先生が贈る新連載『ふたりきりの自由』。
今号も豪華ラインナップでお届けいたします。どうぞお見逃しなく！
【新刊情報】※最新号は毎月1日発売
●『CRAFT vol.122』
発売日：2026年3月1日（日）順次配信開始
表 紙：寿ののこ
販売ページ一覧：https://hc.bs-garden.com/craft-vol-122/
ラインナップ：
ネオンテトラの夢を見る……シロリ
恋の教え方なんて知らない……蔦池メヰジ
おくびょうなディア 百武先生の贅沢な悩み……秋雨るい
ふたりきりの自由……寿ののこ
あめとつち 番外編……庭田羊々
仮眠室の僕らは……巣守カモメ
灰色と赤……パース
GAPS cosset……里つばめ
鄙には稀なエリー……木下けい子
＜豪華巻頭カラーで本誌初登場＆新連載!!＞
●『ネオンテトラの夢を見る』シロリ
＜本誌初登場!! 注目作前編＞
●『恋の教え方なんて知らない』蔦池メヰジ
＜堂々完結＞
●『おくびょうなディア 百武先生の贅沢な悩み』秋雨るい
＜豪華カラー扉で本誌初登場＆新連載!!＞
●『ふたりきりの自由』寿ののこ
＜大注目デビューコミックス絶賛発売中!! 番外編＞
●『あめとつち 番外編』庭田羊々
＜大好評連載中＞
●『仮眠室の僕らは』巣守カモメ
＜大好評連載中＞
●『灰色と赤』パース
＜大好評連載中＞
●『GAPS cosset』里つばめ
＜大好評連載中＞
●『鄙には稀なエリー』木下けい子
●『CRAFT vol.122』の詳細はこちら：https://bs-garden.com/product/00109/
【NEWS】
『CRAFT』は「vol.118」から月刊化となりました！
月刊化を記念しまして、豪華コンビニプリントブロマイドを販売中★
詳細はこちら：https://bs-garden.com/information/31295/
