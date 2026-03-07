『グランブルーファンタジー』、『鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST』とのコラボイベントが開催決定！

株式会社Cygames

ゲームの企画・開発・運営事業を展開する株式会社Cygames（以下、サイゲームス、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一）は、サイゲームスの子会社である、デザイン制作・ゲーム企画事業を展開する株式会社CyDesignation（以下、サイデザイネイション、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：皆葉英夫）との共同制作によるソーシャルゲーム『グランブルーファンタジー』と、『鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST』とのコラボレーションイベントの開催が決定したことをお知らせします。

3月7日(土)18:00より『グランブルーファンタジー』公式YouTubeチャンネルにて配信した「12周年直前生放送！グラブルアニバーサリーSP」内にて発表したキャラクター「エドワード・エルリック」のイラストを、イベントの開催に先駆け公開します。

他にも多数のコラボキャラクターが登場予定のほか、本コラボイベント限定のゲーム内コンテンツや、期間限定のキャンペーンも実施予定です。

イベントの詳細は後日発表しますので楽しみにお待ちください。

※掲載されている日時・内容は予告なく変更する場合がございます

※画像およびサービス内容は開発中のものであり、実際の開催・実施時には異なる場合がございます

※本プレスリリースで使用している表現は、ゲーム内と一部表現が異なる場合がございます

■ゲーム概要

タイトル：グランブルーファンタジー

サービス開始日：2014年3月10日

開発・運営：株式会社Cygames

ゲームURL：

【App Store】https://itunes.apple.com/jp/app/guranburufantaji/id852882903?mt=8

【Google Play】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.mbga.a12016007.lite&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.mbga.a12016007.lite&hl=ja)

【AndApp】https://granbluefantasy.jp/download/index.php

【ブラウザ】https://game.granbluefantasy.jp/

※App Store版、Google Play版、AndApp版のご利用にあたっては「Mobage」への会員登録が必要です

※ブラウザ版のご利用にあたっては「Mobage」、「GREE」、「DMM」、「Yahoo! JAPAN」のいずれかへの会員登録が必要です

(C) Cygames, Inc.

(C)荒川弘／鋼の錬金術師製作委員会