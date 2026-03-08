毎回好評の愛犬と楽しむ人気イベント「わたしのワンコマルシェ」3月21日・22日開催【WHATAWON／大阪・岸和田】

大阪・岸和田の滞在型エンターテインメントモール「WHATAWON（ワタワン）」では、愛犬と一緒に楽しめるドッグイベント「わたしのワンコマルシェ」を、2026年3月21日（土）・22日（日）の2日間開催します。



これまでの開催でも毎回多くの犬好きが訪れる人気マルシェ。入場無料・予約不要で、愛犬と一緒に春の1日をゆっくり楽しめます。


これまでの開催でも人気。犬好きが集まるマルシェ


「わたしのワンコマルシェ」は、これまでの開催でも多くの来場者に楽しんでいただいている人気イベントです。



WHATAWONの屋外エリアに、ワンちゃんを愛するショップや作り手が集まり、犬好き同士が自然と集まるマルシェとして毎回好評をいただいています。



愛犬と一緒に散歩を楽しみながら、気軽に立ち寄れるイベントです。





ワンコグッズ・おやつ・ハンドメイドなど多彩な出店

会場には、犬と暮らす人にうれしいショップが多数出店予定です。


・ワンコグッズ


・ハンドメイド雑貨


・犬用おやつ・フード


・雑貨やサービス系ブース など


愛犬のためのアイテムを探したり、思わず写真を撮りたくなるかわいい商品に出会えたりと、見ているだけでも楽しめるマルシェです。





作り手と会話しながら楽しめる“ゆっくりマルシェ”

「わたしのワンコマルシェ」は、ゆっくり見て、ゆっくり話せるマルシェです。


WHATAWONではワンちゃん同伴で来場する方も多く、散歩を楽しみながらのんびり過ごす人が多いのが特徴です。


気になる商品を見つけたら、ぜひ出店者との会話も楽しんでみてください。


商品のこだわりや制作のストーリーなど、作り手ならではの話を聞けるのもマルシェの魅力です。



青空の下で過ごす時間は、愛犬との思い出をより特別なものにしてくれます。


家族の一員であるワンちゃんと一緒に、ゆったりとした時間を過ごしませんか。


お散歩がてら、ぜひ気軽に立ち寄ってみてください。






同時開催イベント

今回の「わたしのワンコマルシェ」では、愛犬と一緒に楽しめる企画も同時開催します。


■3月21日（土）


わたしのワンコマルシェ＆大型犬オフ会


大型犬のワンちゃんが集まる交流イベント。


モフモフの仲間たちが集まる、犬好きにはたまらない時間を楽しめます。



■3月22日（日）


わたしのワンコマルシェ＆わんこファッションショー


春コーデで愛犬がランウェイデビュー。


個性あふれるファッションで、かわいいワンちゃんたちが会場を盛り上げます。



イベント開催概要

イベント名：わたしのワンコマルシェ


開催日：2026年3月21日（土）・22日（日）


開催時間：10:00～17:00


会場：WHATAWON 屋外エリア


入場料：無料


予約：不要



出店者も募集。犬好きが集まるマルシェに参加しませんか

「わたしのワンコマルシェ」では、イベントを一緒に盛り上げてくださる出店者も募集しています。


WHATAWONはワンちゃん同伴で来場される方が多く、愛犬と散歩を楽しみながらゆったり過ごす来場者が中心です。


作り手と会話を楽しみながら商品を選ぶお客さまも多く、出店者と来場者の距離が近いのもこのマルシェの特徴です。


「イベント出店は初めて」「小規模から挑戦したい」という方でも参加しやすい、あたたかく落ち着いた雰囲気のイベントです。






■募集ジャンル


・ペットおやつ・フード


・ハンドメイド作品


・ワンコアパレル


・雑貨・サービス系ブース など


犬と飼い主さまの笑顔があふれる2日間を、ぜひ一緒につくりませんか。



■出店募集概要


開催日：2026年3月21日（土）・22日（日）


開催時間：10:00～17:00


会場：WHATAWON 屋外エリア（大阪・岸和田）


対象：犬関連商材・サービスを扱う出店者


出店料：屋外エリア 5,000円


申込方法：出店申込制（案内画像のQRコードより受付）





会場について｜WHATAWON（ワタワン）



ペット同伴OK｜1日楽しめるWHATAWONというロケーション会場となるWHATAWONは、


ショッピング・グルメ・宿泊・温浴まで楽しめる


海外型エンターテイメントモール。ペット同伴可能な施設のため、


愛犬と一緒にゆったりとイベントをお楽しみいただけます。週末のお出かけ先として、


家族みんなが楽しめる1日をお届けします。



日本最大級ペット同伴OKの海外型モール『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。



■施設概要


所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1


敷地面積：約8,740坪（29,000ｍ2）


交通：阪和道岸和田和泉ICから車で5分





関連URL


WHATAWON（ワタワン）HP


https://www.whatawon.co.jp/


ANTIQUA（アンティカ）公式サイト


https://www.antiqua.co.jp/


株式会社antiqua（コーポレートサイト）


https://www.antiqua.me/