山下洋輔活動休止後のコンサートがりゅーとぴあ（新潟）にて開催！チケット好評販売中

『山下洋輔 ソロピアノ・コンサート』が2026年03月26日(木) にりゅーとぴあ・コンサートホール（新潟県 新潟市中央区 一番堀通町 3-2）にて開催されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

チケット購入はこちら :https://www.confetti-web.com/events/14156



山下洋輔のソロコンサート開催！

昨年末をもって演奏活動をいったん休止しておりますが、以前から決定していたりゅーとぴあでの新潟公演は実施いたします。

この貴重な機会にぜひご来場ください。

【予定曲目】

山下洋輔：Memory is a Funny Thing

J.コズマ：枯葉

M.ラヴェル：ボレロ ／他

※曲目は変更になる場合がございます。

山下洋輔プロフィール

1969年、山下洋輔トリオを結成、フリー・フォームのエネルギッシュな演奏でジャズ界に大きな衝撃を与える。国内外のジャズ・アーティストはもとより、和太鼓やシンフォニー・オーケストラとの共演など多彩に活動する。88年、山下洋輔ニューヨーク・トリオを結成。国内のみならず世界各国で演奏活動を展開する。

2006年オーネット・コールマンと、07年にはセシル・テイラーと共演。08年「ピアノ協奏曲第3番＜エクスプローラー＞」を発表。09年、一柳慧作曲「ピアノ協奏曲第4番 "JAZZ"」を世界初演。16年、ウィーン楽友協会ホールで佐渡裕指揮のトーンキュンストラー管弦楽団と共演。18年、ニューヨーク・トリオ結成30周年記念アルバム『30光年の浮遊』をリリースし、国内ツアーを行う。19年、山下洋輔トリオ結成50周年記念コンサートを開催。20年、ソロピアノ・アルバム『クワイエット・メモリーズ』をリリース。

1999年芸術選奨文部大臣賞、2003年紫綬褒章、12年旭日小綬章、24年毎日芸術賞を受賞。国立音楽大学招聘教授。

開催概要

『山下洋輔 ソロピアノ・コンサート』

開催日：2026年03月26日(木) 13：30開場／14:00開演

会場：りゅーとぴあ・コンサートホール（新潟県 新潟市中央区 一番堀通町 3-2）

■チケット料金

全席指定：6,000円（税込）

