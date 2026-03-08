Japan RepRap Festival～3Dプリンターでつながる世界～ 2回目開催決定 5/30-31 東京にて

Japan RepRap Festival 2025 運営事務局

昨年の第1回目JRRF2025は大成功に終わり今年5月に再び東京流通センターにて開催します！

「同じコンセプト、倍のスペース」

また昨年よりもよりお子様連れの方も楽しんでいただけるようスタンプラリーの実施、3Dペン体験なども行う予定です。昨年は初開催にも関わらず2日間で1,500名以上の方に来場いただきましたが今年はEホールへ変更し倍のスペースにて開催させていただきます。

公式サイトにてイベント詳細を随時アップデートしております。当日実施予定のイベントはまだすべて公開できておりませんがみなさんが楽しんでいただける企画を準備しております。

https://japanreprapfestival.com/

今年は一般（非営利・教育関連機関含む）での出展が90ブース超、また協賛企業様も30社以上を予定しております。また協賛企業様につきましては今年は基本的に現地参加のみとしているためこうご期待ください。また一般・協賛ともに日本のみならず海外から来日し参加するブースも多数あります。まだ80日ほどありますのでこの機会に英語や中国語の勉強を少ししてみてはいかがでしょうか？

昨年のイベントの様子

こちらのギャラリーより昨年の様子をご覧いただけます。

https://japanreprapfestival.com/gallery

また運営ではなく来場者の方が掲載してくださった動画などはこちらにまとめてあります

https://japanreprapfestival.com/media

開催場所・開催日時

イベント会場：東京流通センター第二展示場Eホール

イベント日時：5/30（土曜） 12:00~18:00, 5/31 （日曜）11:00~16:00

※5/29（金曜）の午後および5/30当日の9:00~12:00を準備時間となります。

フードトラックなどは現在検討中で、それ以外に駄菓子屋さんのミナミナ堂様にも出展いただくのでお子様から”大きなお子様”まで、イベント合間に小腹がすいた際はぜひ！

早割チケットについて

価格は通常チケットより大幅にお得な値段設定となっています。4/10 23:59までとなっておりその後は通常価格のチケットのみとなります。運営目線ですと、事前に人数を把握しておきたい意図があるため早割チケットをぜひお買い求めください。

- 通常 単日1,600円のところ1,000円- 通し 2,800円のところ1,800円

小中高生以下（高専は3年生以下）の方は無料入場が可能となっております。ただし人数把握のため事前に無料チケットのご購入をよろしくお願いいたします。

※出展者の方はデスク申請の規定内に収まっている場合は購入不要です（後日パスを配布致します）

※協賛企業の方もチケット購入は不要となります。

ボランティアを募集中です！

早割チケット購入 :https://jrrf2026.peatix.com/

JRRFのイベントをボランティアスタッフとして一緒に盛り上げませんか？当日運営のボランティアと通訳のボランティア2種類を現在募集しております。Google Formへぜひご記入ください！

https://japanreprapfestival.com/volunteer

当日までに準備しておくと良いもの

JRRFでは特に「MakerChip」交換も醍醐味の一つです。直径40ｍｍ厚さ3mmのコイン型トークンに自分のロゴやQRコード、印刷技法を盛り込んだ自分を表現したチップ規格です。作り方のヒントになりそうな情報は是非こちらを参考に。

https://japanreprapfestival.com/makerchip

3Dプリンターをお持ちの方は是非製作してお持ちください！

※持っていなくても全く問題なく楽しんでいただけます。

また会社のために製品視察に来られる方も名刺はいったん忘れてぜひMakerChipを。スーツではなく私服でお越しください。

公式グッズ情報

今年はTシャツとトートバッグの事前販売を行います。Peatixにてお買い求めいただけます。入場チケットも別途必要となりますのでご注意ください。

※出展側の方は入場チケットを買わずグッズのみ購入が可能となります。

公式TシャツJRRF2026 Tシャツ

サイズはM/L/LLをご用意しております。

価格はどのサイズも同価格となります。

早割価格：2,200円

会場価格：3,000円（予定）

公式トートバックJRRF2026トートバッグ

昨年もがっしりとした素材で人気だったトートバッグ、今年もあります！

早割価格：1,250円

会場価格：2,000円（予定）

当日の荷物のお持ち帰りにもぴったり！またマチもついており重いフィラメントなどの運搬にも最適です。

X・Facebookにてプレゼントキャンペーン実施

トートバッグを抽選で5名様にプレゼント！

XもしくはFacebookいずれかをお持ちであれば参加可能です。両方参加で確率アップを狙ってください！詳細は投稿をご確認ください。

JRRFの開催の経緯など

- X 対象の投稿はコチラ(https://x.com/JapanRepRapFes/status/2030278935393784090?s=20)- Facebook 対象の投稿はコチラ(https://www.facebook.com/japanreprapfestival/posts/pfbid054CkAhVJZtTLY28MFmkdZuwrU46s8j3NbmjqpLpLBJ5NgtbQB8LmeVyUY3t4eP3ul)トートバックプレゼントキャンペーン

運営代表堀内がFabSenceにてインタビューしていただいた記事がこちらとなります。

https://fabscene.com/new/interview/jrrf-japan-reprap-festival-interview-horiuchi/

お申込み・協賛・注意事項など

協賛について

協賛企業様はまだ受け付けてはいますが場所の都合上募集を打ち切らせていただく場合がございますので早めにご連絡をよろしくお願い致します。協賛企業情報については契約完了およびロゴ・企業説明が完了しだい公式サイトにて公開しております。

https://japanreprapfestival.com/sponsors

協賛条件などの詳細はEmailにてお問い合わせください。出展ガイドの内容にそぐわない行為があった場合、またジャンルとして3Dプリンターの裾野の範囲に関連付けが難しい場合はお断りさせていただく場合がございます。

https://japanreprapfestival.com/exhibitor-guidelines

一般展示について

一般展示希望の方も協賛希望企業様同様早めに応募をお願いいたします。現在はエントリーは確約できません。

メディアの方へ

当日の取材は事前に連絡がない場合は一切お断りさせていただきます。取材など希望の場合は4/15日までにはご連絡をよろしくお願い致します。

運営について

Japan RepRap Festival 2026 運営事務局

※現在運営として一般社団法人としての登記を進めております。



Email: info@psych0h3ad.tech (代表：堀内）

X（旧Twitter）: @JapanRepRapFes

公式サイト: https://www.japanreprapfestival.com/

※本プレスリリースに記載された商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です 。

※本リリースに記載された内容は発表日現在のものです。最新の情報とは異なる場合がありますのでご了承ください。