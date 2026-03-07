地上波タブーのニューメディア『NoBorder』最新回公開 #37

株式会社NoBorder

地上波タブーのニューメディア『NoBorder』を展開する 株式会社NoBorder（本社：東京都港区、代表取締役：溝口勇児）は、「#37 日本医療最大の矛盾─医療費増加と病人激増が示す“過剰医療ビジネス”の罠」 を本日21:00に公開したことをお知らせいたします。

NoBorderではこれまで、政治、安全保障、歴史認識など、日本社会が抱えてきたタブーを通じて「真実の輪郭」に迫ってきました。そして今回、私たちが切り込むのは、国家予算の4割を超え、聖域化された日本の医療費です。

NoBorder#37では、膨張し続ける医療費の裏側に潜む、地上波では決して語られない構造的な闇を、医師、政治家、医療経営者など、日本の医療と政治を知り尽くした論客達と共に暴きます。

#37:「日本医療最大の矛盾─医療費増加と病人激増が示す“過剰医療ビジネス”の罠」

https://youtu.be/gBMvPdqExfo

最新回の見どころ

■なぜ今、「過剰医療」を問うのか



現在、日本の医療費は国家予算の43パーセントにあたる48兆円規模にまで拡大しています。本来、医療の目的は病気の「原因除去」にあるはずですが、実際には病人は減るどころか、認知症や自己免疫疾患などの患者が数十倍・数百倍の規模で激増しています。

この矛盾の背景には、患者を治さず「一生のリピート商品」として投薬や検査を繰り返させることで利益を上げる、歪んだインセンティブ構造が存在します。



本エピソードでは、過剰診断、過剰投薬、不必要な入院、薬害、終末期医療などを取り上げ、「患者が健康になると医者が損をする」という制度的な歪みがなぜ放置されてきたのか、以下の論点を中心に多角的に議論しました。



・患者が健康になると医者が損をするインセンティブ設計の弊害

・製薬会社への忖度により、テレビメディアがひた隠しにする「薬の副作用」の真実

・「死は敗北」と教え込まれる医学教育が生む、過剰な延命治療と尊厳の喪失

議論の中では、製薬会社、行政、教育、メディア、国民意識まで含めた「構造の問題」として過剰医療を捉える意見が示されました。

さらに後半では、終末期医療や延命治療の問題にも議論が広がりました。延命を続けることの是非、本人や家族の尊厳、訴訟リスク、そして医療費負担など、単純な善悪では割り切れない論点が提示されました。

過剰医療の問題を、日本の活力や財政、家族の在り方にまでつながるテーマとして問題提起し、国民の健康と幸せを守る医療制度の在り方を問う内容となっています。



■多彩な出演者とゲストMC

本エピソードには、医療、政治の第一線から、リスクを背負って本音を語る論客が集結しました。

ごぼうの党代表で番組ではおなじみの奥野卓志氏、精神科医でベストセラー作家の和田秀樹氏、医師であり病院経営者として赤字病院を再生させてきた中田賢一郎氏、歯科医師であり政治家として医療制度改革を訴え続ける吉野敏明氏、自民党元幹事長として政界中枢を知る石原伸晃氏、そして自民党衆議院議員の川松真一朗氏を迎えています。

ゲストMCには、高須クリニック院長の高須克弥氏が登場。美容外科医として医療の裏表を知り尽くした高須氏が、忖度なしの鋭い視点で議論をナビゲートしました。



ゲストMC：

高須克弥氏（高須クリニック院長）



出演者:

石原伸晃氏（自民党元幹事長）

奥野卓志氏（ごぼうの党代表）

川松真一朗（自民党衆議院議員）

中田賢一郎氏（さくらライフグループ代表・医師）

吉野敏明氏（日本誠真会党首・歯科医師）

和田秀樹氏（精神科医・作家）

視聴者参加型企画（アンケート）

番組公開後、メインMCを務める溝口勇児の公式X及びNoBorder公式Xでは視聴者アンケートを実施しています。番組を通じて、視聴者自身が考え、表明する場を提供していますので、ぜひご参加ください。

溝口勇児公式X ： https://x.com/mizoguchi_yuji?s=20

NoBorder公式X ： https://x.com/NoBorder_info?s=20

NoBorder公式アプリのご案内

NoBorderでは公式アプリの運用を開始しています。公式アプリでは、以下のような番組の裏側や深掘りコンテンツをお楽しみいただけます。

● 出演者のオフショット

● 未公開カット・限定映像

● 動画公開後のアフタートーク

● 削除された過去回の特別公開

番組本編とあわせて、NoBorderの世界観をより立体的に体験できる場として展開してまいります。

■アプリへのアクセス方法

NoBorder公式アプリは、公式LINEからアクセス可能です。まずは NoBorder公式LINEを友だち追加いただき、LINE内の案内より公式アプリへお進みください。

▼ NoBorder公式LINE

https://lin.ee/rUR8U3T?openExternalBrowser=1(https://lin.ee/rUR8U3T?openExternalBrowser=1)

地上波タブーのニューメディア『NoBorder』とは

「NoBorder」は、連続起業家・溝口勇児が命をかけて“真実の輪郭”に迫る、地上波タブーのニューメディアです。既存メディアでは扱いづらいテーマに対し、多様な立場・専門性を持つ論客を迎え、結論ありきではない、多面的な議論を展開しています。



フェイク OR ファクト--

そのBORDERは、あなた自身がひいてください。

■配信情報

番組名 ：NoBorder

エピソード：#37

タイトル ：「日本医療最大の矛盾─医療費増加と病人激増が示す“過剰医療ビジネス”の罠」

公開日時 ：毎週土曜 21:00

配信媒体 ：YouTube

視聴方法 ：無料視聴

視聴URL ：https://youtu.be/gBMvPdqExfo



