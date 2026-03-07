年収1億円を10年以上稼ぎ続ける人の“4つの習慣”とは？長期的に稼ぎ続けたい人必読『年収1億円戦略』刊行

フォレスト出版株式会社

フォレスト出版株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：太田 宏）は、『年収1億円戦略』（新井 亨、鄭 剣豪・著）を2026年3月10日（火）より順次発売します。本書は、これからの時代に必要な「稼ぐ力」を身につけたい人のための一冊です。

■日本は世界一稼ぎやすい国!?年収１億円以上稼ぎ続けている人が大切にしている習慣術

「日本っていいよね。世界で一番稼ぎやすい国じゃない？」





これは、苦学生だった著者に対して留学先のルームメイトが放ったひと言です。このひと言が、著者の人生を変えました。

ルームメイトが言った「日本は世界一稼ぎやすい国」の理由は、次のとおりです。

【理由１】日本（人）は真面目で、約束を守り、時間を守り、仕事の品質を保つことが当たり前だから。

【理由２】日本語は難しい言語なので、参入障壁が高く、ライバルが少ないから。

【理由３】起業する人が他国より圧倒的に少ないから。

【理由４】優秀な人ほど安定志向が強い国なので、優秀な挑戦者が少なく、チャンスが平等にあるから。

海外の人から見ると、日本や日本人は、このように見えています。

■日本と世界の当たり前の違い

日本での当たり前は、

海外では当たり前ではなく、

日本の環境は、海外に比べてお金を稼ぐ上で最高の社会なのです。



そんな世界一稼ぎやすい国で、年収１億円を稼ぎ続けるためには、

どのような考えで、行動すればいいのか？



その思考法＆実践法を徹底解説したのが本書です。

■稼ぎ続ける習慣術

１点注意点があります。



「単発で稼ぐ」のではなく、

「稼ぎ続ける」です。



著者は今や、10年以上にわたって、自分のビジネスで億単位の年収を稼ぎ続けている上場企業を含む、複数の会社を経営する実業家です。



本書は、著者やそのまわりの年収１億円以上稼ぎ続けている人が大切にしている

【ビジネス思考】【お金】【時間】【人間関係】の習慣術を具体的に解説した１冊です。

■本書の構成

第１章 日本は世界一稼ぎやすい国である

第２章 稼ぎ続けられる人の「ビジネス思考」習慣

第３章 稼ぎ続けられる人の「お金」の習慣

第４章 稼ぎ続けられる人の「時間」の習慣

第５章 稼ぎ続けられる人の「人間関係」の習慣

おわりに――「お金の不安から自由になる」という最高の人生へ

■著者プロフィール

新井 亨

サブスクD2C総研株式会社代表取締役。

ARAIインベストメント代表、株式会社Telemarketing One代表取締役。

株式会社RAVIPA代表取締役社長。

英国ウェールズ大MBA卒業。

年商1000億の企業のサポートも行うサブスク業界の第一人者。

中国・北京へ留学し、現地で富裕層向け美容室事業、貿易事業、不動産事業など複数事業を成功へ導く。

2024年には東京証券取引所へ新規上場を果たす。

サブスク事業やSaas事業のクライアントのマネタイズ実績は累計1000億円以上。

本書共著者の鄭剣豪氏と日本AIロボット株式会社を創業し、日本一のサブスクを決めるサブスク大賞2024にて「AIロボットのサブスク」が特別賞を受賞。

医療法人理事に就任し、「新宿クリニック」「新宿消化器内科クリニック」「表参道総合クリニック」「クロト薬局」の経営もしている。

国内外の華僑ビジネスにも深く精通しており、「華僑経営オンラインスクール」の塾長もしている。

鄭 剣豪

中国人実業家。

剣豪集団株式会社会長。

一般社団法人日本中国商会（JCCC）会長。

日本寧波商会会長。

中国寧波市生まれ。

神戸大学法学修士。

北京大学光華管理学院EMBA。

アジア貿易、投資ファンド運営、企業M&A、工業団地開発、文化交流事業、不動産開発管理など多岐に事業を行い、寧波、香港、北京、東京、大阪、北九州など各地に法人を運営。

2014年に神戸にあるP&Gジャパンの30階建ての本社ビルを買収したことは日本でも大きな話題となった。

経営者として活躍するほか、20年間以上日中友好交流活動に力を入れ、両国のマスコミを通じ、日中友好論者として積極的に活動を展開している。

■担当編集の一言コメント

海外の人から見て「日本は世界一稼ぎやすい国」というメッセージを、初めて聞いたとき、大きな衝撃を受けました。

ただ、その理由を聞いて納得するものがあります。

とにかくライバルが海外に比べて圧倒的に少なく、外注先も基本的に日本人であれば、その資質は信用できるものがあります。

本書を読めば、そんな恵まれた環境にいる私たち日本人は、「もっと稼げる！」ときっと思えるはずです。

そのために必要な知識、知恵が詰まった１冊です。

■書籍概要

書籍名 ： 年収1億円戦略

著者 ： 新井 亨、鄭 剣豪

ページ数： 338ページ

価格 ： 1,980円（税込）

出版社 ： フォレスト出版株式会社

発売日 ： 2026年3月10日（※以降順次）

ISBN ： 978-4-86680-368-5

