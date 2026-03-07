【群馬クレインサンダーズ：試合結果】3/7(土) vs 京都ハンナリーズ りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン

スターティング5

株式会社群馬クレインサンダーズ

■群馬クレインサンダーズ

#0 藤井 祐眞

#4 トレイ・ジョーンズ

#8 ケリー・ブラックシアー・ジュニア

#15 エージェー・エドゥ

#29 細川 一輝



■京都ハンナリーズ

#10 チャールズ・ジャクソン

#12 小川 麻斗

#13 前田 悟

#32 アンジェロ・カロイアロ

#39 ホール 百音 アレックス

主なスタッツ

#0 藤井祐眞 2得点 4アシスト

#1 コー・フリッピン 6得点 2アシスト 2スティール

#4 トレイ・ジョーンズ 15得点 4リバウンド 3アシスト

#8 ケリー・ブラックシアー・ジュニア 13得点 3P(2/3) 9リバウンド 5アシスト

#9 辻直人 6得点 3P(2/5) 3リバウン

#15 エージェー・エドゥ 6得点 5リバウンド 2スティール

#29 細川一輝 9得点 3P(3/5)

#32 ヨハネス・ティーマン 8得点 8リバウンド 2アシスト

カイル・ミリング ヘッドコーチ

試合の入りについては、我々が準備してきた通りの良いスタートが切れたと思います。ただ、前半のうちに点差を広げた場面でも、京都さんが粘り強くカムバックして試合を繋いできました。後半に入ると、京都さんのフィジカルなプレーに苦しめられ、我々が獲得したフリースローがわずか3本にとどまったことからも分かる通り、思うようにリズムを掴めませんでした。最終的に、非常にタフで悔しい敗戦となってしまいました。



(後半、なかなか得点が伸びなかった時間帯の要因について)

先ほども申し上げた通り、京都さんのフィジカリティに押され、ペイントエリア内に侵入することが難しくなってしまいました。また、京都さんのガード陣からプレッシャーをかけ続けられ、自由にプレーをさせてもらえなかったことも大きな要因です。



(4Q 残り10秒、2点ビハインドの同点を狙ったラストポゼッションの指示について)

トレイ選手にボールを託し、1対1で何かを仕掛けて、何かをクリエイトさせるという指示を出しました。トレイは期待通りペイントへアタックし、そこからキックアウトで細川選手、そして辻選手へと素晴らしいパスが回りました。最後は良い形でシュートまで行けましたが、それが決まるかどうかはバスケットボールの一部であり、仕方のないことだったと感じています。



(明日の試合に向けた意欲について)

とにかく明日はバウンスバックするしかありません。昨シーズンから数えると京都さんには4連敗という形になりますので、明日こそは必ずやり返して、勝利を掴み取りたいと思います。

トレイ・ジョーンズ 選手

本当にタフなゲームでした。1Qは素晴らしい入りができて、ゲームを作ることができたんですけど、良いスタートを切れただけに、最後ああいう形で負けてしまったのは、本当にやりきれない気持ちです。



(フリースローが少なかったですが、要因は)

ペイントに入れなかったところが一つかなと思います。多少強引でもペイントに入っていって、レフェリーに吹かせるようなぐらいもっとアグレッシブにプレーする必要があるかなと思います。



(久しぶりの試合でしたが、ご自身の感覚としては)

フィーリングとしてはいいです。最初のゲームは疲れが溜まりやすいということは分かっていたので、そこを上手くアジャストできたかなと思います。自分の役割をもっと遂行してチームを助けたいなと思います。特に明日はもっとペイントに入っていけるように、アグレッシブにプレーして、チームの勝ちに繋がるプレーをやっていきたいです。



(4Q、逆転されて点差が開いた場面もありました。その時の攻め方は)

逆転された後でも時間はまだあるとチーム内では話していました。残り50秒で多分6点、7点差ぐらいだったと思うんですけど、それでも最後ああいう形まで持っていけて、素晴らしいショットを打ってくれたと思います。シーズンを通して、ああいったところを最後掴みきらないといけないかなと思います。今日は不幸ながらそれを掴み取れなかったですが、残りのシーズンでは掴み取れるようにやっていきたいと思います。