【CANDY TUNE 3周年記念】ゆうえんちジャック「浅草 “飴”やしき」開催決定！

株式会社花やしき

株式会社花やしき（東京都台東区、代表取締役社長 西川豊史）が運営する日本最古の遊園地「浅草花やしき」は CANDY TUNE 3周年を記念した特別企画 「CANDY TUNE 3rd Anniversary 『浅草 飴やしき』」を開催いたします。

この期間だけの特別夜間営業を実施。夜の浅草花やしきを期間限定で「浅草 飴やしき」として展開します。

アトラクション、縁日、フード、装飾まで、園内全体をCANDY TUNEがジャック。CANDY TUNEの3周年を夜の遊園地でお祝いする、特別な8日間です。一緒に3周年をお祝いしてください。

■CANDY TUNE 3rd Anniversary 『浅草 飴やしき』

【期間】2026年5月1日(金)~5月8日(金)

【時間】17：00~22：00<特別夜間営業>

※最終入園時間21:00

※9:00~16:00は通常営業実施 ※通常営業のチケットは使用不可です

https://candytune.asobisystem.com/news/detail/72810

▶チケット情報

【料金】※税込

・日付指定前売り券：大人 5,800円 小学生 4,200円

・ファミリーチケット：大人2人＋小学生2人 20,000円→15,800円（前売り限定）

・フォトブック付きチケット：7,800円（前売り限定/大人料金のみ）

・当日券： 大人 6,800円 小学生 5,200円

※各券種、入園＋アトラクション乗り放題

※各券種、別途システム利用料がかかります。

※未就学児無料(ノベルティはつきません)

※日付指定入場券と当日券は共通の在庫での販売となります。事前販売の状況により、当日券の販売を行わない場合もございます。

【各前売り券販売について】

各前売り券はTicketMeにて販売を行います。

お客様集中による混雑回避のため、各日上限数を設けております。

【日付指定入場券販売期間】

3月8日(土)10:00~

ご購入はこちら https://ameyashiki.ticketme.world

※TicketMeを初めてご利用の方はアカウント登録(無料)が必要です

【申込・枚数制限】

※おひとり様4枚まで購入可能です。

※チケットをお持ちの方は指定日の17:00~21:00の間いつでもご入場可能です(再入場不可)

※全てのチケットはオンラインチケットにて発券となります。

※各日で上限数を設けている為、早期完売となる可能性もございます。あらかじめご了承ください。

※各受付開始時間は販売サイトが混み合う可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※変更となる場合はSNS等にてお知らせいたします。

【入金期間】

コンビニ決済をご選択の場合、

申し込み完了した翌日の23:59までにご入金対応をお願いいたします。

■夜の花やしきが「浅草 飴やしき」に変身

イベント期間中、入園口であるメインゲート看板を「飴やしき」仕様に変更。

園内に入ると、3周年をお祝いするプロジェクション演出やケーキのオブジェとともに、新曲「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」がお出迎え！さらに、7色のキャンディ型の大型バルーンを園内に設置。特別バナーや装飾とあわせて、3周年を祝う華やかな空間が広がります。

■園内フォトスポット（メンバーパネル設置）

園内複数箇所に、メンバーの撮り下ろしビジュアルパネルを設置。各アトラクションやエリアの特徴に合わせたポージングで、園内にメンバーが出現します。「飴やしき」オリジナルのビジュアル展開をお楽しみください。

■アトラクションと楽曲がリンクする、“遊ぶ”ベストアルバム

園内7つの人気アトラクションでは、アトラクションごとにセレクトされたCANDY TUNEの楽曲がBGMとして流れ、“遊ぶ”ベストアルバムとしてグループの3年間の歩みを振り返ります。 また、期間中はメンバーによる園内アナウンスと、アトラクションごとの特別アナウンスも実施。夜の遊園地ならではの雰囲気の中、目でも耳でも楽しめる演出をお届けします。

■縁日エリアがCANDY TUNE仕様に

花やしきの「マルハナ縁日」およびゲームプラザが、期間限定でCANDY TUNEバージョンに。

景品が飴やしき仕様へ変更されます。（※別料金）

【縁日ゲーム】

● こっちゃんの湯切りでスーパーボールすくい

(担当：立花琴未さん）

● きりちゃんの全員まとめて！ハイ、ばっきゅん(ハート)射的

（担当：桐原美月さん）

● りのまるのリングシュート

（担当：福山梨乃さん）



【わたあめ・バルーン販売】

● なちこのふわふわ！わたあめ屋さん

(担当：小川奈々子さん）

● びびのミラーボール風船屋さん

（担当：村川緋杏さん）



【ゲームプラザ企画】

● しーちゃんのゲームコーナー

(担当：宮野静さん）

● なったんの「よそ見禁止カメラ」（プリントシール機）

（担当：南なつさん）

■オリジナルチケット＆グッズ

飴やしき限定ビジュアルのピクチャーチケットを販売。

前売り限定で、メンバーが花やしきを楽しむ様子が満載の、オリジナルフォトブック付きチケットもご用意します。

3周年の思い出を形に残せる、特別仕様のチケットです。

さらに、飴やしきオリジナルノベルティやグッズも展開予定です。３周年の思い出をぜひ現地で。



【入場特典】

・ピクチャーチケット

・オリジナル園内MAP

フードメニューなどその他追加企画は、今後CANDY TUNE公式SNSおよび花やしき公式SNSにて順次発表いたします。続報をお楽しみに。

※企画は予告なく変更となる場合がございます。

主催：アソビシステム株式会社

共催：株式会社花やしき

企画制作：KIRINZI inc.