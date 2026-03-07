【ひめらぶ追加メンオーディション】第4回配信！最終審査への生き残りをかけた「気合いの2週目」がスタート

株式会社HJ

小学生プリンセスアイドルグループ「ひめらぶ」は、本日2026年2月28日（土）18:00より、公式YouTubeチャンネルにて『ひめらぶ追加メンバーオーディション』第4回を配信いたしました。

500名以上の応募者から選ばれた21名による2次審査が終了し、勝ち残った精鋭10名。最終的に新メンバーとして選ばれるのはわずか「2名」という狭き門。今回は、最終審査に進む「4名」の枠をかけた、熱意あふれるレッスン審査2週目に密着します。

【YouTube配信URL：https://youtu.be/bkslAGeNq-4(https://youtu.be/bkslAGeNq-4)】

■ボイスレッスン：プロの指導に食らいつく候補生たち

第4回では、チームごとに現在の課題が浮き彫りになる展開となりました。

「らぶハート」チームの粘りと「姫ガールズ」チームの安定感

れいあ、富田えまが細かい音程に苦戦。前回お休みしたるりぴと、同じましろパートのせあんも音取りに難航しますが、4回目にしてようやく先生から「OK」が出て、二人が顔を見合わせてほっとした表情を見せる場面は必見です。



また、「姫ガールズ」メンバーは、講師から「完璧」と太鼓判を押される仕上がりを見せ、チームの安定感が更に増しています。

■ダンスレッスン：成長と積極性が生む「チームの差」

ダンスレッスンでは、候補生たちの「準備」と「意識」がパフォーマンスに現れ始めます。

- 姫ガールズの飛躍

初回で自信のなかったみぃみが別人のようなキレを見せ、最年少のなゆが先輩にも物怖じせず意見する積極性を発揮。最年長・鷹宮えまを中心に、一段階も二段階もレベルを上げたまとまりを見せます。

- らぶハートの踏ん張り

練習不足を指摘される厳しい場面もありましたが、高学年のるなを筆頭に、低学年中心のチームとしてどう巻き返していくのか、目が離せない展開となっています。

■最終審査結果発表会 チケット情報

ついに「ひめらぶ」の新メンバーが決定する、最終審査結果発表会の開催が決定いたしました。運命の瞬間を、ぜひ会場で見届けてください。

イベント名：ひめらぶ追加メンバーオーディション最終審査結果発表会

開催日： 2026年4月18日(土)

時間： 開演 12:00（開場 11:30）

会場： 原宿ベルエポック第2校舎イベントホール

チケット価格： 3,500円

チケット販売URL： https://livepocket.jp/e/f32mu

【販売スケジュール】

抽選販売座席チケット

受付期間：2026/03/07(土) 18:00 ～ 2026/03/14(土) 23:59

抽選発表：2026/03/15(日) 12:00

先着一般販売受付

販売期間：2026/03/21(土) 18:00 ～ 2026/04/18(土) 12:00

■『ひめらぶ追加メンバーオーディション』第4回 配信概要

公開日時： 2026年2月28日（土）18:00

ナレーション： あいさ（egg専属モデル）

本番組のナレーションには、ティーンから絶大な支持を集めるegg専属モデルのあいさが就任。持ち前の明るいキャラクターで、候補生たちの熱い戦いに華を添えます。

■「ひめらぶ」について

「ひめらぶ」は、小学生メンバー5名によるプリンセスアイドルグループです。 "小学生姫ギャル"のりりぴをセンターに迎え、同世代の憧れを象徴する存在=プリンセスアイドルを目指して結成されました。

2025年8月に全国から500名以上がエントリーしたオーディションを経て4名が選ばれました。 しなこや竹下パラダイスの作品で知られるNOVECHIKAと、二度のレコード大賞受賞歴を持つTETTAが制作したデビュー曲『100パーセントだいちゅっき』はMV再生数50万回、TikTok動画再生数1,700万回を突破し大きな注目を集めています。

【ひめらぶ 公式SNS】

Instagram： https://www.instagram.com/himelove_official/

TikTok： https://www.tiktok.com/@himelove_official

X： https://x.com/himelove_idol

YouTube： https://www.youtube.com/@himelove_official

■会社概要

社名：株式会社HJ

代表：代表取締役社長 池田 隼人（イケダ ハヤト）

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-22-1 CHビル2F.3F.4F

URL：https://hj-s.co.jp

設立年：2006年2月

資本金：523,924,000円

従業員数：100人

事業内容：メディア事業、プロダクション事業、広告代理事業、イベント事業

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞

株式会社HJ 広報担当

https://tayori.com/f/hjcontact-prtimes/