横浜アリーナ 来場者数6,000万人達成！！

株式会社横浜アリーナ6,000万人達成セレモニー 写真提供：横浜ビー・コルセアーズ様白熱した試合は大いに盛り上がった

横浜アリーナ【所在地：横浜市港北区新横浜3-10 代表取締役社長：岡本 祐幸】 では、3月7日（土） の「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON ウエインズトヨタ神奈川 presents 24節 横浜ビー・コルセアーズvsレバンガ北海道」において開業以来横浜アリーナにお越しいただいた来場者が累計6,000万人を達成いたしました。

本日、横浜ビー・コルセアーズ様ご協力のもと、試合開始前のセレモニーにおいて、ご来場6,000万人目となられたお客様に弊社代表取締役社長の岡本より、記念品として6,000万人記念ユニフォームと2027年国際園芸博覧会入場券を贈呈いたしました。

今回、幸運にも見事6,000万人目となられた秦野市からお越しの鈴木様（4人ご家族）からは「このような歴史的な瞬間に立ちあうことができて嬉しいです。」というお言葉をいただき、記念品としてプレゼントされた横浜アリーナ6,000万人記念ユニフォームと2027年国際園芸博覧会の入場券を手に興奮しながら大変喜ばれていました。

試合の結果は、来場者数12,699名の大熱狂のなか、白熱した接戦の末98対100でレバンガ北海道が勝利を収めました。

横浜アリーナでは今後も様々なイベントの開催が予定されておりますが、これからもより多くのお客様にお越しいただき「安心・安全・快適」にイベントを楽しんでいただける施設運営を目指して、イベント主催者様共々取り組んで参ります。