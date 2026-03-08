【Xで話題の“フォロー＆リポスト”型企画を助産師の会社が実施】都心で“里帰り”できる産前産後ケア「Jicca Nakano」3泊4日無料宿泊チケットを計6組に開放

株式会社WithMidwife

株式会社With Midwife（本社：大阪府大阪市、代表取締役：岸畑聖月、以下「With Midwife」）は、3月8日（産婆の日／助産師の日）にちなみ、都心で“里帰り”できる産前産後ケアハウス「Jicca（ジッカ） Nakano」にてご利用いただける「3泊4日無料宿泊チケット（18万円分相当）」を、X（旧Twitter）上のプレゼント企画として計6組（各期間3組）に開放いたします。

本企画は、近年Xで話題となる“フォロー＆リポスト”型のプレゼント企画をオマージュし、「産後ケアは気になるが、費用・距離・心理的ハードルから一歩踏み出せない」方に向けて、はじめての産後ケア体験の入口をつくることを目的としています。

With Midwifeは、助産師の会社として、ホテルでも医療施設でもない“実家的”産前産後ケアハウス「Jicca Nakano」を3月3日に東京都中野区でプレオープンし、都心で暮らす家族が産前産後に必要な「休息」「安心」「育児の立ち上げ」をひとつの滞在の中で整えられるよう、空間・体制・サービスを設計してきました。しかし、多くの方が知ってはいるがハードルが高く踏み出せなかったことが明らかになってきています。

企画背景：なぜ“産後ケアの入口”をつくるのか

産前産後は、心身の回復と育児の立ち上げが重なる時期であり、特に産後早期は睡眠不足や身体の回復不全、不安や孤立感が重なりやすい期間です。一方で、都市部では里帰りが難しい家庭が増え、さらに生活圏から離れた支援は通勤・日常との両立が難しく、里帰りを断念するケースも少なくありません。その解決策として産後ケアはとても有用だと考えています。

一方で、日本の産後ケアの利用率は諸外国に比べて低く、産後ケアに対して、「気になるが、どんなことをするのかわからない」「費用のイメージが湧かない」「まずは試したい」といった声も多く、最初の一歩が重くなりがちです。そこで今回、3月8日（産婆の日／助産師の日）に合わせ、“体験してみる”きっかけとして無料宿泊チケットを開放します。

産前産後ケアハウス「Jicca Nakano」とは

Jicca Nakanoは、助産師の会社・株式会社With Midwifeが手掛ける、ホテルでも医療施設でもない“実家的”産前産後ケアハウスです。都心で暮らす家族が、産前産後に必要な「休む・任せる・学ぶ」を、ひとつの滞在の中で整えられるよう設計されています。

詳細：コンセプトと過ごし方(https://www.akachan.jp/topics/public/sangocare2602_concept/)

※株式会社赤ちゃん本舗のサイトに遷移します

■施設情報

CREVISTA 中野（クレヴィスタ ナカノ）※7-9Fのみが本施設

所在地:東京都中野区上高田1丁目37-1（JR中央線・東京メトロ東西線「中野駅」から徒歩13分）

企画概要：3泊4日無料宿泊チケット（計6組）開放

賞品

・Jicca Nakano 3泊4日 無料宿泊チケット

当選数

・計6組（各期間3組）

利用期間（当選後いずれかを選択）

１. 2026年3月16日 午後入居～3月19日 午前帰宅（3組）

２. 2026年3月19日 午後入居～3月22日 午前帰宅（3組）

同伴条件・提供内容

・同伴：赤ちゃん＋大人2名まで

・食事：1名様分のみ（追加は別途ご相談）

・交通費：自己負担

・譲渡・転売・換金：不可

応募方法（Xでの参加条件）

・１. X公式アカウント @with_midwife をフォロー

・２. 対象投稿(https://x.com/with_midwife/status/2030463082267615512?s=20)をリポスト（RP）

対象投稿はこちら：https://x.com/with_midwife/status/2030463082267615512?s=20

・※任意：引用リポストで「産婆の日にちなみ、助産師とのエピソード」等を添えていただくと、選考時の参考とします（当選を保証するものではありません）

応募期間

・2026年3月8日 10:30～2026年3月10日 23:59

当選発表

・当選者の方にのみ、2026年3月10日に@with_midwife からDMにてご連絡します

※なりすましアカウントにご注意ください。公式は本アカウント以外からDMを送信しません。

※キャンペーン対象投稿URLは、3月8日に公式X（@with_midwife）にて掲出します。

さらに！プレオープン特別プランご予約受付中（4月限定/29泊30日）

Jicca Nakanoでは、プレオープンにあたり 「29泊30日」のマンスリープランを、4月限定の特別枠として先行募集しています。産前産後を“短期のイベント”ではなく、回復と育児の立ち上げに必要な時間として確保できるよう、長期滞在に最適化したプラン設計としました。

詳細：料金案内(https://www.akachan.jp/topics/public/sangocare2602_fee/)

※株式会社赤ちゃん本舗のサイトに遷移します

■対象期間

2026年4月1日15時以降ご入居～4月30日11時までにご退去

※29泊30日のマンスリー利用となります。

※期間内で入退居日は調整可能（ただし減泊分の払い戻しはありません）

■料金

4月期（抽選）：1,160,000円（税込1,276,000円）

※抽選となります。（ご予約締切：3月10日、抽選結果案内：3月11日）

＜価格に関して＞

プレオープン特別プランは、全室同一価格です。本プランは「お部屋のご利用（賃料）」を基本とし、産前産後の回復と育児の立ち上げを支えるための付帯サポートをご利用いただけます。提供内容の詳細は、お申し込み後にご案内する契約書・利用規約をご確認ください。

■プランに含まれる主な内容- キッチン付きプライベートルームでの滞在（全室）- 助産師による見守り・相談対応（滞在中の不安や困りごとに伴走）- 栄養バランスのよい食事提供（1日3食）- ベビールームの利用（預かりの相談含む）- 育児の実践支援（授乳・寝かしつけ・沐浴等の個別レクチャー）

※提供内容の詳細は、事前案内（ヒアリング）にてご説明します

■募集枠・部屋について

・募集枠には限りがあります。（3月11日に抽選結果案内）

・お部屋は BASIC／DELUXE等の部屋タイプがあり、滞在スタイルに合わせてご案内します。

（※プレオープンは全室同一価格）

■お申し込み

予約フォーム・最新情報や体験会案内・5月以降のご予約・ご質問は、公式LINE(https://line.me/R/ti/p/@309mnqzs)から

公式ラインと友達になる :https://line.me/R/ti/p/@309mnqzs

■キャンセル・日程変更について

出産前後というご利用特性を踏まえ、できる限り寄り添いながら運用します。キャンセル・日程変更をご希望の場合は、可能な限り早くご連絡ください。

※詳細はWebページ(https://www.akachan.jp/topics/public/sangocare2602_fee/)および当選後にご案内する利用規約・契約書をご確認ください。

創設者・岸畑聖月の想い

株式会社With Midwife 代表取締役/助産師 岸畑 聖月

産後ケアは、必要な人ほど「まだ大丈夫」「私が使うのは申し訳ない」と、ためらってしまうことがあります。

そして、費用や距離、情報の少なさが、その背中をさらに重くしてしまう。私は助産師として、そして企業で働く夫婦の支援を続ける中で、その“見えないハードル”を何度も目の当たりにしてきました。

Jicca Nakanoは、都心で暮らす家族が、東京のまんなかで“里帰り”できる選択肢です。けれど今回の企画は、Jiccaを知ってもらうためだけではありません。産後ケアという文化そのもののハードルを、壊したい。そして「産後ケアを使うことが特別ではない社会」を、根づかせたい。そう思っています。

私たちはスタートアップです。正直に言えば、無償提供は簡単な判断ではありません。けれど、産婆の日（助産師の日）に、助産師の会社として、ここは意地でもやりたい取り組みでした。“まず一度体験してみる”という入口をつくることが、産後の家族を救う最短距離になると信じているからです。

休むことに、罪悪感を持たないでほしい。

頼ることに、遠慮しないでほしい。

産後ケアは「贅沢」ではなく「回復」のための選択肢です。

この企画が、あなたが自分を守る一歩になりますように。

宿泊体験の前に、「産後ケア」をもっと知りたいあなたへ

体験会の前に「産後ケア」をもう少し具体的に知りたい方へ。株式会社With Midwife 代表・岸畑（助産師）が、厚生労働省「トモイクプロジェクト」にて、産後期の過ごし方と“夫婦共育”の考え方についてお話ししました。

はじめての産後ケア選びのヒントとして、ぜひご覧ください。

appendix：先行デイケア体験のユーザー様のお声

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mnPAT0qFIkc ]

プレオープンに先立ち実施した先行デイケア体験では、複数のご利用者から以下のような声が寄せられています。ぜひご検討のお役に立ちますと幸いです。

「初めて安心できる環境に子どもを預けて、頭のスイッチを切ることができました。写真も送ってくれて安心でき、帰ってから少し楽な気持ちで育児に向き合えそうです。」

「本当に1人になれたのは久しぶりで、精神的に安らぎました。子どもの様子を写真で送ってくれたことが、有意義に過ごすポイントになりました。」

「最初はデイケアは準備が大変で逆に疲れるのでは…と抵抗がありましたが、温かく迎えていただき、手ぶらに近い形で来られて驚きました。」

「“まだ大丈夫”“もっと大変な人が使うべき”と思いながら来ましたが、休む時間が余裕に直結することを実感しました。産後ケアがもっと広まるといいと思います。」

「LINEで気軽に助産師さんを呼べて、子どもを預けても写真で様子を共有してくれるので安心できました。」

「夫婦で睡眠不足が限界の中、思い切って予約。もっと頼っていい”と迎えられて、肩の荷が降りました。また帰ってきたいと思える場所でした。」

※個人が特定されない形に一部編集しています。

企業概要

企業名：株式会社With Midwife

設立日：令和元年11月1日

資本金：300万円

代 表：岸畑 聖月

所在地：

（大阪本社）大阪府大阪市都島区東野田町4-15-82 QUINTBRIDGE303

（東京支社）東京都港区六本木6丁目4番1号 ハリウッドビューティプラザ 4F（ハリウッド株式会社内）

理 念：

「生まれることのできなかった、たったひとつの命でさえも 取り残されない未来」の実現

目の前のいのちだけでなく、流産や死産など、目に見えないいのちも私たちは日常的に目にしています。そんないのちも、決して取り残されない社会を、私たちは助産師の「寄り添う(care)」チカラで実現します。

公式HP：https://withmidwife.jp/