八女伝統本玉露、イギリスで金賞、フランスでも金賞

八女茶くま園

2026年1月から2月にかけてイギリス・ロンドンでの国際ティーコンクールTHE LEAFIES、およびフランス・パリでの日本茶コンクールJapanese Tea Selection Paris の授賞式が現地で開催されました。



「八女伝統本玉露さえみどり」がどちらの大会でも金賞、さらにパリのコンクールでは授賞式当日に発表されるグランプリに選ばれ、大きな驚きに包まれました。



2026.2.16 Japanese Tea Selection Paris (フランス・パリ)グランプリ最終選考会・表彰式


2026.1.16 The Leafies（イギリス・ロンドン）受賞茶テイスティング

ロンドンの国際ティーコンクールTHE LEAFIESは、世界各国から多様なお茶が集まり、審査員も世界中のお茶に特化したプロが努めます。







一方で、パリの日本茶コンクールJapanese Tea Selection は、日本産のお茶についてのコンテストです。


審査をするのは美食・茶・香りの分野などから選ばれた11名の著名人です。





2026.2.16 Japanese tea selection Paris (フランス・パリ)グランプリ選考会

異なる国の異なる視点でのコンクールで八女伝統本玉露が高く評価されました。


受賞したのは、出品者「八女茶くま園」の「八女伝統本玉露さえみどり」、生産者は福岡県八女市上陽


町の久間正大（くままさひろ）です。


ロンドンは3年連続3回目、パリは5年ぶり3回目の受賞となります。



八女伝統本玉露茶摘みの様子

八女伝統本玉露づくりはチーム戦です。


良い茶を作るためには摘み手さんをはじめ沢山の方の尽力があります。


さらに、国境・言語・宗教の境を問わず日本茶を楽んでもらうには「伝える人」の存在無くしては成り立ちません。


支えて下さる皆さまに心より感謝申し上げます。


※ご報告とお礼のコメント→　https://www.kumaen.net/aboutus/thanks2025.htm



日本茶・八女茶、地域を活性化させ、また海外への日本茶輸出に勢いをつける大きなトピックスとしてご報告させて頂きます。


どうぞ宜しくお願い致します。




コンテスト詳細


＜イギリス・ロンドン＞


名称：The Leafies International Tea Awards（https://theleafies.co.uk）


主催：UK Tea Academy（世界の茶の教育・育成機関。拠点ロンドン）


共催：Fortnum & Mason（1707 年創業、イギリス王室ご用達認定の老舗百貨店/主に茶。本店ロンドン）


審査員：約 15 名（英国、インド、スリランカ、中国、台湾、日本などのお茶のプロフェッショナル）


審査部門：約 40 部門


授賞式


日時：2026 年 1月16 日


場所：Fortnum & Mason



＜フランス・パリ＞


名称：Japanese Tea Selection Paris（https://japaneseteaselection-paris.com/）


主催：ユーロジャパンクロッシング


共催後援・協賛：在仏日本大使館、CLAIR、JETRO Paris、日本茶インストラクター協会


審査員（最終審査）：11名（美食・茶・香りの分野などから選ばれた11名の著名人）


審査部門：6部門


グランプリ最終選考会・授賞式


日時：2026 年 2月16 日


場所：在フランス日本大使公邸