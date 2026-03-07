不整脈治療に特化したクリニック「東京ハートリズムクリニック新潟」2026年4月1日開院

医療法人社団大志会

医療法人社団大志会（理事長：桑原大志）は、不整脈治療に特化した医療機関「東京ハートリズムクリニック新潟」を、2026年4月1日、新潟市東区に開院いたします。本院は東京ハートリズムクリニックグループとして4院目の医療機関であり、初の首都圏以外への展開となります。

■ 開院の背景

心房細動をはじめとする不整脈は、脳梗塞や心不全などの重篤な疾患の要因となる一方、早期に適切な治療を行うことで重症化を防ぐことが可能な疾患です。発症率は加齢とともに高まることが知られており、今後の高齢化の進展に伴い、患者数の増加が見込まれています。

新潟県は全国と比べても高齢化が進む地域である一方、循環器専門医数は人口10万人あたり6.7人と全国で最も少ない水準にあり（厚生労働省調べ）、専門的な循環器医療へのアクセスが重要な課題となっています。

その結果、不整脈に対して専門的な治療が必要と考えられる状態でありながら、実際には治療に至っていない患者が一定数存在していることが、各種データからも示されています。

東京ハートリズムクリニックは、こうした地域の実情を踏まえ、首都圏で培ってきた不整脈治療に特化した医療モデルを地方に展開することで、新潟県における専門医療体制の充実を図ります。

■ 東京ハートリズムクリニック新潟の医療体制

東京ハートリズムクリニック新潟は、不整脈診療に特化した専門クリニックとして、診断から治療、術後管理までを一貫して行う医療体制を整えています。

施設・設備

■ 施設概要

CT 当日検査可不整脈治療専門のカテーテルアブレーション室リハビリテーション室病床 19床

施設名 ：東京ハートリズムクリニック新潟

開院日 ：2026年4月1日

所在地 ：新潟県新潟市東区松崎1丁目18-12

建物 ：旧：源川産婦人科クリニックを継承

病床 ：19床

診療科目 ：循環器内科・リハビリテーション科

■医師紹介

医療法人社団大志会 理事長

桑原大志（くわはら・たいし）

医学博士。1984年愛媛大学医学部入学。1991年愛媛大学医学部第２内科入局。1992年愛媛県立中央病院勤務、愛媛大学医学部付属病院、愛媛県立新居浜病院、国立循環器病センター研修、2004年横須賀共済病院循環器センター勤務。不整脈治療を専門とし、カテーテルアブレーション治療では世界トップクラスの実績を持つ。2025年11月末現在の治療実績は10,000件以上。

ご挨拶

東京ハートリズムクリニックグループは、不整脈治療に特化することで医療の質と効率を高める専門施設として立ち上げました。高度な治療を安定的に提供するためには、専門性を集約した体制が不可欠であると考えています。

高齢化が進む中、地方においてこそ専門医療へのアクセスを確保することが重要であり、全国展開はその課題に応える取り組みです。新潟は専門医が限られ、治療にたどり着いていない患者が存在する地域です。

県民の皆さまが、住み慣れた地域で安心して専門医療を受けられる体制を整えてまいります。

院長

山地博介（やまじ・ひろすけ）

資格：

日本不整脈心電学会認定 不整脈専門医

日本循環器学会認定循環専門医

日本心血管インターベンション治療学会認定専門医

インフェクションコントロールドクター

日本内科学会認定内科医

略歴：

1992年 岡山大学医学部医学科 卒業

1992年 岡山大学病院第一内科

1992年 三豊総合病院内科勤務

1995年 国立福山病院循環器内科勤務

1997年 心臓病センター榊原病院内科勤務

2004年 米国Cleveland clinicペーシング電気生理検査部門clinical research fellow

2005年 心臓病センター榊原病院内科勤務

2009年 岡山ハートクリニック内科勤務 ハートリズムセンター長

2026年 東京ハートリズムクリニック新潟 院長就任予定

ご挨拶

これまで不整脈専門医療の立ち上げに携わり、診療体制やチームづくりに取り組む中で、多くの課題と向き合ってきました。その過程で桑原理事長と出会い、専門医療を地域に根づかせるという考えに強く共感しました。新潟では、医療を通じて若い世代が働き続けられる環境づくりにも貢献していきたいと考えています。

副院長

野村丈紘（のむら・たけひろ）

資格：日本不整脈心電学会（JHRS） 不整脈専門医

日本循環器学会 循環器専門

略歴：

2014年 三重大学医学部医学科 卒業

2014年 JCHO中京病院 初期研修医

2016年 仙台厚生病院循環器内科 後期研修医

2019年 仙台厚生病院心臓血管センター循環器内科

2019年 仙石病院心臓血管センター循環器内科 医長

2021年 獨協医科大学大学院医学研究科 入学

2022年 仙台厚生病院心臓血管センター不整脈科兼循環器内科医師

2023年 仙台厚生病院心臓血管センター不整脈科兼循環器内科医長

2025年 獨協医科大学大学院医学研究科 卒業

2026年 東京ハートリズムクリニック新潟 就業予定

副院長

下條一樹（しもじょう・かずき）

資格：日本不整脈心電学会（JHRS）不整脈専門医

日本循環器学会 循環器専門医

略歴：

2015年 岐阜大学医学部 卒業

2015年 大垣市民病院 研修医

2018年 大垣市民病院 循環器内科

2026年 東京ハートリズムクリニック新潟

■ 専門クリニックとしての役割

同院は、大学病院・総合病院が担う高度医療と、地域診療所が担う身近な医療の中間に位置する医療機関として、「受診のしやすさ」と「高度な専門治療」の両立 を目指します。

不整脈の早期発見・早期治療により重症化を防ぎ、急性期医療への過度な集中を回避します。これにより、医療資源の効率的な活用を図ります。

さらに、重症化を防ぐことは、患者の生活機能の維持や健康寿命の延伸にも寄与します。その結果、慢性期医療や介護における病床および人材への負荷を緩和し、中長期的には、重症化の防止を通じて医療費や介護費の増加を緩和する効果が期待されます。

■ 今後の展望

東京ハートリズムクリニック新潟は、首都圏における不整脈医療の実績を基盤としつつ、地域の医療機関と連携しながら、新潟県における不整脈診療体制の充実に取り組んでまいります。