(株)CHIMNEY TOWNと包括連携協定を締結 / 兵庫県川西市

川西市

兵庫県川西市は3月7日、川西市出身の西野亮廣氏が代表取締役社長を務め、地域の魅力発信や次世代育成に取り組む(株)CHIMNEY TOWNと、包括連携協定を締結しました。

同社が市内で実施してきた光る絵本展や寄贈活動などの実績を踏まえ、双方の強みを活かした協働体制を構築し、持続的な地域活性化や郷土愛の醸成を目指します。

(株)CHIMNEY TOWNと川西市は包括連携協定を締結しました

(株)CHIMNEY TOWNは「エンタメをつくるエンタメ」をミッションに掲げ、こどもたちの笑顔をつくることを第一に、未来と世界を見据えたエンターテインメントの創造に向けて、様々な形で新しい挑戦に取り組まれています。

川西市内ではこれまで、代表取締役社長の西野亮廣氏や「夢と星降る町づくり委員会」とともに「えんとつ町のプペル光る絵本展」を開催し、多くの市民が市の魅力を再発見する機会を提供してきまた。

こうした取り組みを通じて、同社から市民に市を深く知ってもらいたいとの思いをもとに、市との協働が提案され、市では絵本の寄贈やふるさと納税返礼品への出品など、さまざまな連携を進めてきました。

市の目指すまちづくりの方向性と同社の理念が一致したことから協議を重ね、今回の協定締結に至りました。

協定内容は以下の通りです。

(1) 地域共創・地域貢献に資すること

(2) 次代を担う子どもたちへの教育に関すること

(3) 障がい者支援に関すること

(4) 産業・観光振興に関すること

(5) 市民の交流やまちの賑わい創出に関すること

(6) 相互の取組の啓発活動に関すること

(7) 前各号のほか、甲及び乙が協議し、必要と認めること

今後、同社とはそれぞれの資源を活用しながら、地域の活性化及びこども達の活動を支援するための取り組みを一層進めていきます。

(株)CHIMNEY TOWNと川西市は包括連携協定を締結しました

【 株式会社CHIMNEY TOWN 会社概要 】（ 代表取締役社長 西野 亮廣 / 設立日 2017 年 ）

事業内容

・絵本・映画・ミュージカル『えんとつ町のプペル』などの制作

・オンラインサロン『西野亮廣エンタメ研究所』の運営

・『Chimney Coffee』『COMET＆WHINNY』や関連グッズ販売

・クラウドファンディングプラットフォーム『PICTURE BOOK』運営

・スクール事業『お金の学校』運営

・チケット販売サービス『チムチケ』運営

・YouTube 関連事業

川西市役所1階では、コマ撮り短編映画 ボトル・ジョージのオブジェも展示しています（ ～4/2(木)まで ）