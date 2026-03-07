韓国ドラマの原点を、いま改めて――『冬のソナタ』を古家正亨が語る～「古家のABEMA韓流TIMES」公式YouTubeにて公開～

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」では、学園ドラマやラブコメディ、サスペンスや時代劇など幅広いジャンルの韓流ドラマ、映画作品をはじめ、いま注目のK-POP番組や話題のオーディション番組を1000作品以上配信しております。

このたび、韓国大衆文化のスペシャリストとして知られ、ラジオDJ・イベントMC・ジャーナリストなど多方面で活躍する古家正亨さんが、いま「ABEMA」で見るべき韓国ドラマやK-POP番組を様々な情報や裏話を交えて紹介する「古家のABEMA韓流TIMES」にて、まだまだ寒い日が続くこの季節にぴったりなおすすめの作品として、韓国ドラマの金字塔『冬のソナタ』をピックアップしました。

「いまさら『冬のソナタ』？」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。ですが、実は、3月6日（金）より、ドラマ全編およそ1400分の物語を約2時間に再構成し、4Kにアップコンバートした日本限定版が劇場公開されるタイミングでもあるんです。

『冬のソナタ』といえば、日本における韓国ドラマ人気の火付け役となった基本中の基本とも言える作品です。ただ、意外にも若い世代の中にはまだ視聴したことがないという方も少なくありません。たとえば、私が胸に手を当てて斜め上を見上げると「どうされたんですか？」と聞かれることがありますが、これはペ・ヨンジュンさんのワンシーンを再現しているつもりなのです。（笑）ところが、その仕草も通じにくくなってきている。というのも、韓国での放送から来年で25年を迎える作品だからです。25歳前後の方にとっては、生まれる前に放送されていた作品ということになります。

だからこそ、いま改めて『冬のソナタ』を見ていただきたいのです。映画版の公開に合わせ、「ABEMA」でもドラマ版をお楽しみいただけます。ストーリーの詳細に触れる必要はないかもしれませんが、ペ・ヨンジュンさん演じるチュンサン / ミニョンと、チェ・ジウさん演じるチョン・ユジンが織りなす、切なくも儚いラブストーリーが展開していきます。

演出を手がけたのはユン・ソクホ監督。韓国ドラマ界の名匠として知られ、その映像美は高く評価されています。『秋の童話』『夏の香り』など、四季シリーズをすべて演出された方でもあります。『秋の童話』から韓国ドラマに入られた方もいらっしゃるでしょうし、『冬のソナタ』がきっかけだったという方も多いのではないでしょうか。

本作がここまで支持されてきた理由のひとつは、その美しい映像。そして、魅力あふれるキャスト陣。さらに、交通事故や記憶喪失、三角関係といった、いまや韓国ドラマの定番とも言える要素が凝縮されている点にあります。改めて視聴すると、もしかすると少し懐かしさを感じるかもしれません。しかし、その“原点”がここにあると考えていただければ、韓国ドラマがどのように発展してきたのかを実感していただけるはずです。

Ryuさんが歌う「最初から今まで」「My Memory」といった主題歌も、いまなお多くの方の心に残る名曲です。ドラマとともに聴くことで、その魅力はより一層深まることでしょう。さらに、象徴的なアイテムであるポラリスネックレスも、改めて注目したくなる存在です。

この作品を通して、韓国ドラマの魅力を原点から振り返ってみてはいかがでしょうか。きっと、この冬から春にかけて、心温まる時間をお過ごしいただけることと思います。映画版の公開も控えていますが、ぜひドラマ版もあわせてご覧ください。涙なしには見ていられない名作です。

■『冬のソナタ』 番組概要

番組ページ：https://abema.tv/video/title/434-18

※3月1日（日）～3月31日（火）まで期間限定で全話無料配信中

キャスト：

チュンサン / ミニョン:ペ・ヨンジュン

ユジン:チェ・ジウ

サンヒョク:パク・ヨンハ

チェリン:パク・ソルミ

あらすじ：

ある日、ユジンが通う高校にチュンサンという転校生がやって来る。ユジンはバスの中で初めてチュンサンと会うが、印象はよくなかった。一方、チュンサンは写真の中の父を探す中で、自分の父親が、同じクラスのサンヒョクの父親だったという事実を知り、衝撃を 受ける。その後、サンヒョクとライバル関係になるチュンサン。そしてユジンとチュンサンのバスでの2度目の出会い...。二人はなぜかお互い惹かれ始める。

このほかにも、「ABEMA」ではBTOBのユク・ソンジェさんと宇宙少女のボナさんが主演を務め、昨年大きな話題を呼んだドラマ『鬼宮』や、話題のドラマ『アイドルアイ』も全話無料でお楽しみいただけます。3月も「ABEMA」で、韓国ドラマの魅力にたっぷりと浸ってください。

