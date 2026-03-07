【2/27開催レポート】トップセールス3名が登壇「営業マンの勝ち方座談会」に36名の経営者・営業パーソンが集結

株式会社One Rep

株式会社One Rep（本社：東京都渋谷区、代表取締役：秋本凌吾）は、2026年2月27日（金）に東京ミッドタウン・タワー30F（株式会社エイマックス イベントスペース）にて「トップセールスが語る 営業マンの勝ち方座談会」を開催しました。当日は経営者や営業パーソンなど36名が参加し、業界の第一線で成果を出し続けるトップセールス3名による座談会と交流会を実施しました。

■ イベント概要

本イベントは、異なる業界で圧倒的な実績を持つトップセールス3名が一堂に集結し、「現場で勝ち続けるための極意」を座談会形式で語るイベントです。数字・メンタル・行動習慣・考え方など、教科書には載らないリアルな営業の勝ち方を、参加者に余すことなくお届けしました。座談会後には交流会も開催し、登壇者と参加者が直接交流する場を設けました。

■ 登壇者

・秋本 凌吾（株式会社One Rep 代表取締役CEO）

計100万人超のYouTube運用実績を持つ「人生ぶち上げch」創設者。経営者密着ドキュメンタリー番組を通じて、挑戦する経営者のリアルな生き様を届けている。自身の密着動画は再生回数34万回を記録。

・齊藤 和也（Exe insurance 株式会社）

年収2,000万円超え・業界最高水準の営業マン。元消防士からフルコミッション営業に転身し、第一線で結果を出し続けている。YouTubeチャンネル「人生ぶち上げch」密着動画は再生回数25万回を突破。

・田村 成騎（株式会社エイマックス）

個人実績・年間売上35億円のトップパフォーマー。美容師・ラッパーという異色の経歴から不動産投資営業の世界に転身し、業界トップクラスの成績を叩き出している。YouTubeチャンネル「人生ぶち上げch」密着動画は再生回数9.3万回を突破。

■ 当日のプログラム

18:45 受付開始（21階）

19:00-20:30 座談会

20:30-21:30 交流会（アルコール・軽食あり）

■ 開催概要

イベント名：トップセールスが語る 営業マンの勝ち方座談会

日時：2026年2月27日（金）19:00～21:30（受付開始18:45）

会場：東京ミッドタウン・タワー30F 株式会社エイマックス イベントスペース（東京都港区赤坂9-7-1）

参加費：2,000円／人

参加者数：36名

対象：営業成績の向上を目指すビジネスパーソン、経営者

主催：人生ぶち上げch（YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@人生ぶち上げch(https://www.youtube.com/@%E4%BA%BA%E7%94%9F%E3%81%B6%E3%81%A1%E4%B8%8A%E3%81%92ch)）

協力：株式会社エイマックス

■ 株式会社One Repについて

MISSION「最幸のキッカケを体現する」、VISION「日本中を100年先までぶち上げる」を掲げ、メディアの力で人と企業の可能性を最大化する次世代メディアカンパニー。密着ドキュメンタリー動画制作を通じて企業の魅力を映像化し、採用市場に新たな価値を創造している。YouTubeチャンネル「人生ぶち上げch」の運営、企業ブランディング動画制作、採用動画制作を展開。

会社名：株式会社One Rep

設立：2024年2月

代表者：代表取締役 秋本凌吾

所在地：〒150-0011 東京都渋谷区東2丁目15-5 エスキナビル301

TEL：080-1380-4059

HP：https://onerep.co.jp/

YouTube：https://www.youtube.com/@人生ぶち上げch(https://www.youtube.com/@%E4%BA%BA%E7%94%9F%E3%81%B6%E3%81%A1%E4%B8%8A%E3%81%92ch)

