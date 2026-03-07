【Amazon新生活応援セール開催中｜最大25%OFF】この春、INNOCNモニターで快適な作業環境を。
INNOCNのオールラウンドモニターシリーズが、
Amazon新生活応援セールにて期間限定 最大25%OFF。
在宅ワークや勉強、新しい趣味やゲームまで、毎日使うPC環境だからこそ、
快適さと美しさを兼ね備えたモニターで、新しいスタートをサポートします。
INNOCNのMini LEDモニターは、
高輝度と繊細なコントラストで映像をよりリアルに表現。
作業時の視認性はもちろん、映像やゲームも美しく楽しめます。
新社会人や学生の方はもちろん、自宅の作業環境を見直したい方にもおすすめです。
開催期間：2026年3月3日 0:00 JST - 2026年3月9日 23:59 JST
※在庫がなくなり次第終了となります。
対象製品：
INNOCN Mini LED「GAシリーズ」の製品
※在庫がなくなり次第、販売終了となります。
GA27V1M（25% OFF）
INNOCN 27インチ デュアルモニター MINILED QD量子ドット 4K@160Hz/FHD@320Hz Type-C給電
通常価格: \98950
セール価格: \73999（税込）
Amazonで見る(https://geni.us/PRTIME-GA27V1M-0306)
GA32V1M（23% OFF）
INNOCN 32インチ デュアルモニター MINILED QD量子ドット 4K@160Hz/FHD@320Hz Type-C給電
通常価格: \112500
セール価格: \86439（税込）
Amazonで見る(https://geni.us/PRTIME-GA32V1M-0306)
GA27T1M（22% OFF）
INNOCN 27インチ wqhd モニター MINILED QD量子ドット 2K 330Hz usbハブ付き
通常価格: \68500
セール価格: \53175（税込）
Amazonで見る(https://geni.us/PRTIME-GA27T1M-0306)
実用性と高品質を兼ね備えたINNOCNモニターは、
春の環境アップデートにも、ギフトにも最適。
この春、毎日の作業をもっと快適に。
ぜひこの機会をお見逃しなく。