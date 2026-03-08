【3周年×新客室】サウナ&グランピング「SISU」が開業3周年。ReFaを完備した最高級「スイートヴィラ」誕生と、3周年を記念した20%OFF謝恩キャンペーンを開催！

株式会社ブッキングリゾート

茨城県の自然に囲まれ、極上のサウナ体験を提供する「サウナ&グランピングリゾート -SISU-（シス）」は、2026年春に開業3周年を迎えます。3年間のご愛顧に感謝を込め、2026年6月30日までの特定日限定で、20％OFFとなる「3周年記念謝恩キャンペーン」を実施いたします。

また、2026年3月、プライベート性と美容体験を極めた最高級客室「スイートヴィラ」が新たに誕生。人気美容ブランド「ReFa」の最新プロダクトを心ゆくまで体験できる、1日1組限定の完全独立型ヴィラとしてオープンいたします。

新登場のスイートヴィラをはじめ、自慢のサウナ、プール、焚火、そして地元茨城の旬を味わう豪華BBQなど、SISUが贈る最高のグランピングステイを、この機会にぜひご体験ください。

公式サイト：https://www.ibarakihokota-glamping.com/(https://www.ibarakihokota-glamping.com/)

■ 開業3周年記念：「20%OFF謝恩キャンペーン」を開催

サウナ&グランピングリゾート -SISU- は、2026年春で開業3周年を迎えることができました。 これまでの感謝を込めて、2026年6月30日までの特定日限定で、1泊2食付きプランが20%OFFとなる特別謝恩キャンペーンを実施いたします。

【3周年記念プランの3つの魅力】

■圧倒的なお得感：

6月30日までの対象日に限り、通常価格より20%OFFの特別価格でご提供。

■茨城を味わい尽くす豪華BBQ：

黒毛和牛や地元産の豚・鶏、新鮮な地元野菜のマルシェなど

茨城の恵みを詰め込んだ1泊2食付きフルコース。

■五感を刺激する「ととのい」体験：

自慢の本格サウナ、プール、ジャグジー、そして夜の焚き火。

アウトドアの醍醐味をすべて詰め込んだ滞在をお届けします。

【お食事内容】

SISUのディナーは、地元茨城の新鮮な食材をふんだんに使用した、ボリューム満点かつ上質なBBQコースです。自分たちで焼き上げるライブ感とともに、最高の一皿をお楽しみください。

＜夕食：茨城の恵みを味わうグランピングBBQ＞

メインは、とろけるような食感の「黒毛和牛」に加え、地元で大切に育てられた「茨城産豚・鶏」の盛り合わせ。さらに、香ばしさがたまらない「BBQビッグソーセージ」や、海の幸が詰まった「海鮮盛り合わせ」も加わり、テーブルを華やかに彩ります。

【夕食MENU】

・地元野菜のフレッシュサラダ

・本日のアヒージョ

・海の恵みオススメ海鮮盛り合わせ

・濃厚煮込みパスタ～BBQスタイル～

・おススメ地元野菜の網焼き

・BBQビッグソーセージ

・黒毛和牛と地元で育った豚肉と鶏肉の盛り合わせ

・バゲット

・デザート

＜朝食：爽やかな朝日とともに楽しむオリジナルサンド＞

アウトドアの朝の醍醐味、スキレットやホットサンドメーカーで作る「オリジナルサンド」をご用意。澄んだ空気と鳥のさえずりを聞きながら、淹れたてのコーヒーと一緒に優雅なモーニングタイムをお過ごしください。

■【New Open】美と安らぎが共鳴する、SISU最高峰の「スイートヴィラ」

詳細を見る :https://reserve.489ban.net/client/hokota-g/0/detail/11168013周年記念プランの詳細やご予約はこちらをチェック

2026年3月、SISUに待望の新客室「スイートヴィラ」が誕生しました。これまでのドーム型テントとは一線を画す、プライベート性を重視した1日1組限定、完全独立型のヴィラタイプの客室となります。

コンセプトは「美を整える、上質な休日」

客室の最大の特徴は、美容感度の高い層から絶大な支持を得るブランド「ReFa（リファ）」との特別コラボレーションです。 客室内には、最新のシャワーヘッド「リファファインバブル」を完備。さらに、高性能ドライヤー、アイロン、コテに加え、ReFaのヘアケアライン（シャンプー、コンディショナー、洗い流さないトリートメント2種）をすべて揃えました。

■ReFa製品一覧■

ドライヤー、アイロン、コテ、ファインバブルズ（シャワーヘッド）、シャンプー、コンディショナー、ボディーソープ、洗い流さないトリートメント2種、タオル類（バスタオル、フェイスタオル、バスマット）、スリッパ



■コラボレーションルーム誕生を記念して、お持ち帰り頂けるアメニティミニボトル

（シャンプー、コンディショナー、ボディーソープ）をプレゼント致します

快適性を追求した全天候型・多機能空間

室内には専用のバスルームとトイレを完備。冷暖房はもちろん、IHコンロ付きのキッチンや冷蔵庫、電子レンジも備え、天候を気にせず「別荘」感覚でゆったりとお過ごしいただけます。

■ スイートヴィラ 客室概要

【施設紹介】サウナ&グランピングリゾート -SISU- とは

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/52784/table/670_1_088b5d69de97972d159855b5e8ead008.jpg?v=202603080451 ]詳細を見る :https://www.ibarakihokota-glamping.com/villa-2/

茨城県の穏やかな自然の中で、日常の喧騒を忘れ、自分自身を研ぎ澄ます「整い（ととのい）」の体験をコンセプトにしたリゾート施設です。

■本格サウナと水風呂が生む「至高のととのい」

SISUのシンボルである本格サウナは、自分好みの湿度で楽しめるセルフロウリュ対応の本格派です。熱したサウナストーンにアロマ水を注げば、心地よい蒸気と香りが全身を包み込み、深いリラックスへと導きます。

美肌へ導く「シリカ鉱泉」の水風呂

サウナの後に欠かせない水風呂には、全国的にも珍しい天然のシリカ（ケイ素）を豊富に含んだ鉱泉を使用しています。 シリカはコラーゲンの生成を助け、肌の弾力や保湿力を高める「美のミネラル」として知られています。更に、「水深120cm」と肩までしっかりと浸かれる深さは嬉しいポイント。

一気にクールダウンすることで、血管が収縮し、その後の外気浴で得られる多幸感をより一層引き立てます。

水風呂外気浴スペース詳細を見る :https://www.ibarakihokota-glamping.com/sauna/■ 夜を彩る「クリアドームのFREE BAR」と「焚き火」

夜の滞在をより優雅に演出する、SISUならではのナイトアクティビティです。

クリアドーム FREE BAR

共有スペースに煌めくクリアドームではビール、サワー、ハイボール、ノンアルジュースなどをセルフサービスで自由に楽しめます（お食事付きプランのお客様は無料）。

焚き火の語らい

揺らめく炎を眺めながら、焼きマシュマロやデジタルデトックスのひとときを。

クリアドーム FREE BAR焚火■ 愛犬と一緒に過ごす、かけがえのない休日

広々とした「プライベートドッグラン」を完備

ドッグフレンドリーの客室専用庭には、愛犬がノーリードで自由に、安全に走り回れるプライベートドッグランを完備。他の宿泊客や他のワンちゃんを気にすることなく、愛犬とのアクティブな時間を心ゆくまでお楽しみいただけます。

「手ぶら」で叶う安心の愛犬旅

ケージやトイレシート、フードボウル、お散歩バッグ、さらには足拭きタオルまで、充実のドッグアメニティを完備。愛犬との旅行が初めての方や、荷物を少なくしたい方でも安心して滞在いただけます。

施設概要

詳細を見る :https://www.ibarakihokota-glamping.com/pet/

サウナ&グランピングリゾート -SISU-

HP：https://www.ibarakihokota-glamping.com/

住所：〒311-2112 茨城県鉾田市飯島887-1

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/52784/table/670_2_7b8246c44f1f351575bdc484412ea68f.jpg?v=202603080451 ]

アクセス

お車でお越しの方

東京より90分

東関東道 潮来鹿嶋インターから20分

電車でお越しの方

東京駅より約3時間

JRひたち特急 東京駅～水戸駅

鹿島臨海鉄道大洗鹿島線 水戸駅～鹿島灘駅

鹿島灘駅より無料送迎サービスをご利用ください。

高速バスでお越しの方

東京駅より約2時間

東京駅よりご乗車いただき、水郷潮来（すいごういたこ）バスターミナル下車後、無料送迎サービスをご利用ください。

無料送迎

JR鹿島線 鹿嶋灘駅、鹿嶋神宮駅、または水郷潮来（すいごういたこ）バスターミナルまで送迎サービスを実施しております。

ご希望の場合は、ご予約時に到着時間をお知らせください。

Resort Glamping.com（リゾートグランピングドットコム）とは

リゾートグランピングドットコムは、全国のグランピング施設・リゾートヴィラに特化した予約サイトです。これまで主流であった旅館・ホテルでの宿泊とは異なる新たな体験型宿泊施設として認知されたグランピング。全国でも続々と開業が続いており、一定の基準を満たした評価の高いグランピング施設が予約可能です。

リゾートグランピングドットコム公式サイト：https://www.resort-glamping.com

株式会社ブッキングリゾートについて

株式会社ブッキングリゾートは、宿泊・観光業界の集客支援を専門とする企業です。主な事業内容として、宿泊施設への集客支援コンサルティング、グランピング予約サイト「リゾートグランピングドットコム」の運営、ペット同伴可能な宿泊施設の情報提供と予約サービスを行う「いぬやど」の運営、宿泊施設の開発支援、直営宿泊施設の運営などがあります。

【会社概要】

社名：株式会社ブッキングリゾート

代表：坂根正生

住所：大阪市北区梅田2-6-20パシフィックマークス西梅田13階

設立：2013年5月27日

資本金：393,641,920円

事業内容：グランピング・リゾートヴィラ、ペットと泊まれる宿の予約サイト運営

お問合せ先：info@booking-resort.jp

HP：https://www.booking-resort.jp