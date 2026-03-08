WACCA池袋「焼肉・すき焼き 純」オープニングイベントとして元プロ野球選手を招いた体験型来店イベントを3月26日(木)に開催！
WACCA池袋（運営：栄真株式会社 代表取締役 簱栄一郎 WACCA池袋館長 鈴木陽介 東京都豊島区東池袋1-8-1）は、2026年3月26日（木）、4月上旬にWACCA池袋にオープンする「焼肉・すき焼き 純」のオープニングイベントとして、元プロ野球選手を招いた体験型来店イベントを開催いたします。
本イベントは、商業施設WACCA池袋が目指す「地域に開かれた場づくり」の一環として実施するものです。
元プロ野球選手が一般のお客様と同じ空間で食事を楽しみ、自然な交流が生まれる体験型イベントを通じて、施設と地域、人と人をつなぐ新たな賑わいを創出します。
当日は東京ヤクルトスワローズをはじめとする球団で活躍した元プロ野球選手が出演。競技を離れた後もファンと向き合い続ける姿や、距離の近い交流の様子を、食とリアルな体験を通じて発信します。
◼️開催概要
開催日：2026年3月26日（木）19：30～21：00
会 場：WACCA池袋 内「焼肉・すき焼き 純」
内 容：元プロ野球選手来店・食事・交流、撮影・メディア発信
参加人数：最大50名（予定）
◼️出演者（予定・敬称略）
米野智人（東京ヤクルトスワローズ 他）
近藤一樹（大阪近鉄バファローズ 他）
荒木貴裕（東京ヤクルトスワローズ）
松井淳（東京ヤクルトスワローズ）
今浪隆博（北海道日本ハムファイターズ 他）
秋吉亮（東京ヤクルトスワローズ 他）
※出演者は変更となる場合があります。
◼️お問い合わせ先
WACCA池袋（栄真株式会社）
〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-8-1 6階 WACCA運営室
T : 03-6907-2853
F : 03-5952-2854
鈴木 suzuki@wacca.tokyo
本城 honjyo@wacca.tokyo
※取材・掲載に関するお問い合わせは上記までお願いいたします。
◆WACCA池袋
WACCA池袋は、野球を軸とした地域連携・社会貢献・地方創生プロジェクトを推進しております。本取り組みは、子どもたちの成長支援、ひとり親世帯支援、元プロ野球選手のセカンドキャリア支援（トークショー、講演会、物産展連携などを通じ、元プロ野球選手が引退後も社会と関わり続けられる場を創出します。）
地域コミュニティの形成、地方との連携による体験格差の解消を目的としています。
◆焼肉・すき焼き 純
「焼肉・すき焼き 純」は、素材と真摯に向き合い、日常から特別な時間まで寄り添う一軒。東日本では初出店として4月上旬にオープン。
本イベントでは、料理・空間・人が一体となった“来店体験”そのものをコンテンツとして届けます。