HANA 1st Tour「BORN TO BLOOM」本日よりスタート！新曲「Bad Girl」発表＆初パフォーマンス！

7人組ガールズグループHANAの1st Tour「BORN TO BLOOM」が、本日愛知公演よりついにスタートした。HANAがデビューしてから歩んできたすべてが凝縮された1st Tour「BORN TO BLOOM」はALBUM『HANA』の収録楽曲を中心に構成されたパフォーマンスに加え、ツアーならではの演出も随所に盛り込まれ、会場に集まったファンの熱量は終始最高潮に達した。

本ツアーは7月まで約5か月にわたり開催。各地で“HONEYs”へこれまでの感謝と想いを直接届けながら、HANAの新たな物語が全国へと広がっていく。

そしてこの日、誰も予想していなかった新曲「Bad Girl」をサプライズ発表＆初披露。

突如解き放たれた新曲に、会場は驚きと歓声に包まれた。

この楽曲の根底にあるのは、「誰かに愛されたい、認められたい」という普遍的な感情をつづったポップロック。好きな人の前で本当の自分のままでいられず、相手の理想に近づこうとしてしまう、不器用さや葛藤を描いており幾度も繰り返される「Bad Girl」という言葉が耳に残る。

自分を変えることへの戸惑いと、それでも好きだから近づきたいという衝動の間で「本当の自分」と「相手に好かれる自分」のあいだで揺れ動く心をつづったアイデンティティの揺らぎや、誰かの“特別”になりたいという切実な願いを描いた少しビターなロックラブソングだ。

背伸びや強がりをしながらも、その奥には「本当はそのままの自分を見てほしい」という、誰もが一度は抱く感情をHANAの7色の声がメッセージを届ける。

そんな「Bad Girl」は、3月6日より放映されているCM、Apple「グループセルフィーをiPhone 17 Proで」キャンペーンソングに起用されている。

HANAメンバーの飾らない日常の素顔を切り取った映像とともに、楽曲の一部が公開され、早くもSNSでは話題に。まだリリース情報の詳細は明かされておらず、謎に包まれた新曲「Bad Girl」の全貌に、今後ますます注目が集まりそうだ。

通常版ジャケット配信ジャケット

■1st Album「HANA」

2026.2.23 Mon. Digital Release（https://hana-brave.lnk.to/HANA）

2026.2.25 Wed. CD Release（https://hana-brave.lnk.to/1stAL_HANA）

形態：完全生産限定盤/通常盤

内容：

完全生産限定盤

CD/Blu-ray/アルバムオリジナルエアケース/フォトブック(40P) /大型ポストカード(4種)/メンバー口癖ステッカー/トレーディングカード8枚セット(3種のうちランダム1種)

価格：8900円(税込)

通常版

CD/トレーディングカード8枚セット(3種のうちランダム1種)

購入：https://hana-brave.lnk.to/1stAL_HANA

HANA

【HANA プロフィール】

ちゃんみなプロデュース7人組ガールズグループ HANA。メンバーは CHIKA / NAOKO / JISOO / YURI / MOMOKA / KOHARU / MAHINA の7名で構成され、それぞれが異なるバックグラウンドと強烈な個性を持ちながら、唯一無二の世界観と統一感を両立させている。

圧倒的なライブパフォーマンス、等身大の心情と強さを描く歌詞そしてそして飾らない人間性で、自らの道を切り開く“次世代の象徴”として、音楽シーンを席巻し続けている。

■HANA関連情報

【HANA 公式HP】https://hana.b-rave.tokyo

【HANA 公式SNS】

YouTube：https://www.youtube.com/@HANA_BRAVE_Official

X（旧Twitter）：https://x.com/@HANA__BRAVE

Instagram：https://www.instagram.com/hana_brave_official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@hana_brave_official

【HANA Official Fan Club】https://bmsg.shop/pages/hana-fc-members