『オーバーロード』原作のスマホゲーム「MASS FOR THE DEAD」でイベント『あの光をもう一度』を開催！【光臨の極楽鳥】ペロロンチーノが新登場！

写真拡大 (全4枚)

株式会社テンクロス

■イベント『あの光をもう一度』開催！




【開催期間：3/8 (日) 11:00 ～ 3/22 (日) 14:59】



今なおゴーレムの再建ができず、時が止まったままの


ソロモンの小さな鍵……。モモンガはついにその場所の復興を


決意する。かつての姿そのままとは行かないが、あの日の


仲間たちとの軌跡が光となり、再びナザリックを照らす……！



イベントボーナスキャラクターは「★5【光臨の極楽鳥】ペロロンチーノ」「★5 【瘴気外套：晶冷衣】イビルアイ」「★5 【電光石火のショコラティエ】ナーベラル」「★5 【聖夜想装】番外席次」「★5 【暗黒企業の上司】モモンガ」の5体！


メダル獲得にお役立てください！



イベント詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。



■イベント召喚『有償限定 あの光をもう一度ステップアップ召喚-ペロロンチーノ-』開催！




【開催期間：3/8 (日) 11:00 ～ 3/22 (日) 14:59】



『有償限定 あの光をもう一度ステップアップ召喚-ペロロンチーノ-』では、


新登場のコラボ限定★5キャラ【光臨の極楽鳥】ペロロンチーノをピックアップします！


STEP8でコラボ限定★5キャラ【光臨の極楽鳥】ペロロンチーノ1体が確定！


イベント『あの光をもう一度』ではボーナス最大「140%」を所持しています！



《新登場キャラクター》


★5【光臨の極楽鳥】ペロロンチーノ




《限定排出＆ピックアップ★5キャラクター》


NEW★5【光臨の極楽鳥】ペロロンチーノ


[復刻]★5【電光石火のショコラティエ】ナーベラル


[復刻]★5【聖夜想装】番外席次


[復刻]★5【暗黒企業の上司】モモンガ



詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。



■『あの光をもう一度キャンペーン』開催！




【開催期間：3/8 (日) 11:00 ～ 3/22 (日) 14:59】



『あの光をもう一度キャンペーン』を実施！


期間限定のログインボーナスと限定ミッションを開催いたします！



▼あの光をもう一度キャンペーンログインボーナス


≪ログインボーナスアイテム≫


・1回目　金貨 × 1000000


・2回目　強竜石・大 × 30


・3回目　金貨 × 1000000


・4回目　指南書・上位 × 30


・5回目　無償混沌石 × 100


・6回目　早駆の砂時計 × 10


・7回目　強化物資・大 × 20


・8回目　アポイタカラの希石 × 10


・9回目　虚影の額冠 × 5


・10回目　無償混沌石 × 200



▼あの光をもう一度キャンペーンミッション


特定のミッションを達成することでゲーム内アイテムがゲットできます！


ミッションの報酬には、「限界突破素材」や「混沌石」が含まれておりますのでぜひ挑戦してみてください！



詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。


※掲載の内容は予告なく変更になる場合があります。


※一部画像は開発中の画面です。


※各内容の詳細はゲーム内お知らせでご確認ください。



■「MASS FOR THE DEAD OVERLORD」アプリURL


App Store（iOS） ：https://itunes.apple.com/jp/app/mass-for-the-dead/id1438596675


Google Play(android) ：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.exys2008.over


Amazonアプリストア：https://www.amazon.co.jp/dp/B07YN8XSXH/


DMM GAMES ：https://overlord-game.com/dmg_temp


最新情報に関しましては、ゲーム公式Twitter等でご報告させて頂きます。


ゲーム公式Twitter：https://twitter.com/overlord_ch



■ゲーム概要


タイトル ： MASS FOR THE DEAD OVERLORD


ジャンル ： 異世界ダークファンタジーRPG


配信日 ： 2019年2月21日


対応OS ： Android 5.1以降 / iOS 10 以降


価格 ： 基本プレイ無料 (アイテム課金型)


ゲーム公式サイト ： https://overlord-game.com


ゲーム公式Twitter ： https://twitter.com/overlord_ch


(C)丸山くがね・ＫＡＤＯＫＡＷＡ刊／オーバーロード製作委員会



■会社概要


商号 ：株式会社テンクロス（英語表記：tencross,Inc.)


代表者 ： 代表取締役 塚田典和


所在地 ： 東京都港区芝4丁目6番16-302号


事業内容 ： ゲーム事業


URL ： https://www.tencross.co.jp/