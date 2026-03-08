【絶賛配信中!!】『CRAFT vol.122』キュンを届けるBL雑誌最新号(ハート)

株式会社大洋図書

電子BL雑誌『CRAFT』（株式会社大洋図書 刊）の最新号vol.122が、3月1日（日）より各電子書店にて大好評配信中！

表紙を飾るのは、寿ののこ先生が贈る新連載『ふたりきりの自由』。

今号も豪華ラインナップでお届けいたします。どうぞお見逃しなく！

【新刊情報】※最新号は毎月1日発売

●『CRAFT vol.122』

発売日：2026年3月1日（日）順次配信開始

表 紙：寿ののこ

販売ページ一覧：https://hc.bs-garden.com/craft-vol-122/

ラインナップ：

ネオンテトラの夢を見る……シロリ

恋の教え方なんて知らない……蔦池メヰジ

おくびょうなディア 百武先生の贅沢な悩み……秋雨るい

ふたりきりの自由……寿ののこ

あめとつち 番外編……庭田羊々

仮眠室の僕らは……巣守カモメ

灰色と赤……パース

GAPS cosset……里つばめ

鄙には稀なエリー……木下けい子

＜豪華巻頭カラーで本誌初登場＆新連載!!＞

●『ネオンテトラの夢を見る』シロリ

＜本誌初登場!! 注目作前編＞

●『恋の教え方なんて知らない』蔦池メヰジ

＜堂々完結＞

●『おくびょうなディア 百武先生の贅沢な悩み』秋雨るい

＜豪華カラー扉で本誌初登場＆新連載!!＞

●『ふたりきりの自由』寿ののこ

＜大注目デビューコミックス絶賛発売中!! 番外編＞

●『あめとつち 番外編』庭田羊々

＜大好評連載中＞

●『仮眠室の僕らは』巣守カモメ

＜大好評連載中＞

●『灰色と赤』パース

＜大好評連載中＞

●『GAPS cosset』里つばめ

＜大好評連載中＞

●『鄙には稀なエリー』木下けい子

●『CRAFT vol.122』の詳細はこちら：https://bs-garden.com/product/00109/

【NEWS】

『CRAFT』は「vol.118」から月刊化となりました！

月刊化を記念しまして、豪華コンビニプリントブロマイドを販売中★

詳細はこちら：https://bs-garden.com/information/31295/

【株式会社大洋図書 b's-garden公式HP】https://bs-garden.com/

【ihr HertZ&CRAFT編集部X（旧Twitter）】https://x.com/ihrHertZ_CRAFT