ME-Qの「ホーロー風マグカップ（陶器マグストレート ラウンドリップ）」が新登場！名入れ・ロゴ対応で1個からオリジナル作成（UVデカール対応）（2026/03/04）

大阪市中央区に本社を構えるME-Q（株式会社MAW）は、オリジナルグッズを1個から作成できるプリントサービスを提供しています。この度、レトロでほっこりとした雰囲気が魅力の「ホーロー風マグカップ（陶器マグストレート ラウンドリップ）」を、1個からオリジナル作成できるサービスとして新たにご案内します。

本商品は、見た目は懐かしいホーロー風デザイン、手に取ると温もりを感じる陶器製マグカップ。口元の差し色がアクセントになり、名入れやロゴを入れた“ちょうどいい可愛さ”のオリジナルマグとして仕上がります。小ロット対応のため、ショップのノベルティやカフェの記念品、イベント頒布品、オリジナルグッズ制作など幅広い用途で活躍します。

プリントはUVコーティングプリント（UV-DTF）対応。オリジナルデザインのUVコーティングシールを同封し、シール感覚で擦って貼るだけでプロ仕様の仕上がりに。初めての方でも安心して、手軽にオリジナルマグを作成いただけます。

さらにこのマグカップは、ドリンク用としてだけでなく、観葉植物を植えてインテリアとして使えるのもポイント。お部屋のアクセントやショップディスプレイにも相性が良く、“使う・飾る”の両方で楽しめます。

カラーは「ホワイト×ブラック」「ホワイト×ネイビー」「ホワイト×レッド」の3種類をご用意。世界観やブランドカラーに合わせて選べるため、ギフトや販売用にもぴったりです。専用の小箱も無料で付属し、納品後すぐに配布・販売・贈り物として活用できます。

この機会に、レトロ可愛いホーロー風デザインの“自分だけのオリジナルマグカップ”を、ME-Qで作ってみませんか？

▽ME-Q（メーク）

https://www.me-q.jp/

▽ホーロー風マグカップ（陶器マグストレート ラウンドリップ）

https://www.me-q.jp/topic/mug-straight-roundlip

【期間限定特典のご案内】

今だけ限定！1枚分の価格で「もう1枚」ついてくる特別特典を実施中です。

対象商品をご注文いただくと、同じデザインのUVデカール（UVコーティングシール）シートを、通常1枚のところ“無料でもう1枚”お付けしています。スマホケースやタンブラーなど、他のアイテムにも貼りたい方におすすめのお得な特典です。

【商品の特徴】

◆ 1個から名入れ・ロゴ対応！小ロットで気軽にオリジナル作成

1個から名入れ・ロゴ印刷が可能なので、個人利用はもちろん、ショップノベルティや記念品、オリジナルグッズ制作にも最適。小ロットで試作しやすく、世界観に合わせたアイテムを無理なく形にできます。

◆ レトロで可愛いホーロー風デザイン×陶器の温もり

見た目は懐かしいホーロー風、実際は陶器製でしっかりとした質感。口元の差し色がアクセントになり、写真映えする“ほっこり可愛い”オリジナルマグに仕上がります。

◆ 観葉植物やインテリアにも使える多用途マグ

飲み物用としてだけでなく、観葉植物を植えてインテリアとしても活躍。ショップディスプレイやカフェの雰囲気づくりにもおすすめで、使い方の幅が広いアイテムです。

◆ UVコーティングプリント対応で貼るだけ簡単（UV-DTF）

UVコーティングプリント（UV-DTF）のオリジナルシールを同封。擦って貼るだけで、初めてでも安心してプロ仕様のオリジナルマグが完成します。

◆ 選べる3色バリエーションで世界観に合わせやすい

「ホワイト×ブラック」「ホワイト×ネイビー」「ホワイト×レッド」の3種類をご用意。ブランドカラーやキャラクターの雰囲気に合わせて選べるため、ノベルティ・販売用・記念品にも相性抜群です。

この新サービスを利用して、ぜひ自分だけのオリジナルホーロー風マグカップを作成してみてください！

【おうち時間に役立つ】在庫リスクもなく副業にも役立つハンドメイドグッズ販売

・スマホでもオリジナルグッズが簡単に作れる手軽さ

インターネットが繋がる環境であれば、お持ちのスマートフォンからでも簡単にグッズが作れます。もちろん画像制作や編集ソフトも必要なくスマホ・タブレット・パソコン一つで簡単に作成可能。ウェブサイト上に専用の知識やソフトなど必要なくグッズ作成ができるデザイン作成シミュレーターをご用意。

・約1万点のオリジナルグッズをご用意！見るだけでも楽しい豊富な商品数

人気のスマホケースやTシャツ・バッグまたウイルス対策グッズ・季節商材・アウトドアグッズ・食器・国内随時の特殊印刷で360度デザインできるコップ類などなど他にはない商材が充実。

・1個から作れるから在庫リスク０（ゼロ）で副業をスタート出来る。

ME-Qでは1つからグッズが作成でき、受注生産というスタイルでグッズ販売するのであれば在庫リスクゼロ。ハンドメイド作家・アーティストや副業でグッズ販売したい方にはぜひおすすめ。

・グッズ作りだけでなく販売も出来る。ハンドメイド作家・アーティストに人気

ME-Qではオリジナルグッズを作るのも簡単ですが、作ったお気に入りのグッズを、そのまま簡単にBASEへの販売も可能。副業や個人的にオリジナルグッズを販売されたい作家様にも人気の機能です。

▼詳細はこちら

https://www.me-q.jp/topic/original-goods-side-business

ショップ情報

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=w8h3UHSr4_4 ]ME-Q（メーク）

ME-Q（メーク）では、今までグッズ作りが難しく馴染めなかった方、ハンドメイド作品や副業でグッズ販売されている作家・アーティスト。またオリジナルグッズを展開する企業やお店など幅広い客層から人気を集めている。手軽に1個から自作グッズを作れ、商品登録数約１万点と、他には類がないカスタマイズ可能なアイテムを用意している。

https://www.me-q.jp/

TUQRU（ツクル）

Tシャツをもっと楽しく『つくる！』1枚から作れるオリジナルTシャツ『TUQRU』。個人用・販売用・体育祭・文化祭・スポーツ大会・クラブ部活動・サークル活動・学園祭で使うクラスTシャツ（クラT）・チームTシャツなどオリジナルTシャツを作るならお任せください！今までにないウェアビジネスの生産性を高め、コストパフォーマンスに優れたご提案が可能です。

https://tuqru.com/

【運営会社概要】

会社名：株式会社MAW（エム・エイ・ダブリュー）

所在地：大阪府大阪市中央区島之内1-22-20 堺筋ビルディング8F

設 立：２００９年４月１５日

事 業： ウェブサイト運営企画制作・OEM事業・ライセンスグッズ販売・印刷サービス事業・クリエティブ事業

https://www.mawcoltd.jp/

