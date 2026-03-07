Crazy Raccoon『CR FES 2026』『CR LIVE 2026』を幕張メッセにて開催決定！

株式会社UTAGE

Crazy Raccoonが4月に幕張メッセにて、『CR FES 2026』『CR LIVE 2026』を開催することを発表した。

『CR FES 2026』メインビジュアル

本イベントは、2023年4月に幕張メッセ国際展示場1-3ホールでCrazy Raccoonが主催する初のオフラインイベントとして開催しチケットは完売、2024年4月にはさいたまスーパーアリーナ（スタジアムモード）で2DAYS開催しまたもチケットは完売、3年目となる2025年8月には東京ドームで開催しこれまたチケット完売と、年々パワーアップを続けているCrazy Raccoon4回目のオフラインイベントとなる。

恒例となっただるまいずごっど、ありさか、おじじの3人による告知配信では、例年とは全く異なるまさに「お祭り」騒ぎのイベントとなる盛り沢山の内容が発表された。

幕張メッセ国際展示場1-4/9-10ホールという広さで、過去最大人数となる出演者のラインナップと、もはや想像がつかない。

さらに、例年行われているLIVEパートがパワーアップし、幕張イベントホールで別イベント『CR LIVE 2026』として開催されることが発表された。

天月-あまつき-、じゃすぱー、rionの常連はもちろん、昨年初参加した赤見かるび、Ras、VanilLaも続投、帰ってきたCptに初参加のnethが全力のパフォーマンスを披露する。

『CR LIVE 2026』メインビジュアル

『CR FES 2026』のチケットは、Crazy Raccoon FAN CLUBおよびe＋(イープラス)で申込み受付中。

『CR LIVE 2026』のチケットは、まずはCrazy Raccoon FAN CLUB限定で申込み受付中。

3年ぶりに帰ってきた幕張メッセ開催の『CR FES』で、普段は配信をメインに活動しているメンバーのどんな活躍が見られるのか、例年とは全く異なる挑戦の姿を見逃さないでおこう。

「CR FES 2026」

■SCHEDULE

2026年4月18日(土) 9:30OPEN⇒19:00END

2026年4月19日(日) 9:30OPEN⇒19:00END

幕張メッセ国際展示場1-4/9-10ホール

※出演者のブース参加およびイベントステージは10:00START⇒17:00END予定となります。「CR LIVE 2026」出演者は昼頃までの参加予定となります。

※OPEN/START/END時間は状況により変更となる場合がございます。

■MEMBER

＜OFFLINE＞

ade / Amatsuki / Bonchan / Cornn / Cpt / dogura / Francisco / GocChaNMikey / Jasper / Kazunoko / makiba / Milkreo / Mondo / Moya / Mugi / neth / obo / Ras / rion / RizArt / Ruri / Selly / Shuto / Tachikawa / Tensai / Toppy / tototMix / UyuRiru / Wokka / YY / Zeder

＜ONLINE＞

Akami Karubi / Arisakaaa / Daruma is god / kinako / Tiramisu / uruca / VanilLa

＜VIDEO LETTER＞

Alice / Astell / CH0R0NG / HeeSang / Job / JunBin / LIP / Mainy / MAX / Naetor / Qjac / Razl / TEITEI

LEO(出演なし) / Pepo(出演なし)

※出演者は予告なく変更となる場合がございます。

■TICKET

CR FES 2026 入場券 [DAY1] [DAY2] 各7,700円(税込)

※別途金額のかかる有料コンテンツがございます。

※3歳以上有料

■FC限定受付（抽選）

受付期間：3月7日(土)～3月15日(日)23:59

受付方法：抽選（受付期間内にお申込みください）

受付枚数：1日ごとお一人様4枚まで

FC入会URL：https://crazyraccoon.jp/fanclub/

抽選結果発表・入金期間：3月20日(金祝)13:00～3月22日(日)21:00

※Crazy Raccoon FAN CLUB [STANDARD]プラン以上限定の受付となります。同行者がFC会員である必要はございません。

※同行者を含むご来場者全員のe+会員登録(無料)が必要となります。

■1次先行受付（抽選）

受付期間：3月7日(土)～3月15日(日)23:59

受付方法：抽選（受付期間内にお申込みください）

受付枚数：1日ごとお一人様4枚まで

受付URL：https://eplus.jp/crfes2026_1ji/

抽選結果発表・入金期間：3月20日(金祝)13:00～3月22日(日)21:00

※同行者を含むご来場者全員のe+会員登録(無料)が必要となります。



◇お化け屋敷（有料）の詳細およびチケット購入方法に関しては、後日発表予定となります。

◇一部ブースの整理券詳細・受付につきましては後日発表予定となります。なお、有料ブースもございます。

※お化け屋敷（有料）・ブース利用には「CR FES 2026」入場券が必要となります。

[TICKET INFO] イープラスカスタマーセンター http://eplus.jp/qa/

「CR LIVE2026」

■LIVE SCHEDULE

2026年4月18日(土) 17:00OPEN / 18:00START

2026年4月19日(日) 17:00OPEN / 18:00START

幕張イベントホール

■LIVE MEMBER

Akami Karubi(ONLINE) / Amatsuki / Cpt / Jasper / neth / Ras / rion / VanilLa(ONLINE)

※出演者は予告なく変更となる場合がございます。

■LIVE TICKET

＜特典「Xross Stars」プロモカード付＞

CR LIVE 2026 指定席 [DAY1] [DAY2] 各11,000円(税込)

※特典は入場時お一人様につきまして1枚のみのお渡しとなりますので、ご来場いただけなかった場合はお渡しできません。

※3歳以上有料

■FC限定受付（抽選）

受付期間：3月7日(土)～3月15日(日)23:59

受付方法：抽選（受付期間内にお申込みください）

受付枚数：1公演につきお一人様4枚まで

FC入会URL：https://crazyraccoon.jp/fanclub/

抽選結果発表・入金期間：3月20日(金祝)13:00～3月22日(日)21:00

※Crazy Raccoon FAN CLUB [STANDARD]プラン以上限定の受付となります。同行者がFC会員である必要はございません。

※同行者を含むご来場者全員のe+会員登録(無料)が必要となります。

※2次先行受付より、FC限定受付で指定席をご購入された方向けのアップグレード受付（有料／アリーナ席予定）を予定しております。

[TICKET INFO] イープラスカスタマーセンター http://eplus.jp/qa/

イベント特設HP

https://crfes.jp/

［ABOUT CRAZY RACCOON］

『Crazy Raccoon』は2018年4月に結成されたチームで、「Fortnite」部門をはじめ、「PUBG」部門、「Apex Legends」部門、「Player」部門、「Overwatch」部門、「Street Fighter」部門、「Super Smash Bros.」部門、「Brawl Stars」部門、「Clash Royale」部門、「Streamers」部門、そして「Star」部門の12の部門を展開しています。

私たちのテーマは「ゲーマーをかっこよく魅せる」であり、esportsの発展を目指して日々精力的に活動を行っています。

■公式HP

https://crazyraccoon.jp/

■SNS

公式YouTube：https://www.youtube.com/CrazyRaccoonOfficial

公式X：https://x.com/CrazyRaccoon406

公式Instagram：https://www.instagram.com/crazy_raccoon_official/