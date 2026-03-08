富山発・企業交流フットサル大会「第1回 andUS × 太陽スポーツ CUP」5月16日開催

株式会社andUS第1回 andUS × 太陽スポーツ CUP」5月16日開催

株式会社andUS（本社：富山県富山市、代表取締役社長：廣岡伸那、以下「アンダス」）は、株式会社太陽スポーツと2026年5月16日（土）に 「第1回 andUS × 太陽スポーツ CUP 企業交流フットサル大会」 をアイザックスポーツドーム（富山県富山市八木山84）にて開催いたします。

本大会は、富山県内企業がスポーツを通じてつながり、業種や規模の垣根を越えた交流を創出することを目的とした、富山発の新しい企業間交流イベント です。

参加チーム募集中｜大会公式サイトはこちら

開催の背景と目的

富山県は「ものづくり」をはじめ多様な企業が集積する地域でありながら、企業間の交流機会は決して多くありません。アンダスは、「スポーツの力で地域の企業をつなぐ」 という発想のもと、本大会を企画しました。本大会が目指すことは次の3点です。

本大会が目指す3つのこと

フットサルは少人数で手軽に参加でき、運動経験を問わず楽しめるスポーツです。 「ガチ部門」と「エンジョイ部門」の2部門制を採用することで、競技志向のチームからレクリエーション目的のチームまで、幅広い企業が参加しやすい大会設計としています。

大会の特徴

1. レベルに合わせて選べる2部門制

■ガチ部門（20チーム）

予選リーグ＋決勝トーナメント方式。外部審判による本格的な試合運営。優勝賞金あり。

■エンジョイ部門（10チーム）

セルフジャッジ方式で気軽に参加可能。企業の親睦やチームビルディングに最適。

2. 雨天決行の屋内型会場

屋根付き人工芝コート3面を確保。天候に左右されず、快適な環境で大会を開催します。

3. 企業交流ならではの一体感

決勝トーナメントでは実況・MCを配置し、会場全体で盛り上がる演出を実施。

普段のビジネスシーンでは見られない、社員同士の新たな一面や企業の魅力が引き出されます。

4. 大会後も続く交流

大会終了後には任意参加の交流会（打ち上げ）を予定。試合を通じて生まれたつながりを、より深める機会を創出します。

スポンサー企業募集について

本大会では、富山県内の企業・店舗からのスポンサー協賛を募集しております。景品提供、、打ち上げ会場提供など、多様な形でのご協力が可能です。

約240名の企業関係者が参加予定の本大会は、企業PRや地域との接点づくりに最適な機会となります。

現在、複数の企業・団体と協議を進めており、今後さらにパートナー企業が増える見込みです。ご関心のある企業様は、株式会社andUSまでお問い合わせください。

地方創生への展望

本大会は単発のスポーツイベントにとどまらず、富山の地域活性化プラットフォーム としての発展を目指しています。

■年2回の定期開催（5月：フットサル／11月：PK大会など）

■企業の採用ブランディング支援への活用

■将来的な県外・海外チーム参加によるスポーツツーリズム展開

アンダスと太陽スポーツでは、スポーツの力で富山の企業と地域を元気にする取り組みを今後も継続してまいります。

参加エントリー・大会詳細はこちら :https://anduscup26-ti28xv3t.manus.space/

株式会社andUS 会社概要

株式会社andUS（アンダス）は、富山県富山市に本社を構える企業です。「美容で地域に灯美を」を掲げ、美容事業を展開する一方、Jリーグクラブ「カターレ富山」のオフィシャルパートナーとして地域スポーツの発展にも積極的に取り組んでいます。

スポーツを通じた企業連携や地域活性化を推進し、富山から新たなコミュニティづくりを発信しています。

代表： 代表取締役社長 廣岡伸那

本社： 〒939-8204 富山県富山市根塚町3丁目8-7

電話： 076-491-6050（代表）

事業内容：

（1）サロン専売コスメメーカー事業

（2）教育・コンサル・会計サポート事業

（3）テストマーケティングサロン事業

◆ブランドサイト

https://omeme-cosme.com/

◆コーポレートサイト

https://corp.and-us.jp/

◆アンダス採用サイト

https://corp.and-us.jp/recruit

株式会社太陽スポーツ 会社概要

株式会社太陽スポーツは、1970年創業の富山県を代表する地域密着型スポーツ企業です。県内にスポーツ用品専門店「太陽スポーツ」が3店舗と「ランプジャック」を展開し、アスリートはじめキッズまでシニアまで幅広い層を支援。

各種スポーツ大会&イベントの開催・協力を通じて、地域スポーツ文化の振興とコミュニティ形成に貢献しています。

代表：代表取締役社長 鶴見昇司

本社：〒937-0046 富山県魚津市上村木2-3-30

本部:〒939-8216富山県富山市黒瀬北町1-7-7

公式サイト：https://www.taiyosp.co.jp/