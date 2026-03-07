クイズで知識を高め、がん検診を受診してみよう！今すぐ日本医師会LINE公式アカウントに友だち登録

公益社団法人日本医師会

日本人の２人に１人がかかると言われている「がん」。しかし、早期に発見することができれば、治すことが可能な病気でもあり、恐れ過ぎることはありません。

早期発見するためには日頃のケアが必要となりますが、私たちができることの１つとして、「がん検診」を受診することがあります。

日本医師会（会長：松本吉郎）では、この「がん検診」に関する知識を高め、適切な年齢、適切な間隔で「がん検診」を受診してほしいとの思いから、日本医師会LINE公式アカウントのリッチメニューで「がん検診」に関するクイズの掲載を始めました。

クイズは「男性が一番かかりやすいがんは？」など、全部で5問。３つの選択肢から答えを選ぶことになっており、簡単にチャレンジできるようになっています（クイズにチャレンジするためには日本医師会LINE公式アカウントに友だち追加が必要です）。

友だち追加はこちら :https://line.me/R/ti/p/@324vigsd

日本医師会ではその他、「がん検診」に関して分かりやすく説明したショート動画「にちいくんと考えよう！がん検診」もこのほど制作し、日本医師会公式YouTubeチャンネルに掲載しています。

ショート動画はこちら :https://www.youtube.com/shorts/tMVnccL9zCE

日本医師会では、「ぜひ、日本医師会LINE公式アカウントに友だち追加して、クイズにチャレンジするとともにショート動画もご覧頂くことでがん検診に関する知識を高め、がん検診の受診を考えてもらいたい」としています。

問い合わせ先：日本医師会広報課 TEL０３-３９４６-２１２１（代）

