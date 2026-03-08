【福島日産】その一言が、満開になる。『#やるっきゃない 梅満開プロジェクト』始動

福島日産自動車株式会社

福島日産自動車株式会社(https://ni-fukushima.nissan-dealer.jp/)（本社：福島県福島市、代表：金子 與志幸、以下、福島日産）は、プロバスケットボールチーム 福島ファイヤーボンズ との連携企画として、地域参加型プロジェクト「#やるっきゃない 梅満開プロジェクト」を実施いたします。

本プロジェクトは、福島ファイヤーボンズが掲げるスローガン「#やるっきゃない」に連動し、地域の皆さま一人ひとりの想いを集め、試合会場で可視化する取り組みです。

3月8日（日）～4月12日（日）までの期間中、福島日産の各店舗において、ご来店いただいたお客様を対象に「#やるっきゃない」をテーマとしたメッセージの記入機会を提供いたします。日常生活や仕事、挑戦に関する想い、またチームへの応援など、自由にご記入いただけます。

先日開催された「フクニチャージ祭2026」の福島ファイヤーボンズブースでは、一足先に来場者からたくさんの「#やるっきゃない」が寄せられました。

3月7日(土)に開催したフクニチャージ祭2026福島ファイヤーボンズブースの様子

また、本企画には福島ファイヤーボンズの選手および関係者も参加し、それぞれの「#やるっきゃない」のメッセージを寄せています。

収集したメッセージは、2026年4月18日（土）・19日（日）に開催される冠試合（会場：宝来屋ボンズアリーナ）にて、福島日産のシンボルツリーでもある「梅の木」をモチーフとした展示として掲出予定です。来場者は、地域・企業・チームの想いが一体となったビジュアルを会場でご覧いただけます。

本取り組みを通じて、福島日産は地域とスポーツの接点を創出し、応援を“参加型の行動”へと広げることを目指しています。

【福島日産からのメッセージ】

福島ファイヤーボンズが掲げる「#やるっきゃない」という言葉は、勝敗の話だけではないと思っています。

挑戦すること。踏みとどまらず、前に進むこと。

簡単じゃないと分かっていても、それでも“やる”と決めること。

それは、今を生きる福島の人たち、そしてこの地域で仕事をする私たち福島日産にとっても、まったく同じ覚悟の言葉です。

だから私たちは、ファイヤーボンズを「応援する側」に留まらず、この想いを地域のみなさんと一緒に背負うことを選びました。

お客様、店舗スタッフ、選手、クラブ。それぞれの「#やるっきゃない」を持ち寄り、ひとつの想いとして咲かせる。

4月18日・19日の冠マッチは、その覚悟が満開になる場所です。

福島日産は、この街で生きる一員として、“やるっきゃない”を行動で示します。

【会社概要】

社名：福島日産自動車株式会社

代表取締役社長：金子 與志幸

本社所在地：〒960-8102 福島市北町2番32号

設立：1938年8月18日

事業内容：福島県内において日産自動車の製造する車両の販売並びに修理、中古車販売、部品、用品の販売、自動車リース、レンタカー、自動車傷害保険代理業務など。

社員数：635名（2025年8月1日現在）

事業所：福島県内に41店舗 ※現在富岡店は営業を休止しております

ウェブサイト：https://ni-fukushima.nissan-dealer.jp/

電話番号：024-523-2111（代表）

＜ 企業メッセージ ＞

創業以来、自動車販売とサービスで福島県の皆様に安心のカーライフを提供してきました。目指すはカーディーラーを超えた、社会にとって本当の存在価値。人口減少、少子高齢化、過疎、再生可能なクリーンエネルギー社会、SDGs、災害対策、そして復興。地域が抱える様々な課題解決は簡単ではありません。変化が起きるのを待つのではなく、変化を起こす私たちになる。そのために、時代にしなやかに。地域に柔軟に。いち、はやく。