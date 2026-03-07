【横浜エクセレンス】ホワイトデー間近のホーム戦！白い2ndユニフォームの横浜エクセレンスがホームで躍動し連敗ストップ！

株式会社横浜エクセレンス

いつも横浜エクセレンスを応援いただき、ありがとうございます。

この度、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦」第23節 ベルテックス静岡戦を終えましたので、その結果を報告させていただきます。



「EXCELLENCE WHITE DAY」として2ndユニフォーム着用で行われたホーム戦も最後まで熱い応援ありがとうございました！

後半戦を迎えた今シーズンも引き続き最後まで熱い応援を何卒よろしくお願いいたします！！

「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦」第23節 ベルテックス静岡戦Game1 ◯横浜EX 96―70 静岡(勝利)

アウェーで行われた西地区首位神戸との前節は、Game2で「#1 トレイ・ボイドIII」が今シーズンここまで行われたB2全試合で個人最多得点となる53得点をあげる活躍もあり、(https://youtu.be/i693qS3AVLk)オーバータイム(延長)までもつれたものの敗戦。

西地区首位相手にあと一歩まで及びつつも及ばず3連敗を喫し迎えたホーム戦。

今シーズン、残りのホーム戦は「神奈川県民デー」開催となる寒川や平塚開催(https://yokohama-ex.jp/news/detail/202526Kanagawakenminday)、そして「GREEN WAVE DAYS」としてクラブ史上最多来場者数記録樹立を目指す横浜BUNTAI開催(https://yokohama-ex.jp/news/detail/GREENWAVEDAYS202526)を控えていることもあり、ラスト4試合となった横浜武道館開催試合の1試合目。さらにここから7試合中6試合をホームで迎える試合日程。ホームでの試合が続くシーズン終盤戦、勢いをつける勝利を掴みとりたい一戦は「#10. 永野威旺」が立ち上がりから9得点をあげる活躍もあって「26-20」で1Q終了。

2Qではお互い譲らずにオフィシャルタイムアウト時点で「33-28」。

お互い譲らず熱戦となりますが、オフィシャルタイムアウトあけに、「#1 トレイ・ボイドIII」や「#33 杉山裕介」が得点を決め流れを引き寄せリズムを掴み、「15-1」のランを達成！

「48-29」で前半を終えます！

3Qに入ると、「#11 木下大南帆」や「#6 杉山裕介」が効率良く得点を決めるなど各選手が躍動してリードを保ち、「76-52」で3Q終了。

4Qでは「#21 エライジャ・ウィリアムス」のバスケットカウントから始まり、そのフリースローも決めて3点プレー成立させ流れを渡さず勝利！

ここまでフリースロー成功率がなかなか伸びず苦しんでいた「#21 エライジャ・ウィリアムス」が最終的にはフリースロー7本中6本成功させるなどの結果を残し20得点12リバウンドの活躍でチームを牽引！

ホワイトデー間近に行われた今節、白い2ndユニフォームを着用した横浜エクセレンスの選手たちがホームで躍動し勝利を掴みとりました！

マンオブザマッチ#33 杉山裕介主なスタッツ：10得点(3Pシュート2/2：成功率100%)2リバウンド1スティール

今日もたくさんの声援ありがとうございました！

前回の神戸戦、そして岩手戦の敗戦から自分たちは一歩ずつですが、チーム内で話し合って成長していく中で、こうして自分たちのしたいバスケができたことは良かったと思います。



(出身地である静岡のクラブとの試合で)自分の知り合いの方とか友達とかが静岡から来ていただけていて、活躍したいなと思っていたので、マンオブザマッチをいただけて良かったです。

明日(Game2)もディフェンスから自分たちの走るバスケを40分間やりたいと思います。

明日も応援よろしくお願いします！

試合後コメント#1 トレイ・ボイドIII

YERRPP！

今日の試合も良かったです。

特にディフェンスでちゃんとディフレクションを遂行できたことが良かったと思います。



(53得点をあげた)前回の神戸戦Game2、自分はゾーンに入っていていました。

チームメイトの助けもあってオープンショットもあったと思うんですけど、最終的にチームは勝てなかったので、それが全てかなと思います。

これからもチームで勝てるように頑張っていきたいと思います。

YERRPP！

河合竜児 HC

お久しぶりです。

(体調不良で前回のホーム岩手戦を欠場し)久々のホームで、久々に僕自身が復帰をして今日を迎えました。

先週の神戸戦Game1、僕が就任してから1番悪いゲームしてしまいました。

ただ、そのGame2では「#1 トレイ・ボイドIII」が当たったというのもありますけど、しっかりと周りの選手たちも良い仕事をしてくれて西地区首位相手にオーバータイムへもつれるなど競るゲームになりました。

また横浜エクセレンスで「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」へ向けて、一戦一戦選手たちと「自分たちのアイデンティティとは何か？」というところを再確認しながら、もう一度明日(Game2)、皆さんとともにしっかり戦えたらと思います。

これからも勝ったり負けたり、それは今シーズンのみならず来シーズン以降もずっと続くことですけど、勝つ時も負ける時も皆さんととも、チームとして一歩一歩成長していきたいと思います。

明日(Game2)もぜひよろしくお願いいたします。

今日も応援ありがとうございました！

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=obOrgt3-jiU ]

Game2 ◯横浜EX 84―71 静岡(勝利)

前日のGame1に勝利し迎えるGame2。

前日同様、2ndユニフォーム着用となった「EXCELLENCE WHITE DAY」のGame2、2階自由席が完売し2,400名以上が駆けつけた一戦はディフェンスから速いオフェンスに繋げるスタイルを遂行しリズムを作ると、「28-9」で1Qを終えます。

2Qではオフィシャルタイムアウト時点までの時間を「9-11」と一進一退の攻防が続き、お互いに流れを掴む1本を決めることができずにいます。

ですが、オフィシャルタイムアウトあけにリズムを掴んで「10-2」のランでリードを再度広げ良い流れを作ります！

最終的には「47-22」で前半終了。

3Qに入ると一気にリズムは静岡へ。

静岡のオフェンスに苦しめられ、前半の失点数を上回る24失点を喫してしまいます。

一方のオフェンス面でもなかなかシュートを決められず11得点に抑え込まれてしまい、3Qだけで13点差を縮められる苦しい展開。

「58-46」と、リードこそしつつも悪い流れのまま3Qを終えます。

悪い流れを断ち切れず4Q最初の得点も静岡に許してしまうと、アウェーの地まで駆けつけた静岡ブースターの声援を受けて静岡の勢いは増していきます。

4Q残り4:24時点で「65-63」とついに2点差まで詰め寄られてしまいます。

ですが残り3:00を切ってからは、「#1 トレイ・ボイドIII」と「#10 永野威旺」が合計で12得点をあげリードを守り切り勝利！

苦しみながらもホームでの2連勝を達成し、次節の「神奈川県民デー」への弾みをつけました！

マンオブザマッチ#1 トレイ・ボイドIII主なスタッツ：31得点7リバウンド8アシスト3スティール

YERRPP！

今節2連勝できたことは大きいことなので、勝利できて本当に嬉しく思います。

(最後ダンクも決められましたが)1回ダンクをトライしてミスしてしまっていたので、次は決めなきゃと思っていて、決めれてよかったです。

YERRPP！

試合後コメント#11 木下大南帆

苦しいゲームにはなったのですが、しっかり勝ち切ることができたので良かったと思います。

(EXsの皆さんに加えて)静岡のブースターさんの応援もすごかったので「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」のような空気感でやることができてとても面白かったです。

(次節は)地元の福岡との試合なので、しっかり頑張りたいと思います。

YERRPP！

河合竜児 HC

EXsの皆さんに加えて、静岡からもたくさんお越しいただいてゲームとしてはすごく良い雰囲気の中で、お互いのブースターさんが大きな声を出してくれる、すごく盛り上がった「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」のような空気感の中でプレーさせていただきました。

選手たちも自分たちで追い込んだ窮地から自分たちで何をすべきか見出して最後こういった形に繋げてくれたと思います。

ただ、後半のような展開がこの先も続くようですと、「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」で難しくなってしまいますので、ここを次の課題と捉えて安定したメンタルでゲームに入れるようにしていきたいと思います。

次節は平日かつ寒川での開催になります。

ぜひみなさんに来ていただいて今日のようなホームの空間を作っていただけたらと思います。

アリーナが緑に染まっているとホームって感じがしますので、平日でなかなか厳しいとは思うのですが、選手たちの後押しをしていただけたらと思います。

来週もぜひよろしくお願いいたします！

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=SY_jSwVB9AU ]

次回ホーム戦情報

次節のホーム、ライジングゼファー福岡戦は「神奈川県民デー(https://yokohama-ex.jp/news/detail/202526Kanagawakenminday)」！

神奈川県在住・在勤・在学の皆様がお得に観戦できるこの機会、ぜひシンコースポーツ寒川アリーナへお越しください！



りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦 第24節(https://yokohama-ex.jp/lp/game_20260312_20260313/)

【日程】

2026年3月12日(木)19:05

2026年3月13日(金)19:05



【対戦相手】

ライジングゼファー福岡



【アリーナ】

シンコースポーツ寒川アリーナ

〒253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山275

JR相模線 / 宮山駅出口下車 徒歩約13分

JR相模線 / 寒川駅出口2下車 徒歩約13分

JR相模線 / 倉見駅出口下車 徒歩約30分

