「ムーミンに会えるまち、はんのう」プロジェクト推進協議会　東飯能駅にムーミンママオブジェを設置し、お披露目セレモニーを開催しました！

株式会社ムーミン物語

飯能市（飯能市長：新井 重治）、株式会社ムーミン物語（社長：望月 潔）、西武鉄道株式会社（社長：小川 周一郎）、飯能商工会議所（会頭：加藤 義明）、一般社団法人奥むさし飯能観光協会（会長：中里 忠夫）の５者による「ムーミンに会えるまち、はんのう」プロジェクト推進協議会（以下：本協議会）は、本日3月7日、東飯能駅自由通路にムーミンママオブジェを設置し、お披露目セレモニーを開催いたしました。

これは、飯能市・株式会社ムーミン物語・西武鉄道株式会社の3者により、2024年8月9日に締結した

「飯能市・株式会社ムーミン物語・西武鉄道株式会社の地域活性化に向けた連携に関する基本協定」で掲げる「ムーミンに会えるまち、はんのう」のシティプロモーションを推進する施策として位置づけており、2025年3月に飯能駅に設置された「ムーミンオブジェ」に引き続き、２体目の設置となります。

ムーミンママオブジェは、台座の高さ約95cm、オブジェ本体の高さ約74cmのFRP（繊維強化プラスチック）製です。台座は、昨年飯能駅に設置された「ムーミンオブジェ」と同様に、本をモチーフとし、まるで物語の中からムーミンママが登場したかのようなデザインで、東飯能駅を訪れる皆さまを、温かくお迎えします。このオブジェの設置により、中心市街地等の賑わい創出や観光振興、市内回遊性向上等を通じ、定住人口、交流人口および関係人口の増加による地域活性化の足掛かりとなることを期待しております。

詳細は以下の通りです。

お披露目セレモニー 各者代表フォトセッションセレモニーに参加したNicot飯能の園児10名とムーミントロール・ムーミンパパ

東飯能駅「ムーミンママオブジェ」お披露目セレモニーについて

■開催日時 ２０２６年３月7日（土）１４：００～１４：４０

■開催場所 東飯能駅 自由通路（埼玉県飯能市東町1-5）

■出席者 飯能市 飯能市長 新井 重治

株式会社ムーミン物語 代表取締役社長 望月 潔

西武鉄道株式会社 常務執行役員 沿線価値創造本部長 兼 事業創造部長 鈴木 昌勝

西武鉄道株式会社 鉄道本部 運輸部 飯能駅管区長 大橋 正

飯能商工会議所 副会頭 鈴木 康弘

一般社団法人奥むさし飯能観光協会 副会長 森田 美明

東日本旅客鉄道株式会社 拝島営業統括センター副長 土屋 優

株式会社丸広百貨店 飯能店長 難波 孝信

ムーミントロール・ムーミンパパ

Nicot飯能 園児 10名

■飯能市 飯能市長 新井重治 コメント

この度、「ムーミンに会えるまち、はんのう」プロジェクト推進協議会の事業として、本市の玄関口である東飯能駅に、市内2体目となる「ムーミンママのオブジェ」を設置できましたことを、大変嬉しく思います。すでに設置されている飯能駅のオブジェとあわせ、二つの玄関口がムーミンで結ばれることは、まちなか回遊の新たな軸となるものと期待しております。今後は、駅を起点とした「歩きたくなるまちづくり」をさらに加速させ、中心市街地の賑わい創出や市内全域の活性化につなげてまいります。

「ムーミンに会えるまち、はんのう」プロジェクト推進協議会では、今後も回遊性向上や賑わい創出に向けたさまざまな施策を展開し、「まちなかの活性化、賑わいの復活」に向けて取り組んでまいります。

ぜひ多くの皆さまに飯能市へお越しいただき、ムーミンとともにまち歩きを楽しんでいただければ幸いです。

■ムーミンママオブジェ

台座は本をモチーフとし、まるで物語の中からムーミンママが登場したようなデザインとなっています。

台座：高さ約95cm オブジェ：高さ約74 cm FRP（繊維強化プラスチック）製

【参考】

飯能市・株式会社ムーミン物語・西武鉄道株式会社の地域活性化に向けた連携に関する基本協定について

■本協定による連携項目

本協定による連携のもと、地域住民及び地域来訪者の往来や満足度の向上を第一に､円滑で柔軟な施策展開に取り組んでいきます｡

【連携項目】

⑴ 『ムーミンに会えるまち飯能』のシティプロモーションに関すること。

⑵ 中心市街地及び商店街のにぎわい創出に関すること。

⑶ 市内回遊性の向上に関すること。

⑷ 観光資源の創出・活用による観光振興に関すること。

⑸ 自然・環境・景観の維持整備に関すること。

⑹ その他地域住民及び地域来訪者の往来や満足度の向上に資する取組に関すること。

「ムーミンに会えるまち、はんのう」プロジェクト推進協議会について

本協議会は、「飯能市・株式会社ムーミン物語・西武鉄道株式会社の地域活性化に向けた連携に関する基本協定」で掲げている「ムーミンに会えるまち、はんのう」のシティプロモーションを推進するために発足しました。

連携協定を締結した３者に加え、飯能商工会議所、一般社団法人奥むさし飯能観光協会も参画し、５者それぞれの強みを活かし合いながら中心市街地等の賑わい創出や観光振興、市内全域への回遊性向上に向けた様々な施策を展開していきます。

【関連リリース】2025年3月16日

飯能駅「ムーミンオブジェ」お披露目セレモニーを開催しました！

https://www.city.hanno.lg.jp/soshikikarasagasu/kikakusomubu/kikakuka/sangakukanrenkei/11354.html