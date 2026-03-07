【TAC教員採用試験】2026年3/19（木）オンラインで開催「教育施策と教育課題セミナー」

TAC株式会社ライブ配信で、当日質問もできます。入退室は自由で、顔や氏名が他の参加者に映ることはありません。

論文・面接試験では、あなたは“教員として”どのように考えるか、どのような教育実践を行うかが問われます。

そうした教育実践についての自分の考えや具体的な方策を答える際には、国全体としてどのような教育を目指し、今の教育現場では何が課題となり、それに対して国や自治体はどのような取り組みを行っているのかをおさえる必要があります。

当セミナーでは、重要な教育施策や教育課題を紐解きながら、それを踏まえた回答作成法をレクチャー！重要な教育施策等の内容を解説し活用法を例示することで、あなたの教育実践をより具体的に、より説得力あるものに高めるお手伝いをします。

2026年 3/19（木）19:30 ～20:30（オンライン）

予約する :https://www.tac-school.co.jp/kouza_kyoin/kyoin_gd_gd.html#takahashi_0319

- 担 当 講 師

高橋 俊明 講師

東京都教育庁及び、市教育委員会の教員人事担当管理職として長く勤務し、面接委員や論文採点委員も経験、教員の採用や配置等について熟知している。これらの行政経験や統括校長として教員の育成に取組んだ経験を基に、受験者へ適切な助言をしている。

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kyoin/kyoin_gd_gd.html#takahashi_031(https://www.tac-school.co.jp/kouza_kyoin/kyoin_gd_gd.html#takahashi_0319)9(https://www.tac-school.co.jp/kouza_kyoin/kyoin_gd_gd.html#takahashi_0319)

※定員になり次第、受付終了します。

〈2026年3月31日まで〉春割キャンペーン実施中！

2026年の受験対策をお得に始めるラストチャンス！

■ キャンペーン期間 現在実施中 ～ 2026年3月31日（火）

■ 対象コース ・セレクト本科生B（プレミアム）・速修セレクト本科生A（プレミアム）

■ 対象学習メディア Web通信講座 / ビデオブース＋Web講座

■ キャンペーン特典 通常受講料より 30,000円または10,000円OFF（科目数により変動）

■ こんな方におすすめ 2026年度の教員採用試験合格を目指す方（社会人・既卒・大学生など）

特に、忙しい社会人の方、今から本格的に学習をスタートする方、教職教養を効率的に学びたい方におすすめです。

※詳細は公式サイトでご確認ください

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_kyoin/campaign_lp.html

- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html