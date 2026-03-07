株式会社プレサンスコーポレーション 2025年マンション供給戸数で全国首位

株式会社プレサンスコーポレーション

株式会社プレサンスコーポレーションは、株式会社不動産経済研究所が発表した「2025年 売主・事業主別新築分譲マンション供給戸数ランキング」において、全国第1位を獲得しました。※2026年2月現在

2025年の当社新築分譲マンション供給戸数は4,524戸となり、2位3,190戸に対して1,334戸の差をつけ、全国トップの実績となりました。

建築コストの高騰や住宅価格の上昇など、厳しい市場環境が続く中においても、当社は安定した事業推進体制を構築し、全国規模でのマンション供給を継続してまいりました。今回の首位獲得は単年度の成果にとどまらず、継続的な供給力と市場環境への対応力を積み重ねてきた結果であると考えています。



当社は都市型マンションを中心に、多様化する居住ニーズに対応した商品企画および販売体制の強化に取り組んでまいりました。全国規模での供給実績は、当社の事業基盤の強さと市場からの信頼を示すものと受け止めています。



今後も供給規模の維持・拡大に加え、品質向上および顧客満足度のさらなる向上に取り組み、住宅市場の発展に貢献してまいります。



■株式会社プレサンスコーポレーション

代表取締役社長 原田 昌紀 コメント



「全国第1位という評価をいただき、大変光栄に思います。市場環境が大きく変化する中でも、安定供給を実現できたことは、当社の事業基盤の強さの表れであると考えております。今後も売主・事業主別新築分譲マンション供給戸数において全国トップ企業としての責任を果たしてまいります。」



■調査概要



・調査機関：株式会社不動産経済研究所

・調査対象：2025年 売主・事業主別新築分譲マンション供給戸数

・発表時期：2026年2月



■企業概要



・企業名 ：株式会社プレサンスコーポレーション

・所在地 ：大阪府大阪市城見1丁目2番27号 クリスタルタワー27階

・代表者 ：原田 昌紀

・設立年 ：1997年10月1日

・事業内容：新築マンションの分譲、マンション、土地の売買及び仲介、賃貸借業務及び管理業務、

ビル・マンション、駐車場の管理・運営、不動産に関する企画、相談、その他宅地建物取引業全般



■お問い合わせ先



株式会社プレサンス住販 CX戦略室

TEL：0120-705-090

MAIL：cx-team@pressance-jyuhan.co.jp