名古屋で噂のシュークリーム専門店「PUPPY CHOUX&COFFEE」 １周年！3/9 からお客様へ感謝のフェアが期間限定でスタート！

株式会社Puppy Food ServicePUPPY CHOUX&COFFEE グランドメニュー

PUPPY CHOUX&COFFEE(パピー シューアンドコーヒー)は、

”本当に美味しい体験”

をテーマにバリスタのオーナーが2025年3月28日（金）よりブランドを発足しました。

コーヒースタンドで本当に美味しいスイーツを

スイーツ専門店で本当に美味しい珈琲を

この二つをお客様へお届けすることを目的としたPUPPYは、

専門店だからこそできる16種類という豊富なシュークリームのラインナップを取り揃えています。

クリームもたっぷり入っており、サイズ感は1つで満足感がありリピーター様に沢山のご来店を頂いています。

１周年を記念した感謝の大セール

3/9～3/15

・プレミアムパピーシューが\250(tax in)

3/16～3/31

・シュークリーム全17種類が1つ350円！！

3/9～3/31

・スタンプカードをお持ちのお客様はお会計5%オフ

※スタンプカードはご来店頂いた全てのお客様にお渡ししておりますので対象期間以前に

ご来店頂き、そのカードをご持参ください。

3月中にはオリジナルカキ氷も販売開始！！

昨年好評だった、カスタードのアイスクリームと自家製のグラニテを使用したかき氷のパフェが販売スタートする。６層に構成されたパフェ仕立てのかき氷をテイクアウトで食べることができ、満足度も高いものとなっている。各種\950。

エスプレッソのグラニテ桃のグラニテ

冷凍のシュークリームの販売も間近

PUPPY CHOUX&COFFEEは遠方からのお客様が多く、名古屋以外のお客様へもこだわりのシュークリームを届けるために冷凍販売も予定している。

冷凍商品は半年間の試作を重ね、冷蔵解凍のみでサクッとした生地、そして10種類以上のこだわりのクリームをとろける舌触りのままご提供することのできる商品となっている。

従来の冷凍シュークリームと何が違う？

カスタードクリームは本来冷凍すると分離してボソボソした舌触りになってしまう。

PUPPYのシュークリームと従来のネットで買うことのできるシュークリームの違いは、なんといってもクリームの種類の豊富さと、ギリギリまで詰まったクリームとサクッとしたクッキー生地のマリアージュだ。

PUPPYではこの舌触りに最もこだわり、店頭で購入いただけるカスタードクリームと大きくレシピを変え、滑らかさを実現した。きっとご自宅でのカフェタイム、そして大切な方へのギフトなどに喜んでもらえること間違いなしである。

"とろけるクッキーシューと珈琲が出会うお店"

choux & coffee PUPPY

〒461-0005

愛知県名古屋市東区東桜1丁目9-36

TEL 080-9331-3903

OPEN 12:30 ~ 21:00 (平日)

10:00 ~ 21:00(土日祝)

CLOSE なし

Instagram

@puppy.choux.coffee

TikTok

@puppy.chouxcoffee

X

@PuppyChoux_cafe

株式会社Puppy Food Service

代表取締役 林幸佑