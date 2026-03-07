【香川ファイブアローズ】「B3リーグ プレーオフ 2025-26」 進出決定のお知らせ

株式会社ファイブアローズ

B3リーグ レギュラーシーズン 2025-26 第23節 2026年3月7日(土)の試合結果をもちまして、香川ファイブアローズの8位以上が確定し、「B3リーグ プレーオフ 2025-26」への進出が決定したことをお知らせいたします！

残りの「B3リーグ レギュラーシーズン 2025-26」 の試合結果によって、ホーム開催権や組み合わせが決定いたします。

プレーオフの全日程をホームで開催し、皆様と共に優勝する瞬間を迎えるためにも、成長を続けて戦って参ります。

引き続き、一緒に戦ってください。応援よろしくお願いいたします！

「B3リーグ プレーオフ 2025-26」開催概要

B3リーグ プレーオフ 2025-26 進出決定クラブ

＜2026年3月7日(土)現在＞

・香川ファイブアローズ

・さいたまブロンコス

【開催方式】

・レギュラーシーズン上位8クラブによるトーナメント戦（3戦2勝方式）

・最多21試合（最少14試合）

【試合会場】

リーグ戦上位クラブのホームで開催

【放送メディア】

バスケットLIVE（全試合配信予定）

【チケット販売】

ホーム開催クラブより販売（詳細は各クラブから発表）