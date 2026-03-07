ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン 公式戦 3月7日(土)開催 木下アビエル神奈川 vs 九州カリーナ 試合結果

写真拡大 (全2枚)

一般社団法人Ｔリーグ




ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン 公式戦 3月7日(土)開催 「木下アビエル神奈川 vs 九州カリーナ」の試合は、3-1で木下アビエル神奈川が勝利しました。