【来週3/14開催！】”第4回ADJ祭”歯科業界のつながりを深める交流イベントの開催まで残り1週間となりました！

ADJ祭とは？

株式会社オール・デンタル・ジャパン

ADJ祭は、歯科医療で活躍する仲間や企業と直接つながれる交流イベントです。ブース展示や参加者同士の交流を通じて、導入の相談や他院の運用例など“リアルな情報”に触れられる場として開催しています。

会場は立食形式のため、席に縛られず自由に動けて、初めての方でも話しかけやすく気軽に情報交換が可能です。さらに会場を囲むように企業ブースを配置しており、展示が見やすく回遊しやすいのも特長となっており、最新情報に触れながら、楽しく交流を深められる場を目指しています。

見逃せない出会いがここに。第4回ADJ祭の出展企業をご紹介！

2025年に開催をした第3回ADJ祭の写真

第4回ADJ祭では、歯科関連企業に加え、歯科業界以外の企業も含めた30社がブース出展いたします。

多様な企業が集うことで、日々の診療や医院運営のヒントとなる新たな出会いが生まれる場となっています。

また、ADJ祭は出展企業との距離が近く、気軽に声をかけやすい雰囲気も特長です。

製品説明を聞くだけでなく、直接相談しながら情報交換ができる、実りある機会をぜひご体感ください。

【歯科医院関係者様】申し込みはこちら(https://x.gd/1xxDl)

【企業様】の申し込みはこちら(https://forms.gle/JCzz8kYnFMXAae2r5)

第4回ADJ祭

・開催概要

【名称】第4回 ADJ祭

【日時】2026年3月14日（土）17:45～20:00

【場所】ホテルメトロポリタンエドモント 2F「悠久」

※JR飯田橋駅東口／JR水道橋駅西口より徒歩約5分

地下鉄東西線 飯田橋駅A5出口より徒歩約2分

【食事】立食形式

【費用】※お食事代含む



【歯科医院関係者様】

1次会：15,000円（税込）

2次会：10,000円（税込）

【企業様】

1次会のみ：20,000円 （税込）

※会員限定イベントのため、ご参加をご希望の方は下記よりお申込みをお願いいたします。

歯科医院関係者様＞https://x.gd/1xxDl

企業様＞https://all-dental-japan.com/contact/

----------------------------------------

・問い合わせ窓口

株式会社オール・デンタル・ジャパン

TEL：03-6820-1000

Mail：info@all-dental-japan.com

担当：秋谷・小向

----------------------------------------