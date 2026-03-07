「アッシュアームズ-灰燼戦線-」が新イベント「交錯する綾羅」開催！「F-82E ツインマスタング」が登場！双子の仕立屋が織り成す物語をご覧あれ！
「株式会社EMBERS」は、好評配信中の美少女×ミリタリーシミュレーションRPG「アッシュアームズ-灰燼戦線-」が2026年3月5日(木)より、新イベント「交錯する綾羅～針糸が織りなす絢爛たる絵巻」を開催することをお知らせいたします。
■イベント・機能・ストーリーイベント「交錯する綾羅～針糸が織りなす絢爛たる絵巻」開催
「このままではDOLLSは下着姿で戦場に行くことになる。もちろん、代理人であるあんたはこの問題を解決しなければならない。」代理人……どうやら整備会はある意味、また危機に陥ったようだ。戦争の勝敗は前線だけで決まるわけじゃない。後方支援も極めて重要だ。一人前の代理人なら、万事抜かりなく備えなければ。さて、楽しい休暇のついでに、今回の小さな騒動を解決してもらいたい。もちろん、私へのお土産も忘れないように。
🐙イベントPV🐙
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0H7lrMpRCwY ]
DOLLSにして仕立屋？変わり種の双子がCITYのファッション界に嵐を巻き起こす！代理人さん
「イベント専用ステージ」、「メインステージ」のクリア報酬およびイベントミッションの達成報酬から、イベント専用アイテム「布地サンプル図鑑」が入手可能になります。
「布地サンプル図鑑」を使用し、イベント専用ガチャでイベント専用ガチャ「艶髪彩るはあやなす飾り」で新DOLLS「YB-40」の「情報構成体」や、DOLLS寮家具「ウマレンゴ」など様々なアイテムを獲得することができます。
開催期間：
2026/3/5(木)メンテナンス後 ～ 2026/4/2(木) 13:59
■DOLLS・スキン・新DOLLS登場及び新規召集「青空の守護者たち」開催
同位体の突然変異？いえいえ、それは誤解だ。彼女……というよりも、「彼女たち」はちょっとだけ特別だから。ほら、以前も似たようなDOLLSがあったではないか？しかし、確かにツインマスタングのほうがもっと特殊かもな……
優しさが評判のDOLLS、それがYB-40。姉のB-17とは違って、落ち着きのある彼女はDOLLSたちからも、厚い信頼を寄せられている。
でも、たいていのことは余裕でこなす彼女でも、困る時もしばしば、その時はぜひ助けてあげてほしい。
同時に開催される新規召集「青空の守護者たち」では、「F-82E ツインマスタング」、「YB-40」がピックアップされ確率アップします。
開催期間：
2026/3/5(木)メンテナンス後～2026/3/19(木) 04:59
・「サヴィル裁縫会」商品が更新
ストーリーイベント「交錯する綾羅」の開催と共に、「サヴィル裁縫会」にて、以下の描き下ろしスキンが期間限定で販売します！
★3 重戦闘機「P-38F ライトニング」限定スキン「金と玉が飾る春の色」
★3 重駆逐戦車「T95 GMC」限定スキン「歩みに生むは蓮の花」（LIVE2D&スペシャルボイス）
販売期間：
2026/3/5(木)メンテナンス後～2026/4/9(木) 04:59
さらに！下記のスキンも常設販売ラインナップに追加いたします！
CITYのささやかな安らぎを、DOLLS達と一緒に楽しみましょう！
・ショップにスペシャルパックを期間限定販売中！
また、自由に☆3DOLLSを選べるチケットや過去に大好評だった限定スキンを自由に選んで入手できるアイテムなど、お得なアイテムパックはゲーム内ショップに期間限定で販売中！
他にもゲーム内の常設コンテンツやSNSキャンペーンなど、イベントを盛りたくさん開催しますので、ぜひ確認してみてください！
◆アプリ名 ：アッシュアームズ-灰燼戦線-
◆価格 ：アイテム課金制
ダウンロードはこちら↓
iOS（App Store）：
https://apps.apple.com/jp/app/id1458301782
Android（Google Play）:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cydonia.asharmdolls
公式サイト：https://www.asharms.jp/
公式ツイッター：https://twitter.com/AshArms_staff