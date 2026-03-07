シンガー・ソングライター/ギタリストのReiがFanicon(ファニコン)にて公式ファンコミュニティ【Team Reiny】をオープン!

THECOO株式会社

THECOO株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:平良真人、証券コード:4255）は同社が運営する会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon（ファニコン）」にて、Reiの公式ファンコミュニティ『Team Reiny』を3月7日にオープンいたします。

「Fanicon」は、タレント、アーティスト、インフルエンサー（以下、アイコン）の活動を、コアなファン（以下、コアファン）と一緒に盛り上げていく会員制のファンコミュニティアプリで、ユーザーの「推し活」体験を強力に後押ししています。

◆ コミュニティ概要

Team Reiny（月額500円）

▼プラン▼

3ヶ月｜1,500円

12ヶ月｜5,400円（10%OFF）

▼コンテンツ▼

- 先行チケット販売

- 限定写真・動画

- 配信 ※配信アーカイブ視聴可能！

- スレッド・クイズ

- スクラッチくじ

皆さまがお楽しみいただけるような、さまざまなコンテンツを提供予定です！

◆ 早期入会キャンペーン

特典内容："Team Reiny ラバーバンド"をプレゼント！

対象：2026/3/31（火）23:59までに【12ヶ月プラン】にてご入会した方全員。

◆ ダウンロード

アプリ名 ： Fanicon

対応端末 ： iPhone／Android版

提供場所 ： App Store／Google Play

URL ：https://fanicon.net/fancommunities/6824

◆ Reiプロフィール

卓越したギタープレイと歌唱力を持つ、シンガー・ソングライター／ギタリスト。幼少期を NY で過ごし、4 歳よりクラシックギターをはじめ、 5 歳でブルーズに出会い、ジャンルを超えた独自の音楽を作り始める。2015 年 2 月、長岡亮介（ペトロールズ）を共同プロデュースに迎え、 1st Mini Album『BLU』をリリース 。国内外のフェスに多数出演し、2017 年秋には、日本人ミュージシャンでは初となる「 TED NYC」でライヴパフォーマンスを行った。 2021 年 に 1stAlbum『REI』の International Edition が、米国レーベル Verve Forecast より全世界配信。2022 年 にリリースしたAlbum『QUILT』 では、細野晴臣、渡辺香津美、山崎まさよし、Cory Wong など親交のあるミュージシャンと共に作品を彩り、り、2022 年 8 月には Forbes JAPAN 誌が発表した「世界を変える 30 歳未満 30 人の日本人」に選出された。2023 年には、楽器メーカー Fender とパートナーシップ契約を結び、フェンダー・ストラトキャスター 70 周年を記念したスペシャル動画「 VoodooChild: Forever Ahead of Its Time」にナイル・ロジャースをはじめとした各国のアーティストと共演。

【LINK】

HP:https://guitarei.com

Ｘ:https://twitter.com/guita_rei

Instagram:http://instagram.com/guita_rei

Facebook:https://www.facebook.com/guitarei.official

YouTube:https://www.youtube.com/c/GuitarRei

TiKToK:https://www.tiktok.com/@guita_rei?_t=ZS-8vFXDqMa0hg&_r=1(https://www.tiktok.com/@guita_rei?_t=ZS-8vFXDqMa0hg&_r=1)

■ Fanicon（ファニコン）について

Faniconは、人々の心のよりどころとなる「推し活」を強力に後押しするツールとして人気を集め、全アイコンの有料課金会員数は、34万5,000人を超えています。

「“With fan, More fun” あなたとファンをつなぐファンコミュニティ」をコンセプトに、アイコンとファンのコミュニケーションを強力にサポートしてまいります。

公式ページ：https://service.fanicon.net/

公式メディア：https://service.fanicon.net/fanimedia

■ THECOO株式会社について

THECOO（ザクー）は2014年1月創業以来「”できっこない”に挑み続ける」を掲げ、一般ユーザー向けの会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon」の提供を行う「ファンビジネスプラットフォーム事業」及び、クライアント企業向けにインフルエンサーを用いたマーケティング施策支援やオンライン広告コンサルティングを行う「デジタルマーケティング事業」を展開しています。エンタメ市場における「個」にフィーチャーするプラットフォーマーとして、クライアント（広告主）、ユーザー（ファン）、インフルエンサー（アイコン）を繋ぐ三方よしのエコシステムの構築に尽力しています。

■ 会社概要

社名：THECOO株式会社

代表者 ：代表取締役CEO 平良 真人

所在地 ：東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル 11階

設立 ：2014年1月20日

URL ：https://thecoo.co.jp