野口観光グループ【5/6まで！】【宿泊にスグ使える！】新規会員登録で1,000ポイントプレゼントキャンペーン実施中！

野口観光マネジメント株式会社

野口観光株式会社（本社所在地：〒059-0596 北海道登別市登別温泉町203番地1）

野口観光グループでは、2026年5月6日まで新規で公式ホームページから会員登録いただいたお客様全員に、もれなく公式ホームページのご宿泊予約時にご利用いただける1,000ポイント（1,000円相当）をプレゼントするキャンペーンを実施中です。会員登録は無料！もちろん年会費等もございません！

（会員登録手続きの後に届く「会員登録認証メール」に記載されいているURLにアクセスすると、会員登録が完了し自動的に1,000ポイントが付与されます。）

こちらの会員はNポイント会員と呼ばれ、野口観光グループ共通の会員となります。（全22館）

色々な館に宿泊しNポイントを貯めて、お得に楽しく温泉旅を楽しむのはいかがでしょうか？

野口観光グループ公式サイトはこちら→https://www.noguchi-g.com/

▼キャンペーン実施期間：2026年5月6日(水) 17：00まで

▼対象者：野口観光グループの各ホテル公式ホームページにて、新規会員登録をしたお客様

▼付与ポイント数：1,000ポイント（※1ポイント＝1円としてご利用可能です。）

○Nポイントについての有効期限や使い方はこちらからご確認ください。

→https://www.noguchi-g.com/n-point/

★新規会員登録はこちら

→https://book.noguchi-g.com/sign-up?code=019aec52-82a8-7351-aab2-bc0a5a657a62

※会員登録認証メールが届かない方はこちら

→https://book.noguchi-g.com/resend-confirmation-email?code=019aec52-82a8-7351-aab2-bc0a5a657a62

ぜひこの機会にご登録・ご予約ください。

皆さまのご利用を心よりお待ちしております。

【本件に関するお問い合わせ】

野口観光（株）札幌営業所

TEL 011-717-2455（10：00～17：00） FAX 011-717-7692