日语会话新教材：『纪念品磁铁』新闻讨论/ Native Camp Japanese『デイリートピック』に「お土産マグネット」をテーマにした新教材を追加！

Native Camp株式会社（总部：东京都涩谷区，董事长：谷川国洋）旗下的在线日语对话服务“Native Camp Japanese”，近日在人气教材《纪念品磁铁》中新筯了以“和風汉堡”为主题的新教材。

株式会社ネイティブキャンプ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：谷川国洋）が提供するオンライン日本語会話サービス『Native Camp Japanese』では、このたび、人気教材「デイリートピック」に“お土産マグネット”をテーマにした教材を追加しました。

Native Camp Japanese 是一个提供随时随地、不限次数与日本老师进行在线日语会话课的日语学习平台。

与传统的按课时计费的日语学习平台不同，Native Camp Japanese 采用定额制，提供 24 小时 365 天无需预约、每天可不限次数上课的服务。凭借其极高的性价比和便利性，该平台赢得了全球日语学习者的支持。

如今，“冰箱贴”已成为深受全世界游客追捧的人气商品。然而，您是否了解它们为何如此受欢迎，以及作为日本代表性伴手礼的魅力所在呢？

本教材首先通过观看新闻视频，带领学员深入了解当下正掀起空前热潮的“旅途磁铁”的秘密。这些描绘了富士山、博多拉面等日本各地名胜与美食的磁铁，仅最近一个月的销量就突破了 5,000 个以上，人气极高。在受访的外国游客中，有人表示“觉得这是最能代表日本的东西”，也有人感叹“设计非常精美”，不仅买给自己，还出现了大量为朋友购买伴手礼而扫货的现象。

此外，本次采访还揭示了中国目前正掀起一股前所未有的冰箱贴热潮。视频中还记录了一对计划次日前往富士山的中国情侣，在磁铁上看到描绘行人的图案时，将其与自己重叠在一起的温馨场景。这些磁铁已超越了普通伴手礼的范畴，作为承载旅行回忆的载体，正俘获着众人的心。

观看视频后，课程将进入与讲师的讨论环节。以教材中输入的知识为基础，从“你会在冰箱上贴磁铁吗？想贴什么样的磁铁？等亲切的问题开始，最终进阶到“为了留住旅行的回忆，你想收集什么样的物品？”等关于自身价值观的深度自我表达。

对于想要了解日本观光趋势、通过伴手礼进行文化交流的人来说，这是一份能在学习生动日语的同时，也能输出自身想法、极具启发性的教材。请务必趁此机会，在 Native Camp Japanese 体验“旅途磁铁”的深奥世界吧！

相关教材：https://ja.nativecamp.net/zh-cn/textbook/page-detail/2/19922(https://ja.nativecamp.net/zh-cn/textbook/page-detail/2/19922)

【什么是《每日话题 / Daily Topics》？】

观看视频＋讨论形式的课程

在课程一开始会观看约 1 分钟的视频，之后与讲师进行讨论。《Daily Topics》涵盖娱乐、商業、动漫等各种主题，每天都有新内容更新，让学习者能持续有趣地学习日语。

接触实用的日语

您可以学到日本人在日常生活中实际使用的自然语言。

【推荐对象】

・想通过 YouTube、电影、日剧、动漫等视频快乐学习的人

・日语初学者，想熟悉实用短语与表达方式的人

・已完成课本学习，想进一步掌握真实语言的高级学习者

・喜欢动漫，希望通过喜爱的作品快乐学习的粉丝

・想通过讨论练习口语能力的人

教材总览：https://ja.nativecamp.net/zh-cn/textbook/page-detail/2/19931(https://ja.nativecamp.net/zh-cn/textbook/page-detail/2/19931)

Native Camp Japanese 未来也将持续全力支持日语学习者的成长，并致力于开发符合需求的教材以及培养优秀的讲师团队。

随时随地学日语，充分利用碎片时间

Native Camp Japanese 的“弹性学习”模式是一大亮点，学员无需事先预约，随时登录平台即可开始课程，让碎片时间也能得到有效利用。此外，专業的一对一教学更能针对自学者最难突破的口语能力进行加強，与母语讲师的互动不仅能提升语言流畅度，还能学习更地道的表达方式。

量身定制会话练习，适合各种学习需求

针对台湾市场，Native Camp Japanese 提供多样化的教学主题，无论是基础会話、商务日语还是旅游日语，都能满足学员需求。专業的日本讲师团队会针对个人学习目标量身定制课程，帮助学员快速提升实力。

专業讲师＋无限次数，打造沉浸式语言环境

Native Camp Japanese 的一对一教学模式，特别适合希望加強口语及实战能力的学员。讲师经过严格甄选与训练，提供高质量的教学内容。同时，无限次数的课程设计，让学员能够在短时间内大幅提升语言能力。

公司名称：Native Camp, Inc.

公司地址：日本东京都涩谷区神南1-9-2

负责人：谷川国洋

公司网站：https://ja.nativecamp.net/zh-cn(https://ja.nativecamp.net/zh-cn)

Native Camp Japaneseは、いつでもどこでも何度でも日本人講師とのオンライン日本語レッスンが回数無制限で受講できる日本語学習プラットフォームです。

従来の、受講回数に応じた料金体系を採用している日本語学習プラットフォームとは異なり、Native Camp Japaneseは定額制で、24時間365日、予約不要で1日に何度でも受講できるため、そのコストパフォーマンスと利便性の高さにより、世界中の日本語学習者から支持を得ています。

今や、世界中からの観光客に大人気なのが「マグネット」です。しかし、なぜこれほどまでに選ばれているのか、そして日本を代表するお土産としての魅力をご存知でしょうか？

本教材は、まずニュース映像を視聴し、今まさに空前のブームとなっている「旅するマグネット」の秘密に迫ることから始まります。富士山や博多ラーメンなど、日本各地の名所や名物が描かれたこのマグネットは、直近1ヶ月で約5,000個以上を売り上げるほどの爆発的な人気を誇っています。取材に応じた外国人観光客からは、「日本を代表するものだと思う」「デザインが最高に素敵」といった声が寄せられ、自分用だけでなく友人へのプレゼントとしてまとめ買いする姿も多く見られました。

さらに、今回の取材で明らかになったのが、中国で起きている空前の冷蔵庫用マグネットブームです。映像では、翌日に富士山を見に行くという中国人カップルが、マグネットに描かれた通行人の姿に自分たちを重ね合わせる微笑ましいシーンも紹介されています。単なるお土産を超え、旅の思い出を形にするアイテムとして、多くの人々の心を掴んでいる様子が描かれています。

動画視聴後は、講師とのディスカッションへと移ります。教材でインプットした知識をベースに、「あなたは冷蔵庫にマグネットをつけますか。どんなものをつけたいですか。」といった親しみやすい質問からスタート。最終的には「旅行の思い出を残すために、どんな物を集めいたいですか。」といった、自身の価値観について語る深い自己表現へとステップアップしていきます。

日本の観光トレンドや、お土産を通じた文化の交流に触れたい方にとって、生きた日本語を学びながら、自身の考えをアウトプットできる大変エキサイティングな教材です。この機会にぜひ、Native Camp Japaneseで、「旅するマグネット」の奥深い世界を体験してみませんか。

該当教材：https://ja.nativecamp.net/en/textbook/page-detail/2/19931(https://ja.nativecamp.net/en/textbook/page-detail/2/19931)

【デイリートピック（Daily Topics）とは？】

動画視聴＋ディスカッション形式のレッスン

レッスンの冒頭で約1分間の動画を視聴し、講師とディスカッションを行います。エンタメ、ビジネス、アニメなど、幅広いテーマが揃っており、毎日新しいコンテンツが追加されるため、飽きることなく学習を続けることができます。

実践的な日本語に触れられる

日本人が日常的に使う生きた日本語を学ぶことができます。

【こんな方におすすめ！】

・YouTubeや映画、ドラマ、アニメなど、動画を活用して楽しく学びたい方

・日本語初心者で、実用的なフレーズや表現に慣れたい方

・教科書学習を終え、次のステップとしてリアルな日本語を身につけたい上級者の方

・アニメファンで、好きな作品を通じて楽しく学びたい方

・ディスカッションを通してスピーキング力を磨きたい方

教材：https://ja.nativecamp.net/textbook/daily_topics(https://ja.nativecamp.net/textbook/daily_topics)

Native Camp Japaneseは、今後も日本語学習者の成長を全力でサポートし、ニーズに合った教材やサービスの提供に努めてまいります。

お申し込みはこちら

Native Camp Japanese の特長

1. プロフェッショナルな講師陣

日本人講師がそれぞれの目標やニーズに合わせたレッスンを提供いたします。英語を話せるバイリンガル講師も在籍しているため、日本語学習が初めての方でも安心してご受講いただけます。

2. レッスン回数無制限

「回数無制限」でレッスンを受講できるため、日本語に多く触れることができます。「25分のレッスンでは物足りない」「時間がある時にはもっとレッスンを受けたい」といった方も料金を気にすることなく、何度でもレッスンを受講することができます。

3. 予約不要

「今すぐレッスン」では、24時間365日(*)レッスンを受講したいと思った瞬間にいつでも日本語会話レッスンが可能です。日頃忙しくまとまった時間を取ることが難しい方でも、スキマ時間を使って好きな時に受講できます。

* 定期メンテナンスを除く

法人向け日本語研修サービスについて

Native Camp Japanese では、法人向け日本語研修サービスを提供しています。

日本語学習者のメリット

何度でも好きなタイミングでレッスンを受講でき、レッスン毎にお好きな講師とお好きな教材を選択していただけます。様々な日本語レベルの方が、自身の目的にあった内容で学習いただけます。

日本語研修ご担当者様のメリット

管理画面上で企業が設定する受講目標に基づいた学習管理や受講目標達成度に応じた自動レッスン受講促進など、社内日本語研修管理を効率よく運用いただけます。従業員の皆さまの日本語力の底上げからビジネスシーンでの日本語利用まで、企業の目的にあわせて効果的に運用いただけます。

法人向け日本語研修サービスについてのお問い合わせ：https://nativecamp.net/corporate/cs(https://nativecamp.net/corporate/cs)

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域、北米地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業

https://nativecamp.co.jp/(https://nativecamp.co.jp/)

