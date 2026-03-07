年収1億円を10年以上稼ぎ続ける人の“4つの習慣”とは？長期的に稼ぎ続けたい人必読『年収1億円戦略』刊行
フォレスト出版株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：太田 宏）は、『年収1億円戦略』（新井 亨、鄭 剣豪・著）を2026年3月10日（火）より順次発売します。本書は、これからの時代に必要な「稼ぐ力」を身につけたい人のための一冊です。
■日本は世界一稼ぎやすい国!?年収１億円以上稼ぎ続けている人が大切にしている習慣術
「日本っていいよね。世界で一番稼ぎやすい国じゃない？」
このひと言が、著者の人生を変えました。
ルームメイトが言った「日本は世界一稼ぎやすい国」の理由は、次のとおりです。
【理由１】日本（人）は真面目で、約束を守り、時間を守り、仕事の品質を保つことが当たり前だから。
【理由２】日本語は難しい言語なので、参入障壁が高く、ライバルが少ないから。
【理由３】起業する人が他国より圧倒的に少ないから。
【理由４】優秀な人ほど安定志向が強い国なので、優秀な挑戦者が少なく、チャンスが平等にあるから。
海外の人から見ると、日本や日本人は、このように見えています。
■日本と世界の当たり前の違い
日本での当たり前は、
海外では当たり前ではなく、
日本の環境は、海外に比べてお金を稼ぐ上で最高の社会なのです。
そんな世界一稼ぎやすい国で、年収１億円を稼ぎ続けるためには、
どのような考えで、行動すればいいのか？
その思考法＆実践法を徹底解説したのが本書です。
■稼ぎ続ける習慣術
１点注意点があります。
「単発で稼ぐ」のではなく、
「稼ぎ続ける」です。
著者は今や、10年以上にわたって、自分のビジネスで億単位の年収を稼ぎ続けている上場企業を含む、複数の会社を経営する実業家です。
本書は、著者やそのまわりの年収１億円以上稼ぎ続けている人が大切にしている
【ビジネス思考】【お金】【時間】【人間関係】の習慣術を具体的に解説した１冊です。
■本書の構成
第１章 日本は世界一稼ぎやすい国である
第２章 稼ぎ続けられる人の「ビジネス思考」習慣
第３章 稼ぎ続けられる人の「お金」の習慣
第４章 稼ぎ続けられる人の「時間」の習慣
第５章 稼ぎ続けられる人の「人間関係」の習慣
おわりに――「お金の不安から自由になる」という最高の人生へ
■著者プロフィール
新井 亨
サブスクD2C総研株式会社代表取締役。
ARAIインベストメント代表、株式会社Telemarketing One代表取締役。
株式会社RAVIPA代表取締役社長。
英国ウェールズ大MBA卒業。
年商1000億の企業のサポートも行うサブスク業界の第一人者。
中国・北京へ留学し、現地で富裕層向け美容室事業、貿易事業、不動産事業など複数事業を成功へ導く。
2024年には東京証券取引所へ新規上場を果たす。
サブスク事業やSaas事業のクライアントのマネタイズ実績は累計1000億円以上。
本書共著者の鄭剣豪氏と日本AIロボット株式会社を創業し、日本一のサブスクを決めるサブスク大賞2024にて「AIロボットのサブスク」が特別賞を受賞。
医療法人理事に就任し、「新宿クリニック」「新宿消化器内科クリニック」「表参道総合クリニック」「クロト薬局」の経営もしている。
国内外の華僑ビジネスにも深く精通しており、「華僑経営オンラインスクール」の塾長もしている。
鄭 剣豪
中国人実業家。
剣豪集団株式会社会長。
一般社団法人日本中国商会（JCCC）会長。
日本寧波商会会長。
中国寧波市生まれ。
神戸大学法学修士。
北京大学光華管理学院EMBA。
アジア貿易、投資ファンド運営、企業M&A、工業団地開発、文化交流事業、不動産開発管理など多岐に事業を行い、寧波、香港、北京、東京、大阪、北九州など各地に法人を運営。
2014年に神戸にあるP&Gジャパンの30階建ての本社ビルを買収したことは日本でも大きな話題となった。
経営者として活躍するほか、20年間以上日中友好交流活動に力を入れ、両国のマスコミを通じ、日中友好論者として積極的に活動を展開している。
■担当編集の一言コメント
海外の人から見て「日本は世界一稼ぎやすい国」というメッセージを、初めて聞いたとき、大きな衝撃を受けました。
ただ、その理由を聞いて納得するものがあります。
とにかくライバルが海外に比べて圧倒的に少なく、外注先も基本的に日本人であれば、その資質は信用できるものがあります。
本書を読めば、そんな恵まれた環境にいる私たち日本人は、「もっと稼げる！」ときっと思えるはずです。
そのために必要な知識、知恵が詰まった１冊です。
■書籍概要
書籍名 ： 年収1億円戦略
著者 ： 新井 亨、鄭 剣豪
ページ数： 338ページ
価格 ： 1,980円（税込）
出版社 ： フォレスト出版株式会社
発売日 ： 2026年3月10日（※以降順次）
ISBN ： 978-4-86680-368-5
【書籍詳細】
https://www.forestpub.co.jp/author/arai_toru/book/866803685
【Amazon】
https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4866803681/forestpublish-22/
■会社概要
会社名 ： フォレスト出版株式会社
所在地 ： 〒162-0824
東京都新宿区揚場町2-18 白宝ビル7F
設立日 ： 1996年4月1日
代表取締役： 太田 宏
業務内容 ： 出版物の企画・制作および販売
URL ： https://www.forestpub.co.jp