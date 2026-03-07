CANDY TUNEが日本最古の遊園地・浅草花やしきをジャック！ CANDY TUNE デビュー3周年記念『浅草 飴やしき』開催決定

アソビシステム株式会社

7人組アイドルグループCANDY TUNEのデビュー3周年を記念した特別企画イベント「CANDY TUNE 3rd Anniversary『浅草 飴やしき』」が、2026年5月1日（金）～5月8日（金）の8日間、日本最古の遊園地・浅草花やしきにて開催決定。3月8日（日）午前10時より、アトラクション乗り放題の前売りチケットを販売開始いたします。

■夜の花やしきが特別仕様の『浅草 飴やしき』に

花やしきが2026年5月1日（金）～5月8日（金）まで特別夜間営業にて『浅草 飴やしき』を開催。アトラクションや縁日、フード、装飾に至るまで、園内全体をCANDY TUNEがジャックし、デビュー3周年を遊園地で祝う特別な8日間となります。

入場口となるメイン看板をくぐると、CANDY TUNEが歌うバースデーソング「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」とともに、3周年を祝うプロジェクション演出やケーキのオブジェがゲストをお出迎え。7色のアメ型バルーンも登場し、華やかで特別感のある空間が広がります。さらに、園内の複数箇所にはメンバーの等身大ビジュアルパネルが設置され、まるで一緒に遊園地に遊びに来ているかのような写真を撮影することができます。

また、メンバーの撮り下ろし写真を使用した飴やしきオリジナルグッズの販売も決定いたしました。

■アトラクションと楽曲がリンクする、“遊ぶ”ベストアルバム

園内7つの人気アトラクションでは、アトラクションごとにセレクトされたCANDY TUNEの楽曲がBGMとして流れ、“遊ぶ”ベストアルバムとしてグループの3年間の歩みを振り返ります。 また、期間中はメンバーによる園内アナウンスと、アトラクションごとの特別アナウンスも実施。夜の遊園地ならではの雰囲気の中、目でも耳でも楽しめる演出をお届けします。

■縁日エリアもCANDY TUNE仕様に！

花やしきで365日お祭り気分を楽しめる「マルハナ縁日」や「ゲームプラザ」も、飴やしき仕様にチェンジ。ここでしか手に入らない景品もご用意しています。

※縁日やゲームは別料金となります。

【縁日ゲーム】

●こっちゃんの湯切りでスーパーボールすくい（担当：立花琴未）

●きりちゃんの全員まとめて！ハイ、ばっきゅん(ハート)射的（担当：桐原美月）

●りのまるのリングシュート（担当：福山梨乃）

【わたあめ・バルーン販売】

● なちこのふわふわ！わたあめ屋さん（担当：小川奈々子）

● びびのミラーボール風船屋さん（担当：村川緋杏）

【ゲームプラザ企画】

● しーちゃんのゲームコーナー（担当：宮野静）

● なったんの「よそ見禁止カメラ」（プリントシール機）（担当：南なつ）

■3月8日（日）午前10:00より前売りチケット販売開始！

3月8日（日）午前10:00より、イベントを思う存分楽しめる入園＋アトラクション乗り放題付き前売りチケットが販売開始。さらに、前売り限定で、花やしきを満喫するメンバーの姿を撮り下ろしたフォトブック付きチケットも販売いたします。

来場者には入場特典として、CANDY TUNEメンバーの撮り下ろし写真がデザインされたピクチャーチケットと、オリジナル園内MAPをプレゼント。3周年の思い出を形に残せる、特別仕様となっています。

今後も追加企画を順次発表いたします。

最新情報はCANDY TUNE公式SNS、浅草花やしき公式SNSにてお知らせいたします。

開催概要

イベント名：CANDY TUNE 3rd Anniversary『浅草 飴やしき』

開催期間：2026年5月1日（金）～5月8日（金）

営業時間：各日17:00～22:00（特別夜間営業）

■会場

浅草花やしき

住所：東京都台東区浅草2丁目28－1

公式サイト：https://www.hanayashiki.net/

■チケット料金 ※税込

入園＋アトラクション乗り放題

・前売り（日付指定）：大人 5,800円／小学生 4,200円

・当日：大人 6,800円／小学生 5,200円

・フォトブック付き：7,800円（前売り限定／大人料金のみ）

・前売り限定ファミリーチケット（大人2人＋小学生2人）：15,800円

・未就学児：無料 ※入場特典はつきません

■入場特典

ピクチャーチケット／オリジナル園内MAP

■チケット販売

販売開始：2026年3月8日（日）10:00

URL：https://ameyashiki.ticketme.world

■イベント詳細はこちら

https://candytune.asobisystem.com/news/detail/72810

※企画は予告なく変更となる場合がございます。

主催：アソビシステム株式会社

共催：株式会社花やしき

企画制作：KIRINZI inc.

CANDY TUNE Information

＜シングルCD発売情報＞

CANDY TUNE 3rdシングルCD『HAPPY BOUNCE BIRTHDAY』（3形態）

発売日：2026年4月22日（水）

予約はこちら：https://lnk.to/87g66umy

＜ライブ情報＞

『CANDY TUNE 3rd ANNIVERSARY LIVE 2026』

日程：2026年6月5日（金）・6日（土）

会場：東京都 日本武道館

詳細はこちら：https://candytune.asobisystem.com/feature/live_candytune_2026_3rdanniversarylive

＜Profile＞

アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」から誕生した7人組アイドル。メンバーは、村川緋杏、桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、宮野静、立花琴未の7人。プロデューサーは「KAWAII LAB.」総合プロデューサーを務めるモデル・タレントの木村ミサ。KAWAII LAB.の掲げる「原宿から世界へ」を胸に、多様なカルチャーの発信地、個性の集まるファッションの街“原宿”から「NEW WAY」を突き進んでいく。

グループ名には、フレーバーも形もさまざまな「CANDY」のように、好きなものも性格も違う個性豊かなメンバーが集まり、彼女たちのポップな「TUNE（旋律）」を奏でていって欲しいという想いが込められている。

Official site：https://candytune.asobisystem.com/

X：https://twitter.com/candy_tune_

Instagram：https://instagram.com/candy__tune

TikTok：https://www.tiktok.com/@CANDY_TUNE

YouTube：https://www.youtube.com/@candy_tune