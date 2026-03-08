**株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社⻑：⼤井 基⾏、以下ClaN）は、運営を⼿がける「ぱらすと！」から「白傘くらげ」の生誕グッズをClaN MARKETにて発売することをお知らせします。**

販売サイト（ぱらすと！ClaN MARKET）：

グッズ情報

https://clan-market.com/collections/parast-official

■全種セット【価格】8,800円(税込)

■アクリルスタンド【販売価格】1,980円(税込)【サイズ】本体/約W80×H140mm台座/約W50×H50mm【素材】アクリル

■缶バッジ【販売価格】550円(税込)【サイズ】約φ57mm【素材】紙、ブリキ

■アクリルキーホルダー【販売価格】1,100円(税込)【サイズ】H70×W70mm以内【素材】アクリル

■A4タペストリー【販売価格】2,200円(税込)【サイズ】約A4サイズ【素材】ポリエステル

■アクリルアートボード【販売価格】2,970円(税込)【サイズ】約A5サイズ【素材】アクリル

※商品は2026年6月中旬以降、順次発送開始予定です。※商品のお届け日はあくまで目安です。前後する場合がございます。※離島の場合、さらにお届け日が1～2日程度遅くなる場合がございます。※なお、自然災害等における不測の事態が起きた場合はお届け日が前後する場合がございます。予めご了承ください。※入金済みの商品のキャンセル・変更・返金対応はいたしかねます。※商品のデザインは変更になる場合がございます。

白傘くらげ生誕記念オンラインミーグリ詳細

■イベント概要

イベント名：白傘くらげ生誕 MEET&GREET 2025開催日時：2026年3月28日（土）、3月29日（日） 各日12:00～18:00参加タレント：白傘くらげ会話時間：1枠 3分参加料金：1枠 4,000円（税込）

■販売情報

販売期間：2026年2月17日（火）20:30 ～ 3月15日（日）23:59販売サイト（ClaN MARKET）：https://clan-market.com/collections/parast-official購入制限：お一人様各日4枚まで※ご購入いただいた方には、後日運営より参加時間を指定のうえご案内します。※ご購入後は、お客様都合による返金およびキャンセルはお受けいたしかねますので、あらかじめご了承のうえお申し込みください。

■参加方法

本イベントは、オンラインでの1対1形式にて実施します。詳細な参加方法につきましては、ご購入者の方へ別途メールにてご案内します。

■注意事項

- 本イベントの様子を録音・録画・スクリーンショット・配信することは禁止 となります。- 公序良俗に反する発言や、タレントを困らせる行為は禁止です。- 運営が不適切と判断した場合、イベントを中止・退出いただく場合がございます。- ご購入後の返金・キャンセルは一切お受けできません。- 本イベントは購入者ご本人のみが参加できます。第三者への譲渡・転売は禁止 です。- 接続不良・通信環境の不備等により参加できなかった場合でも、原則返金はいたしかねます。- イベント参加に必要な機材・通信環境は、ご自身でご準備・ご確認ください。- 運営から事前にご案内する方法以外での参加はできません。- 上記注意事項を守れない場合、今後のイベント参加をお断りする場合がございます。

＜関連情報＞ぱらすと！公式X：https://x.com/parast_official公式YouTube：https://www.youtube.com/@parast_pjIllustrator：芳野サク様