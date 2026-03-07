WOWOWで「HOUND DOG LIVE 2026 ROLLING 70 “ROCK′N′ROLL GOES ON”」を独占放送・配信！

株式会社WOWOW

2026年1月1日に70歳を迎えた大友康平。70歳になっても転がり続け、ロックンロールし続け、衰えを知らないHOUND DOGの熱いライブを独占放送・配信！

2026年1月1日に大友康平が70歳の誕生日を迎えたことを記念して、ライブツアー「HOUND DOG LIVE 2026 ROLLING 70 “ROCK'N'ROLL GOES ON”」を開催するHOUND DOG。ツアーは3月から4月にかけて、東京、大阪、大友の故郷・宮城の3カ所5公演にわたって行なわれる。WOWOWは、2025年にメジャーデビュー45周年記念ライブでファンを熱狂させた会場、東京・日本青年館ホールでの3月8日公演の模様を独占放送・配信する。

2024年1月に大友の腎臓に腫瘍が発見され、予定されていた3月のツアーは中止に。手術は無事成功し、同年5月には驚異的な速さでステージに復帰。どんな時もロックを愛し、ライブにこだわり続けてきた大友。ツアータイトルの「ROLLING 70」とはまさに大友自身であり、「ROCK'N'ROLL GOES ON」は決意表明。ここが終着点ではなく、まだまだ転がり続けていく、彼のロックンロール人生の現在地を目撃してほしい。

【番組情報】

HOUND DOG LIVE 2026 ROLLING 70“ROCK'N'ROLL GOES ON”(https://www.wowow.co.jp/music/hounddog/)

5月放送・配信予定

※放送・配信終了後～1カ月間アーカイブ配信あり

収録日：2026年3月8日

収録場所：東京 日本青年館ホール



＜番組サイト＞

https://www.wowow.co.jp/music/hounddog/