『オーバーロード』原作のスマホゲーム「MASS FOR THE DEAD」でイベント『あの光をもう一度』を開催！【光臨の極楽鳥】ペロロンチーノが新登場！

株式会社テンクロス

■イベント『あの光をもう一度』開催！

【開催期間：3/8 (日) 11:00 ～ 3/22 (日) 14:59】

今なおゴーレムの再建ができず、時が止まったままの

ソロモンの小さな鍵……。モモンガはついにその場所の復興を

決意する。かつての姿そのままとは行かないが、あの日の

仲間たちとの軌跡が光となり、再びナザリックを照らす……！

イベントボーナスキャラクターは「★5【光臨の極楽鳥】ペロロンチーノ」「★5 【瘴気外套：晶冷衣】イビルアイ」「★5 【電光石火のショコラティエ】ナーベラル」「★5 【聖夜想装】番外席次」「★5 【暗黒企業の上司】モモンガ」の5体！

メダル獲得にお役立てください！

イベント詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

■イベント召喚『有償限定 あの光をもう一度ステップアップ召喚-ペロロンチーノ-』開催！

【開催期間：3/8 (日) 11:00 ～ 3/22 (日) 14:59】

『有償限定 あの光をもう一度ステップアップ召喚-ペロロンチーノ-』では、

新登場のコラボ限定★5キャラ【光臨の極楽鳥】ペロロンチーノをピックアップします！

STEP8でコラボ限定★5キャラ【光臨の極楽鳥】ペロロンチーノ1体が確定！

イベント『あの光をもう一度』ではボーナス最大「140%」を所持しています！

《新登場キャラクター》

★5【光臨の極楽鳥】ペロロンチーノ

《限定排出＆ピックアップ★5キャラクター》

NEW★5【光臨の極楽鳥】ペロロンチーノ

[復刻]★5【電光石火のショコラティエ】ナーベラル

[復刻]★5【聖夜想装】番外席次

[復刻]★5【暗黒企業の上司】モモンガ

詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

■『あの光をもう一度キャンペーン』開催！

【開催期間：3/8 (日) 11:00 ～ 3/22 (日) 14:59】

『あの光をもう一度キャンペーン』を実施！

期間限定のログインボーナスと限定ミッションを開催いたします！

▼あの光をもう一度キャンペーンログインボーナス

≪ログインボーナスアイテム≫

・1回目 金貨 × 1000000

・2回目 強竜石・大 × 30

・3回目 金貨 × 1000000

・4回目 指南書・上位 × 30

・5回目 無償混沌石 × 100

・6回目 早駆の砂時計 × 10

・7回目 強化物資・大 × 20

・8回目 アポイタカラの希石 × 10

・9回目 虚影の額冠 × 5

・10回目 無償混沌石 × 200

▼あの光をもう一度キャンペーンミッション

特定のミッションを達成することでゲーム内アイテムがゲットできます！

ミッションの報酬には、「限界突破素材」や「混沌石」が含まれておりますのでぜひ挑戦してみてください！

詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

※掲載の内容は予告なく変更になる場合があります。

※一部画像は開発中の画面です。

※各内容の詳細はゲーム内お知らせでご確認ください。

■「MASS FOR THE DEAD OVERLORD」アプリURL

App Store（iOS） ：https://itunes.apple.com/jp/app/mass-for-the-dead/id1438596675

Google Play(android) ：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.exys2008.over

Amazonアプリストア：https://www.amazon.co.jp/dp/B07YN8XSXH/

DMM GAMES ：https://overlord-game.com/dmg_temp

最新情報に関しましては、ゲーム公式Twitter等でご報告させて頂きます。

ゲーム公式Twitter：https://twitter.com/overlord_ch

■ゲーム概要

タイトル ： MASS FOR THE DEAD OVERLORD

ジャンル ： 異世界ダークファンタジーRPG

配信日 ： 2019年2月21日

対応OS ： Android 5.1以降 / iOS 10 以降

価格 ： 基本プレイ無料 (アイテム課金型)

ゲーム公式サイト ： https://overlord-game.com

ゲーム公式Twitter ： https://twitter.com/overlord_ch

(C)丸山くがね・ＫＡＤＯＫＡＷＡ刊／オーバーロード製作委員会

■会社概要

商号 ：株式会社テンクロス（英語表記：tencross,Inc.)

代表者 ： 代表取締役 塚田典和

所在地 ： 東京都港区芝4丁目6番16-302号

事業内容 ： ゲーム事業

URL ： https://www.tencross.co.jp/