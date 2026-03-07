『アイカツ！10th STORY ～未来へのSTARWAY～」アンコール上映「3rd来ればソレイユ！」上映スタート記念！ミニライブ付き舞台挨拶が開催！

3/6(金)から上映がスタートした『アイカツ！10th STORY ～未来へのSTARWAY～』アンコール上映「3rd来ればソレイユ！」今回の上映を記念した、ミニライブ付き舞台挨拶をグランドシネマサンシャイン 池袋で実施しました。

株式会社バンダイナムコピクチャーズ

2023年1月に劇場公開され大好評を博した「アイカツ！シリーズ」10周年記念作品『アイカツ！10th STORY ～未来へのSTARWAY～』のアンコール上映、「3rd来ればソレイユ！」が3月6日(金)から3週間限定で上映スタート。

今回の上映を記念したミニライブ付き舞台挨拶を3月7日(土)、グランドシネマサンシャイン 池袋にて実施しました。

わか（星宮いちご歌唱担当）、ふうり（霧矢あおい歌唱担当）、ゆな（紫吹 蘭歌唱担当）の3人が登壇し、本編を観終えたファンへ向けてミニライブをお届けしました。

3人そろっての「Siganalize!」の披露からミニライブがスタート。

「輝きのエチュード」などの各メンバーソロ曲も披露され、会場を盛り上げました。

途中MCではわかが「ソレイユの3人でそろってライブをするのも約3年ぶり。久しぶりでドキドキですが、この後もたくさん盛り上がっていきましょう！」などとコメント。その後3人が再び壇上にそろい、ラスト2曲という掛け声とともに「ダイヤモンドハッピー」「MY STARWAY」が披露されました。

会場に集まったファンの皆さんとのフォトセッションコーナーで、ミニライブ付き舞台挨拶は大盛り上がりのうちに幕を閉じました。

今回の上映は3週間限定、3月26日(木)までの実施となります。

この後もたくさんのご来場お待ちしております。

【『アイカツ！10th STORY ～未来へのSTARWAY～』アンコール上映「3rd来ればソレイユ！」 概要】

タイトル ：『アイカツ！ 10th STORY ～未来へのSTARWAY～』アンコール上映「3rd来ればソレイユ！」

上映日 ：2026年3月6日(金)から3週間限定上映

シアターリスト ：https://www.aikatsu.net/theater/3rdsoleil/

公式サイト ：https://www.aikatsu.net/

※入場者プレゼント、劇場販売グッズなどの詳細は公式サイト・ポータルサイトのニュースページ、もしくは公式Xよりご確認ください。

■「アイカツ！シリーズ」について

2012年に、データカードダス展開、テレビ放送がはじまった、トップアイドルを目指してアイドル活動(＝アイカツ！)に励む少女たちを描いた『アイカツ！シリーズ』は、これまでに「アイカツ！」「アイカツスターズ！」「アイカツフレンズ！」「アイカツオンパレード！」「アイカツプラネット！」とシリーズ展開を行い、テレビ番組、データカードダス、玩具、アパレル、雑貨、ライブ公演などクロスメディアで発信し人気を博しています。

2023年には、『アイカツ！シリーズ』10周年を記念して「アイカツ！ 10th STORY ～未来へのSTARWAY～」が全国で劇場公開、現在は、新フランチャイズとして「アイカツアカデミー！」が配信されるなど、広く展開が続いています。

■「オールアイカツ！」ポータルサイト

https://www.aikatsu.net/portal/

■「アイカツ！シリーズ」アニメ公式X

https://x.com/aikatsu_anime

■「アイカツ！シリーズ」YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@aikatsu_channel

■公式YouTubeチャンネル「アイカツアカデミー！配信部」

https://www.youtube.com/@aikatsu-academy

(C)BNP/AIKATSU 10TH STORY

※画像素材を掲載・使用される際は、必ず上記の(C)表示を記載いただきますよう、お願いいたします。

【会社概要】

株式会社バンダイナムコピクチャーズ

バンダイナムコピクチャーズ(東京都杉並区、代表取締役社長：佐藤弘幸)は、バンダイナムコグループのアニメーション製作会社。2015年4月、株式会社サンライズ（現株式会社バンダイナムコフィルムワークス）からの分社化により設立。レーベル名は「BN Pictures」。

主に『アイカツ！』『バトルスピリッツ』『TIGER ＆ BUNNY』等のマーチャンダイジング展開を中心とするオリジナル作品、および『銀魂』『ケロロ軍曹』等の原作コミックをもとにした作品を製作・プロデュースしています。

会社HP: https://www.bn-pictures.co.jp/

※本プレスリリースの内容は 2026年3月7日時点のものであり、予告なく変更する場合があります。